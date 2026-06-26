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Beauty 26.06.2026

Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look

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Η Άννα Βίσση αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της και υιοθέτησε το απόλυτο pixie look
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση υιοθέτησε ένα νέο, κοντό pixie κούρεμα, αποχωριζόμενη τα μακριά μαλλιά της.
  • Το ανατρεπτικό beauty look της επιμελήθηκε ο διάσημος hairstylist Πάνος Παπανδριανός.
  • Η αλλαγή αυτή έγινε κατά την παραμονή της τραγουδίστριας στο Λονδίνο.
  • Η Βίσση βρίσκεται στο Λονδίνο για προετοιμασίες του live της στο ΟΑΚΑ, νοικιάζοντας premium στούντιο ηχογράφησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πως η έννοια της «ανανέωσης» είναι συνώνυμη με το όνομά της. Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνισή της κατά την παραμονή της στο Λονδίνο κατάφερε να αιφνιδιάσει ευχάριστα ακόμα και τους πιο πιστούς θαυμαστές της. Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» αποχωρίστηκε τα γνωστά, μακριά μαλλιά της, υιοθετώντας ένα pixie look που αναδεικνύει τις γωνίες του προσώπου της και προσδίδει μια αέρα φρέσκιας, ροκ αυτοπεποίθησης.

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Πίσω από αυτή τη ριζική αλλαγή βρίσκεται ο διάσημος hairstylist Πάνος Παπανδριανός. Ο Παπανδριανός, ο οποίος έχει στο βιογραφικό του συνεργασίες με παγκόσμια είδωλα όπως η Dua Lipa και η Gigi Hadid, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κούρεμα που συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη σύγχρονη τάση. Στο στιγμιότυπο που η ίδια μοιράστηκε στο Instagram, η Βίσση ποζάρει με ροκ διάθεση, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και αποδεικνύοντας ότι το κοντό κούρεμα είναι το απόλυτο fashion statement για τη φετινή σεζόν.

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Προετοιμασίες επιπέδου… παγκόσμιας σκηνής

Η επίσκεψη της Άννας Βίσση στο Λονδίνο δεν είναι τυχαία. Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το μεγαλειώδες live της στο ΟΑΚΑ, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό της βρίσκεται η στενή της φίλη και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της παραγωγού.

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https://www.instagram.com/panosphair/

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στο «Πρωινό» του ANT1, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εντυπωσιακή: η Άννα Βίσση επέλεξε να νοικιάσει για 3-4 ημέρες μερικά από τα πιο premium στούντιο ηχογράφησης του Λονδίνου. Πρόκειται για τους χώρους όπου δημιουργούν τη μουσική τους αστέρες όπως η Dua Lipa και ο Harry Styles, με το κόστος να αγγίζει τις 25.000 λίρες ημερησίως. Ο στόχος της είναι η δημιουργία ενός άρτιου ψηφιακού υλικού που θα πλαισιώσει τη μεγάλη συναυλία της, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια εμπειρία διεθνών προδιαγραφών.

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beauty ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ μαλλιά
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