Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 26.06.2026

Τα 3 φυτά που κρατούν τα έντομα μακριά από το σπίτι το καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Τα 3 φυτά που λειτουργούν ως φυσικά απωθητικά για κατσαρίδες και έντομα το καλοκαίρι, βοηθώντας να κρατήσεις το σπίτι σου καθαρό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Φυτά όπως λεβάντα, δυόσμος και βασιλικός απωθούν έντομα λόγω των αιθέριων ελαίων και των έντονων μυρωδιών τους.
  • Η τοποθέτηση των φυτών κοντά σε παράθυρα και πόρτες ενισχύει την προστατευτική τους δράση κατά των εντόμων.
  • Η λεβάντα απωθεί κουνούπια και κατσαρίδες, ενώ ο δυόσμος αποτρέπει κατσαρίδες και μυρμήγκια.
  • Ο βασιλικός απωθεί μύγες και κουνούπια, συμβάλλοντας στη μείωση της παρουσίας εντόμων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι φέρνει ζέστη, ανοιχτά παράθυρα και… ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι, με τις κατσαρίδες και τα έντομα να κάνουν συχνά την εμφάνισή τους. Αν δεν θέλεις να γεμίσεις τον χώρο σου με χημικά σπρέι, υπάρχουν φυσικές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά. Κάποια φυτά λειτουργούν ως φυσικά απωθητικά και δίνουν παράλληλα μια πιο δροσερή και καλοκαιρινή αισθητική στο σπίτι ή το μπαλκόνι.

Πράσινο φυτό εσωτερικού χώρου τοποθετημένο πάνω σε ψυγείο για θετική ενέργεια και αρμονία στο σπίτι.
https://www.freepik.com/

Η δύναμή τους βρίσκεται στα αιθέρια έλαια και στις έντονες μυρωδιές που δεν είναι ανεκτές από πολλά έντομα, όπως κατσαρίδες, κουνούπια και μυρμήγκια. Έτσι, λειτουργούν σαν «φυσικό τείχος προστασίας» χωρίς να επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Το καλύτερο; Είναι εύκολα στη φροντίδα και ταιριάζουν τέλεια σε καλοκαιρινό περιβάλλον.

Θα εκπλαγείς με το πόσα λαχανικά μπορεί να σου χαρίσει το μπαλκόνι σου φέτος το καλοκαίρι

Επιπλέον, αν τα τοποθετήσεις σε στρατηγικά σημεία όπως κοντά σε παράθυρα, πόρτες ή στο μπαλκόνι, η δράση τους γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική, δημιουργώντας ένα φυσικό «φράγμα» που βοηθά να κρατήσεις το σπίτι σου πιο καθαρό και προστατευμένο όλο το καλοκαίρι.

1. Λεβάντα

Πεδίο με άνθη λεβάντας που δημιουργεί έναν αρωματικό και ζωντανό χώρο, ιδανικό για το μπαλκόνι.
Πηγή: Unsplash

Η λεβάντα είναι από τα πιο γνωστά φυσικά απωθητικά εντόμων. Το έντονο άρωμά της δεν αρέσει σε κουνούπια και κατσαρίδες, ενώ παράλληλα χαρίζει χαλαρωτική ατμόσφαιρα στον χώρο. Μπορείς να τη βάλεις σε γλάστρα στο μπαλκόνι ή κοντά σε παράθυρα.

2. Δυόσμος

Pexels
Pexels

Ο δυόσμος έχει ισχυρό άρωμα που λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλά έντομα, ειδικά κατσαρίδες και μυρμήγκια. Είναι εύκολος στην καλλιέργεια και μπορεί να μεγαλώσει γρήγορα ακόμη και σε μικρές γλάστρες στην κουζίνα ή στο μπαλκόνι.

3. Βασιλικός

vasilikos
www.pexels.com

Ο βασιλικός δεν είναι μόνο για τη μαγειρική, αλλά και για την… άμυνα του σπιτιού. Η έντονη μυρωδιά του απωθεί μύγες και κουνούπια, ενώ βοηθά και στη μείωση της παρουσίας άλλων εντόμων σε εσωτερικούς χώρους.

Τα φυτά αυτά δεν αντικαθιστούν πλήρως μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παρασίτων, αλλά αποτελούν μια φυσική και έξυπνη λύση για να μειώσεις την παρουσία εντόμων το καλοκαίρι. Με λίγη φροντίδα, μπορούν να μετατρέψουν το σπίτι σου σε έναν πιο καθαρό και ευχάριστο χώρο, χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

έντομα Καλοκαίρι 2026 φυτά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Miranda Priestly εκτός ρόλου – Δες τα ξεκαρδιστικά bloopers του «The Devil Wears Prada 2»

Η Miranda Priestly εκτός ρόλου – Δες τα ξεκαρδιστικά bloopers του «The Devil Wears Prada 2»

26.06.2026
Επόμενο
Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look

Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look

26.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Fishnet dress: Το trend που φόρεσαν Βίκυ Καγιά και Emily Ratajkowski και έγινε εμμονή!
Fashion

Fishnet dress: Το trend που φόρεσαν Βίκυ Καγιά και Emily Ratajkowski και έγινε εμμονή!

26.06.2026
Πώς να φτιάξεις σπιτική βυσσινάδα: Η πιο δροσιστική γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου
Food

Πώς να φτιάξεις σπιτική βυσσινάδα: Η πιο δροσιστική γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου

26.06.2026
Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look
Beauty

Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look

26.06.2026
Αυτό είναι το σημείο που όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε – Δες πώς να το κάνεις να λάμψει
Life

Αυτό είναι το σημείο που όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε – Δες πώς να το κάνεις να λάμψει

25.06.2026
Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack
Food

Paloma στο σπίτι: Η πιο εύκολη συνταγή που θα ενέκρινε μέχρι και ο Rack

25.06.2026
Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις
Life

Τα φυτά σου μαραζώνουν; Ίσως τα «πνίγεις» αντί να τα ποτίζεις

25.06.2026
Η «Πανσέληνος της φράουλας» φέρνει ανατροπές για 4 ζώδια – Τι θα συμβεί στις 29 Ιουνίου
Life

Η «Πανσέληνος της φράουλας» φέρνει ανατροπές για 4 ζώδια – Τι θα συμβεί στις 29 Ιουνίου

25.06.2026
Μωβ μέδουσα: 5 οδηγίες για αντιμετώπιση τσιμπήματος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Corporate News

Μωβ μέδουσα: 5 οδηγίες για αντιμετώπιση τσιμπήματος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

25.06.2026
Είναι τελικά τα φύλλα αλόης το απόλυτο skincare hack του TikTok;
Beauty

Είναι τελικά τα φύλλα αλόης το απόλυτο skincare hack του TikTok;

25.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα