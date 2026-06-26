Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 26.06.2026

Sun-κissed ή sun-damaged; Το μυστικό για να λάμπουν τα μαλλιά σου στον ήλιο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει τη λάμψη και την αντοχή των μαλλιών σου και ανακάλυψε τον απόλυτο οδηγό προστασίας
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι ακτίνες UV βλάπτουν τα μαλλιά, προκαλώντας απώλεια ελαστικότητας, θαμπάδα και ξεθώριασμα χρώματος.
  • Η ηλιακή φθορά μπορεί να είναι πιο επιβλαβής από χημικές επεξεργασίες, οδηγώντας σε πορώδη, ξηρά μαλλιά και σπάσιμο.
  • Η χρήση καπέλου είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος φυσικής προστασίας των μαλλιών από τον ήλιο.
  • Ο δείκτης HPF (Hair Protection Factor) περιγράφει την προστασία των μαλλιών από δομική φθορά, σε αντίθεση με το SPF για την επιδερμίδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η υπόσχεση ότι ο ήλιος θα ανατείλει ξανά αύριο είναι μια από τις πιο αισιόδοξες σκέψεις της ζωής. Αν και αυτή η σκέψη μας προσφέρει παρηγοριά, λειτουργεί παράλληλα και ως υπενθύμιση: πρέπει πάντα να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά και να μην ξεχνάμε ποτέ την αντηλιακή μας προστασία. Ανεξάρτητα από την πρόγνωση του καιρού, οι υπεριώδεις ακτίνες UV είναι πάντα παρούσες, επηρεάζοντας όχι μόνο την επιδερμίδα μας, αλλά και την υγεία των μαλλιών μας.

magio_mallia_antiliako
Pexels

Πολλοί θεωρούν ότι η αντηλιακή προστασία αφορά αποκλειστικά το δέρμα, όμως η αλήθεια είναι ότι και τα μαλλιά μας υποφέρουν από την έκθεση στον ήλιο. Τελευταία γίνεται λόγος για την έννοια του «Hair Protection Factor» (HPF), ενός δείκτη προστασίας που στρέφει το βλέμμα μας στη φθορά που προκαλούν οι ακτίνες UV στη δομή της τρίχας, αναδεικνύοντας την ανάγκη να προσφέρουμε στα μαλλιά μας την φροντίδα που τους αξίζει.

Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look

Η αλήθεια για την ηλιακή φθορά στα μαλλιά

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό: τα μαλλιά, σε αντίθεση με το δέρμα, αποτελούνται από νεκρά κύτταρα. Αυτό σημαίνει ότι η τρίχα δεν μπορεί να αναπτύξει καρκίνο, που είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο το αντηλιακό είναι απαραίτητο για το πρόσωπο και το σώμα μας καθημερινά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η τρίχα είναι άτρωτη. Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει την ικανότητα να οξειδώνει τις πρωτεΐνες της κερατίνης και τα αμινοξέα μέσα στον άξονα της τρίχας, καταστρέφοντας το προστατευτικό της περίβλημα.

thalassa_kopela
Pexels

Το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης είναι η απώλεια ελαστικότητας, η μείωση της αντοχής, η θαμπάδα και το ξεθώριασμα του χρώματος, ειδικά στα βαμμένα ή τα φυσικά ανοιχτόχρωμα μαλλιά. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συσσωρευμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη μηχανική φθορά από ό,τι οι χημικές διαδικασίες, όπως το ντεκαπάζ. Τα μαλλιά γίνονται πιο πορώδη, ξηρά και επιρρεπή στο σπάσιμο, ενώ η συνεχής έκθεση μπορεί να επηρεάσει ακόμα και το τριχωτό της κεφαλής, προκαλώντας φλεγμονές που διαταράσσουν τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.

Πώς να προστατέψετε τα μαλλιά σας

Η λύση για την προστασία από τον ήλιο δεν απαιτεί απαραίτητα παραδοσιακά αντηλιακά, καθώς αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για τη σύνθεση της τρίχας. Ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να ελαχιστοποιήσεις τη φθορά είναι η χρήση ενός καπέλου, το οποίο λειτουργεί ως φυσικό «ασπίδα». Επιπλέον, μπορείς να αναζητήσεις προϊόντα περιποίησης που περιέχουν εξειδικευμένα συστατικά για την ενίσχυση της δομής της τρίχας και την προστασία από το οξειδωτικό στρες.

Pexels
Pexels

Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι ο δείκτης HPF που συναντάμε σε ορισμένα προϊόντα δεν είναι το ίδιο με το SPF. Το SPF είναι ένας ρυθμιζόμενος δείκτης για την προστασία του ζωντανού ιστού της επιδερμίδας από τα ηλιακά εγκαύματα, ενώ ο όρος HPF χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προστασία των νεκρών ινών της τρίχας από τη δομική φθορά. Παρόλο που ο δεύτερος όρος δεν είναι θεσμοθετημένος, η χρήση τεχνολογιών που ενισχύουν την κερατίνη και λειαίνουν το περιτρίχιο μπορεί να διατηρήσει τα μαλλιά σου πιο δυνατά, απαλά και λαμπερά, προστατεύοντάς τα από την καθημερινή ηλιακή «επίθεση».

3 προϊόντα που θα αγαπήσεις:

Korres Αντηλιακό Μαλλιών Κόκκινο Αμπέλι

antiliako_malliwn_korres

Aloe Colors Into The Sun Αντηλιακό Μαλλιών 

aloe_colors_antiliako

Kérastase Soleil Huile Sirene Διφασικό Σπρέι Προστασίας

kerastase_antiliako

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty αντηλιακό ήλιος Καλοκαίρι 2026 μαλλιά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Lionel Richie: Αναβολή 2 συναυλιών μετά από αδιαθεσία στη σκηνή

Lionel Richie: Αναβολή 2 συναυλιών μετά από αδιαθεσία στη σκηνή

26.06.2026
Επόμενο
Ποια γνωστή fashion influencer είναι η σύντροφος του φετινού νικητή του Master Chef;

Ποια γνωστή fashion influencer είναι η σύντροφος του φετινού νικητή του Master Chef;

26.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θέλεις τα λινά σου να δείχνουν πάντα «ακριβά»; Δες τι πρέπει να αλλάξεις στο πλύσιμο
Life

Θέλεις τα λινά σου να δείχνουν πάντα «ακριβά»; Δες τι πρέπει να αλλάξεις στο πλύσιμο

26.06.2026
Zendaya: Πώς «πλέκει» το πιο εντυπωσιακό fashion story για το «Spider-Man: Brand New Day»
Fashion

Zendaya: Πώς «πλέκει» το πιο εντυπωσιακό fashion story για το «Spider-Man: Brand New Day»

26.06.2026
Fishnet dress: Το trend που φόρεσαν Βίκυ Καγιά και Emily Ratajkowski και έγινε εμμονή!
Fashion

Fishnet dress: Το trend που φόρεσαν Βίκυ Καγιά και Emily Ratajkowski και έγινε εμμονή!

26.06.2026
Πώς να φτιάξεις σπιτική βυσσινάδα: Η πιο δροσιστική γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου
Food

Πώς να φτιάξεις σπιτική βυσσινάδα: Η πιο δροσιστική γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου

26.06.2026
Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look
Beauty

Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look

26.06.2026
Τα 3 φυτά που κρατούν τα έντομα μακριά από το σπίτι το καλοκαίρι
Life

Τα 3 φυτά που κρατούν τα έντομα μακριά από το σπίτι το καλοκαίρι

26.06.2026
Αυτό είναι το σημείο που όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε – Δες πώς να το κάνεις να λάμψει
Life

Αυτό είναι το σημείο που όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε – Δες πώς να το κάνεις να λάμψει

25.06.2026
Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack
Food

Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack

25.06.2026
Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις
Life

Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις

25.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα