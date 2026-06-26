Ποιoς κέρδισε το MasterChef 2026 – Η τελευταία δοκιμασία που έκρινε τον νικητή

Ο Πάνος Τελάλης είναι ο μεγάλος νικητής του 10ου κύκλου του Master Chef, κατακτώντας το έπαθλο των 100.000 ευρώ

Με μια ματιά Νικητής του MasterChef 2026 αναδείχθηκε ο Πάνος Τελάλης.

Ο Πάνος Τελάλης κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Ο τελικός κρίθηκε στην τελευταία δοκιμασία, μετά από πέντε μήνες διαγωνισμού.

Οι οικογένειες και οι φίλοι των φιναλίστ ήταν παρόντες στον τελικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο μεγάλος τελικός του MasterChef 2026, του επετειακού 10ου κύκλου του διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου, μετά από μια σεζόν πέντε μηνών γεμάτη ένταση, απαιτητικές δοκιμασίες και δυνατές γαστρονομικές στιγμές. Ο φετινός κύκλος έφτασε στο τέλος του με έναν τελικό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο πιάτο.

Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Πάνος Τελάλης, ο οποίος επικράτησε του Τάσου Παυλίδη στην τελική δοκιμασία και κατέκτησε το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, αλλά και τον τίτλο του νέου MasterChef Ελλάδας. Οι δύο φιναλίστ είχαν ξεχωρίσει ανάμεσα σε 28 διαγωνιζόμενους, φτάνοντας μέχρι το τέλος της διαδρομής σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν.

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Το πλατό του τελικού γέμισε από γνώριμα πρόσωπα, καθώς όλοι οι πρώην παίκτες επέστρεψαν για να παρακολουθήσουν από τον εξώστη τη μεγάλη βραδιά. Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχθηκαν τους δύο φιναλίστ σε μια φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα, γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση.





Ιδιαίτερα δυνατές στιγμές καταγράφηκαν όταν στην κουζίνα μπήκαν οι οικογένειες και οι φίλοι των δύο παικτών. Ο Πάνος Τελάλης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του βλέποντας τη σύντροφό του Μελίνα, τον πατέρα του, τον αδελφό του και τους φίλους του, ενώ ο Τάσος Παυλίδης λύγισε όταν αγκάλιασε την αδελφή του, Δώρα, μετά από μήνες απομάκρυνσης λόγω του διαγωνισμού. Οι δύο φιναλίστ παρουσίασαν στους κριτές τα πρόσωπα που τους στήριξαν σε όλη τη διαδρομή τους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Η τελική δοκιμασία αποτέλεσε το καθοριστικό σημείο του τετραήμερου τελικού, ο οποίος ξεκίνησε από τη Βαρκελώνη και ολοκληρώθηκε στην κουζίνα του MasterChef στην Ελλάδα. Κάθε πιάτο και κάθε βαθμολογία έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την ανάδειξη του νικητή, σε μια διαδικασία που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ο Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε επίσημα μεγάλος νικητής του MasterChef 2026, σηκώνοντας το τρόπαιο και κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη φετινή επετειακή σεζόν.