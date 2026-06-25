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Μουσικά Νέα 25.06.2026

«Ki allo» : Το νέο τραγούδι της Danae που έχει ήδη γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό hit

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Η Danae κυκλοφορεί το νέο της τραγούδιl «Ki allo», ένα καλοκαιρινό pop single που έχει ήδη γίνει trend στο TikTok
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το νέο τραγούδι της Danae, «Ki allo», έχει γίνει viral στο TikTok πριν την επίσημη κυκλοφορία του.
  • Το κομμάτι συνδυάζει καλοκαιρινή διάθεση, συναισθηματικό βάθος και σύγχρονη pop παραγωγή.
  • Η Danae υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, με συνεργάτες τους Kiwi και Jay Chris.
  • Το music video, σε σκηνοθεσία Alexander Stamatiadis, ενισχύει τη νοσταλγική και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του τραγουδιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Danae επιστρέφει δυναμικά στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή με το νέο της single «Ki allo», ένα τραγούδι που έχει ήδη γίνει viral και έχει ξεχωρίσει στο TikTok πριν ακόμη την πλήρη κυκλοφορία του. Με καλοκαιρινή διάθεση, συναισθηματικό βάθος και σύγχρονη pop παραγωγή, το κομμάτι εξελίσσεται σε ένα από τα πιο συζητημένα releases της σεζόν. Το νέο music video συνοδεύει ιδανικά την κυκλοφορία, αναδεικνύοντας την πιο ώριμη καλλιτεχνική πλευρά της νεαρής δημιουργού.

https://www.instagram.com/danaidede
https://www.instagram.com/danaidede

Το «Ki allo» φέρει την υπογραφή της ίδιας της Danae στη μουσική και στους στίχους, μαζί με τους Kiwi και Jay Chris, ενώ τη σκηνοθεσία του music video έχει αναλάβει ο Alexander Stamatiadis. Το single κυκλοφορεί από την OffBeat Records / Stay Independent και αποτελεί ανεξάρτητη κυκλοφορία εκτός άλμπουμ. Ο ήχος του τραγουδιού συνδυάζει νοσταλγία, σύγχρονη pop αισθητική και καλοκαιρινή ανεμελιά, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αγγίζει τόσο το συναίσθημα όσο και τις playlists της εποχής.

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Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Danae βρίσκεται η Δανάη Δέδε, με καταγωγή από τη Ρόδο και βάση την Αθήνα. Η μουσική της πορεία ξεκίνησε από μικρή ηλικία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερά ανοδική καριέρα στη νέα ελληνική pop σκηνή. Η ίδια έχει πλέον περισσότερους από 235.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify, με το κοινό της να αυξάνεται συνεχώς μέσα από τα social media και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το νέο single παρουσιάζει μια πιο εσωτερική και συναισθηματική πλευρά της καλλιτέχνιδας, με στίχους που αγγίζουν τις σχέσεις, τις ανασφάλειες και τις αντιφάσεις του σύγχρονου έρωτα. Η παραγωγή των Kiwi και Jay Chris δίνει στο κομμάτι μια ατμοσφαιρική pop ταυτότητα, με neo-soul και alternative επιρροές. Η καθαρή μίξη και το mastering από τον Kiwi ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη ζεστασιά και τη συναισθηματική ένταση του τραγουδιού.

https://www.instagram.com/danaidede
https://www.instagram.com/danaidede

Το music video του «Ki allo», σε παραγωγή της Crystal View και σκηνοθεσία του Alexander Stamatiadis, ακολουθεί τη νοσταλγική και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Με αισθητική που συνδυάζει συναίσθημα και φως, το αποτέλεσμα ενισχύει τη σύνδεση του κοινού με τη μουσική εμπειρία της Danae.

https://www.instagram.com/danaidede
https://www.instagram.com/danaidede

Η επιτυχία του «Ki allo» έρχεται ως συνέχεια της πορείας της Danae, μετά το single «Καλοκαίρι» (2025), το οποίο είχε γίνει viral στα social media μέσα από χιλιάδες summer-themed videos. Με επιρροές από neo-soul, alt-pop και indie σκηνές, η Danae συνεχίζει να διαμορφώνει μια αυθεντική καλλιτεχνική ταυτότητα, με το «Ki allo» να επιβεβαιώνει πως ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που επενδύουν στο συναίσθημα και στην προσωπική έκφραση.

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Tik Tok Δανάη μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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