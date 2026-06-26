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Μουσική 26.06.2026

Άννα Βίσση: Το νέο teaser από το Λονδίνο «φουντώνει» την αγωνία για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

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Η Άννα Βίσση δημοσίευσε νέο instagram story από τα Alva West Studios του Λονδίνου, παρουσιάζοντας το νέο της teaser για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση παρουσίασε νέο teaser για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.
  • Το teaser γυρίστηκε στα Alva West Studios του Λονδίνου με διεθνή αισθητική.
  • Η παραγωγή της συναυλίας επενδύει σε υψηλή κινηματογραφική ποιότητα και πρωτότυπο concept.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να είναι ένα μεγάλο μουσικό γεγονός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έχει ξεκινήσει και η Άννα Βίσση δίνει στους θαυμαστές της μια πρώτη, άκρως κινηματογραφική γεύση από όσα ετοιμάζει. Μέσα από ένα νέο instagram story, η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό teaser που γυρίστηκε στα Alva West Studios του Λονδίνου, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό για το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου.

anna_vissi
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Το σύντομο βίντεο ξεχωρίζει για τη διεθνή αισθητική του και δείχνει την Άννα Βίσση σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, με μακριά ξανθά μαλλιά να ανεμίζουν, φορώντας ένα μπεζ σύνολο. Στα χέρια της κρατά ένα γαλάζιο ύφασμα, το οποίο σηκώνει ψηλά δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη κίνηση, δυναμισμό και συμβολισμό, θυμίζοντας εικόνες από μεγάλες διεθνείς μουσικές παραγωγές.

Άννα Βίσση: Η απόλυτη αλλαγή με το πιο ανατρεπτικό beauty look

Το teaser αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για μια συναυλία που αναμένεται να γράψει ιστορία. Οι εικόνες αποκαλύπτουν πως τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη, με την παραγωγή να επενδύει σε υψηλής ποιότητας κινηματογραφική αισθητική και ένα concept που ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα, επιβεβαιώνοντας πως η Άννα Βίσση ετοιμάζει μια εμπειρία και όχι απλώς μία συναυλία.

https://www.instagram.com/annavissiofficial

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως το συγκεκριμένο teaser αποτελεί μόνο την αρχή μιας μεγάλης καμπάνιας που θα κορυφωθεί όσο πλησιάζει η ημέρα της συναυλίας, με νέες εκπλήξεις να βρίσκονται ήδη στα σκαριά.

Με την παραγωγή να κινείται σε διεθνή επίπεδα, τις πρόβες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το νέο teaser να δίνει μια εντυπωσιακή γεύση από όσα έρχονται, η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά events της χρονιάς.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Αν κρίνουμε από τις πρώτες εικόνες, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ ετοιμάζεται να προσφέρει στο κοινό μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.

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TEASER ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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