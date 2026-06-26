Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.06.2026

Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη «αναποδιά» στο Bali που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μια απρόοπτη βραδινή έξοδο με τις φίλες της στο Bali που έγινε viral στα social media
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Τούνη βίωσε απρόοπτα κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στο Bali με φίλες.
  • Η παρέα είχε μαζί της σκόρδο στην πτήση για προστασία από το «κακό μάτι».
  • Δύο απρόοπτα συνέβησαν: αποχώρηση από εστιατόριο λόγω μη αποδοχής καρτών και διακοπή ρεύματος.
  • Τα γεγονότα αντιμετωπίστηκαν με χιούμορ, συνδέοντάς τα αστειευόμενα με την απουσία του σκόρδου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και… χιουμοριστική περιπέτεια έζησε η Ιωάννα Τούνη στο Bali, όπου βρίσκεται μαζί με φίλες και συνεργάτιδες της εταιρείας ρούχων της. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσα από instagram stories τις στιγμές από τη βραδινή τους έξοδο, που συνοδεύτηκαν από μια σειρά από απρόοπτα και έντονη δόση χιούμορ.

https://www.instagram.com/j.touni

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η παρέα φαίνεται πως πιστεύει στο «κακό μάτι» και είχε μαζί της… σκόρδο κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκειμένου να «προστατευτεί» από την αρνητική ενέργεια. Η Τούνη μάλιστα ανέφερε ότι όλα πήγαν καλά στο ταξίδι, όμως το σκόρδο δεν ακολούθησε τη βραδινή τους έξοδο.

«Lucky me»: Το μήνυμα της Ιωάννας Τούνη που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Η βραδιά όμως δεν εξελίχθηκε ήρεμα. Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια στα stories της, η παρέα αντιμετώπισε δύο απρόοπτα: πρώτα έφυγαν από ένα εστιατόριο επειδή δεν δεχόταν κάρτες και στη συνέχεια βρέθηκαν σε άλλο μαγαζί όπου ξαφνικά σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.

Στα βίντεο που ανέβασε, η παρέα της Ιωάννας Τούνη αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ, συνδέοντας τα γεγονότα με… το σκόρδο που δεν είχαν μαζί τους. Η ίδια γράφει στο story της: «Σε όλη την πτήση είχαμε μαζί μας ένα σκόρδο για να μην μας πιάνει το μάτι και όντως φτάσαμε όλα καλά και εμείς και οι βαλίτσες μας! Αλλά ξεχάσαμε να το πάρουμε στη βραδινή βόλτα μας…».

https://www.instagram.com/j.touni

Στη συνέχεια περιγράφει τι συνέβη: «Οπότε μας έχουν “διώξει” ήδη από ένα εστιατόριο που καθίσαμε γιατί δεν δέχονταν κάρτα και στο μαγαζί που βρήκαμε τώρα, ΜΟΛΙΣ έγινε διακοπή ρεύματος». Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο χαλαρή όταν φίλη της σχολίασε: «η επίδραση του σκόρδου έφυγε». Ενώ άλλη πρόσθεσε με απορία: «ποιος μας καταράστηκε». Η ίδια η Ιωάννα Τούνη ρώτησε αστειευόμενη: «το σκόρδο το έχουμε μαζί μας

https://www.instagram.com/j.touni/

Παρά τα απρόοπτα, η παρέα φαίνεται να το διασκέδασε, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες με χιούμορ και χαλαρή διάθεση, μετατρέποντας μια απλή βραδινή έξοδο στο Bali σε viral στιγμή στα social media.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ιωάννα Τούνη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Zendaya: Πώς «πλέκει» το πιο εντυπωσιακό fashion story για το «Spider-Man: Brand New Day»

Zendaya: Πώς «πλέκει» το πιο εντυπωσιακό fashion story για το «Spider-Man: Brand New Day»

26.06.2026
Επόμενο
Lionel Richie: Αναβολή 2 συναυλιών μετά από αδιαθεσία στη σκηνή

Lionel Richie: Αναβολή 2 συναυλιών μετά από αδιαθεσία στη σκηνή

26.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποια γνωστή fashion influencer είναι η σύντροφος του φετινού νικητή του Master Chef;
Celeb News

Ποια γνωστή fashion influencer είναι η σύντροφος του φετινού νικητή του Master Chef;

26.06.2026
Stranger Things reunion: Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί
Celeb News

Stranger Things reunion: Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί

26.06.2026
Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που πληρώνει σε φόρους
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το αστρονομικό ποσό που πληρώνει σε φόρους

26.06.2026
Η Olivia Rodrigo έρχεται στο Fortnite με δύο νέα Icon Series skins
Celeb News

Η Olivia Rodrigo έρχεται στο Fortnite με δύο νέα Icon Series skins

26.06.2026
Klavdia: Εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο στο Instagram – H εξήγηση που έδωσε
Celeb News

Klavdia: Εμφανίστηκε με πρησμένο πρόσωπο στο Instagram – H εξήγηση που έδωσε

26.06.2026
Millie Bobby Brown: «Έκλαιγα για έναν μήνα» – Η αποκάλυψη για το φινάλε του Stranger Things
Celeb News

Millie Bobby Brown: «Έκλαιγα για έναν μήνα» – Η αποκάλυψη για το φινάλε του Stranger Things

26.06.2026
Madonna: Το «γυμνό» look που έγινε viral στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Celeb News

Madonna: Το «γυμνό» look που έγινε viral στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

25.06.2026
Taylor Swift & Travis Kelce: Ο «κανόνας» για τα δώρα στον γάμο τους
Celeb News

Taylor Swift & Travis Kelce: Ο «κανόνας» για τα δώρα στον γάμο τους

25.06.2026
Η Cate Blanchett «ρίχνει πόρτα» στην ανεξέλεγκτη χρήση AI – Η νέα πλατφορμα που συζητά όλη η Ευρώπη
Celeb News

Η Cate Blanchett «ρίχνει πόρτα» στην ανεξέλεγκτη χρήση AI – Η νέα πλατφορμα που συζητά όλη η Ευρώπη

25.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα