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Μουσικά Νέα 26.06.2026

Lionel Richie: Αναβολή 2 συναυλιών μετά από αδιαθεσία στη σκηνή

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Ο Lionel Richie ανακοίνωσε την ακύρωση 2 συναυλιών μετά από την αδιαθεσία που ένιωσε επί σκηνής στο Saint Paul
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Lionel Richie ανέβαλε δύο συναυλίες λόγω αδιαθεσίας στη σκηνή.
  • Ένιωσε ζάλη κατά τη διάρκεια εμφάνισης στη Minnesota και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Αναβλήθηκαν οι συναυλίες σε Chicago και Columbus, Ohio.
  • Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν, ενώ ο καλλιτέχνης χρειάζεται ξεκούραση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε αναβολή οδηγήθηκαν δύο προγραμματισμένες συναυλίες του Lionel Richie, μετά το περιστατικό αδιαθεσίας που είχε επί σκηνής και την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Ο θρυλικός τραγουδιστής ένιωσε έντονη ζάλη κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Saint Paul, Minnesota, γεγονός που οδήγησε σε πρόωρη διακοπή της συναυλίας.

https://www.instagram.com/lionelrichie/
https://www.instagram.com/lionelrichie/

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο Lionel Richie ερμήνευε το «Dancing on the ceiling», στο πλαίσιο της περιοδείας του με τους Earth, Wind & Fire. Ο καλλιτέχνης κάθισε σε σημείο της σκηνής και ενημέρωσε το κοινό ότι αισθανόταν ζάλη και αδιαθεσία, πριν αποχωρήσει με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στιγμές ανησυχίας για τον Lionel Richie – Ένιωσε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή στη Minnesota

Μετά το συμβάν, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την αναβολή των δύο επόμενων εμφανίσεων της περιοδείας «Sing a Song All Night Long», στο Chicago και στο Columbus, Ohio. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες ο Lionel Richie χρειάζεται ξεκούραση πριν επιστρέψει στη σκηνή.

Σε επίσημη δήλωση αναφέρεται: «Ο Lionel είναι βαθιά λυπημένος που αναγκάστηκε να αναβάλει αυτές τις δύο συναυλίες και ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή». Οι διοργανωτές πρόσθεσαν επίσης: «Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία δημιουργείται στους κατόχους των εισιτηρίων των δύο συναυλιών».

Ο Lionel Richie στο Beverly Hills μετά από γεύμα, εν μέσω φημών ότι είναι ο βιολογικός πατέρας της Chloe Kardashian.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Lionel Richie αναμένεται να επιστρέψει στις εμφανίσεις του την ερχόμενη Τρίτη στο Pittsburgh, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Η περιοδεία «Sing a Song All Night Long» ολοκληρώνεται στις 14 Αυγούστου στο Austin, Texas.

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Lionel Richie μουσική συναυλίες
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