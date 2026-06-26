Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση υιοθέτησε ένα νέο, κοντό pixie κούρεμα, αποχωριζόμενη τα μακριά μαλλιά της.

Το ανατρεπτικό beauty look της επιμελήθηκε ο διάσημος hairstylist Πάνος Παπανδριανός.

Η αλλαγή αυτή έγινε κατά την παραμονή της τραγουδίστριας στο Λονδίνο.

Η Βίσση βρίσκεται στο Λονδίνο για προετοιμασίες του live της στο ΟΑΚΑ, νοικιάζοντας premium στούντιο ηχογράφησης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει πως η έννοια της «ανανέωσης» είναι συνώνυμη με το όνομά της. Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνισή της κατά την παραμονή της στο Λονδίνο κατάφερε να αιφνιδιάσει ευχάριστα ακόμα και τους πιο πιστούς θαυμαστές της. Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» αποχωρίστηκε τα γνωστά, μακριά μαλλιά της, υιοθετώντας ένα pixie look που αναδεικνύει τις γωνίες του προσώπου της και προσδίδει μια αέρα φρέσκιας, ροκ αυτοπεποίθησης.

Πίσω από αυτή τη ριζική αλλαγή βρίσκεται ο διάσημος hairstylist Πάνος Παπανδριανός. Ο Παπανδριανός, ο οποίος έχει στο βιογραφικό του συνεργασίες με παγκόσμια είδωλα όπως η Dua Lipa και η Gigi Hadid, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κούρεμα που συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη σύγχρονη τάση. Στο στιγμιότυπο που η ίδια μοιράστηκε στο Instagram, η Βίσση ποζάρει με ροκ διάθεση, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και αποδεικνύοντας ότι το κοντό κούρεμα είναι το απόλυτο fashion statement για τη φετινή σεζόν.

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Προετοιμασίες επιπέδου… παγκόσμιας σκηνής

Η επίσκεψη της Άννας Βίσση στο Λονδίνο δεν είναι τυχαία. Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το μεγαλειώδες live της στο ΟΑΚΑ, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό της βρίσκεται η στενή της φίλη και κουμπάρα, Δήμητρα Κούστα, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της παραγωγού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στο «Πρωινό» του ANT1, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εντυπωσιακή: η Άννα Βίσση επέλεξε να νοικιάσει για 3-4 ημέρες μερικά από τα πιο premium στούντιο ηχογράφησης του Λονδίνου. Πρόκειται για τους χώρους όπου δημιουργούν τη μουσική τους αστέρες όπως η Dua Lipa και ο Harry Styles, με το κόστος να αγγίζει τις 25.000 λίρες ημερησίως. Ο στόχος της είναι η δημιουργία ενός άρτιου ψηφιακού υλικού που θα πλαισιώσει τη μεγάλη συναυλία της, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια εμπειρία διεθνών προδιαγραφών.