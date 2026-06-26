Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη «αναποδιά» στο Bali που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μια απρόοπτη βραδινή έξοδο με τις φίλες της στο Bali που έγινε viral στα social media

Με μια ματιά Η Ιωάννα Τούνη βίωσε απρόοπτα κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στο Bali με φίλες.

Η παρέα είχε μαζί της σκόρδο στην πτήση για προστασία από το «κακό μάτι».

Δύο απρόοπτα συνέβησαν: αποχώρηση από εστιατόριο λόγω μη αποδοχής καρτών και διακοπή ρεύματος.

Τα γεγονότα αντιμετωπίστηκαν με χιούμορ, συνδέοντάς τα αστειευόμενα με την απουσία του σκόρδου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη και… χιουμοριστική περιπέτεια έζησε η Ιωάννα Τούνη στο Bali, όπου βρίσκεται μαζί με φίλες και συνεργάτιδες της εταιρείας ρούχων της. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσα από instagram stories τις στιγμές από τη βραδινή τους έξοδο, που συνοδεύτηκαν από μια σειρά από απρόοπτα και έντονη δόση χιούμορ.

https://www.instagram.com/j.touni

Όπως αποκάλυψε η ίδια, η παρέα φαίνεται πως πιστεύει στο «κακό μάτι» και είχε μαζί της… σκόρδο κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκειμένου να «προστατευτεί» από την αρνητική ενέργεια. Η Τούνη μάλιστα ανέφερε ότι όλα πήγαν καλά στο ταξίδι, όμως το σκόρδο δεν ακολούθησε τη βραδινή τους έξοδο.

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Η βραδιά όμως δεν εξελίχθηκε ήρεμα. Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια στα stories της, η παρέα αντιμετώπισε δύο απρόοπτα: πρώτα έφυγαν από ένα εστιατόριο επειδή δεν δεχόταν κάρτες και στη συνέχεια βρέθηκαν σε άλλο μαγαζί όπου ξαφνικά σημειώθηκε διακοπή ρεύματος.

Στα βίντεο που ανέβασε, η παρέα της Ιωάννας Τούνη αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ, συνδέοντας τα γεγονότα με… το σκόρδο που δεν είχαν μαζί τους. Η ίδια γράφει στο story της: «Σε όλη την πτήση είχαμε μαζί μας ένα σκόρδο για να μην μας πιάνει το μάτι και όντως φτάσαμε όλα καλά και εμείς και οι βαλίτσες μας! Αλλά ξεχάσαμε να το πάρουμε στη βραδινή βόλτα μας…».

https://www.instagram.com/j.touni

Στη συνέχεια περιγράφει τι συνέβη: «Οπότε μας έχουν “διώξει” ήδη από ένα εστιατόριο που καθίσαμε γιατί δεν δέχονταν κάρτα και στο μαγαζί που βρήκαμε τώρα, ΜΟΛΙΣ έγινε διακοπή ρεύματος». Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο χαλαρή όταν φίλη της σχολίασε: «η επίδραση του σκόρδου έφυγε». Ενώ άλλη πρόσθεσε με απορία: «ποιος μας καταράστηκε». Η ίδια η Ιωάννα Τούνη ρώτησε αστειευόμενη: «το σκόρδο το έχουμε μαζί μας;»

https://www.instagram.com/j.touni/

Παρά τα απρόοπτα, η παρέα φαίνεται να το διασκέδασε, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες με χιούμορ και χαλαρή διάθεση, μετατρέποντας μια απλή βραδινή έξοδο στο Bali σε viral στιγμή στα social media.