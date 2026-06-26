Η Warner Bros. Pictures Animation αποκάλυψε το νέο της λογότυπο, με flat σχεδιασμό και τον Tweety να πρωταγωνιστεί στο νέο intro

Με μια ματιά Η Warner Bros. Pictures Animation παρουσίασε νέο, μίνιμαλ λογότυπο εμπνευσμένο από την παραδοσιακή ζωγραφισμένη στο χέρι τεχνική.

Το νέο λογότυπο περιλαμβάνει τον Tweety να πετά δίπλα στο σήμα, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη πινελιά.

Αποκαλύφθηκε στο Annecy International Animation Film Festival, μαζί με ένα νέο animated intro.

Το κοινό υποδέχτηκε θετικά το νέο λογότυπο, εκφράζοντας ενθουσιασμό στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Warner Bros. Pictures Animation γύρισε σελίδα, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο λογότυπό της, το οποίο θα συνοδεύει όλες τις επερχόμενες animated παραγωγές του στούντιο. Η νέα ταυτότητα αποκαλύφθηκε στο Annecy International Animation Film Festival, στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος ταινιών για την περίοδο 2026-2028.

Το ανανεωμένο logo διατηρεί το εμβληματικό σήμα της Warner Bros., όμως υιοθετεί μια εντελώς διαφορετική αισθητική. Το μέχρι πρότινος γυαλιστερό, τρισδιάστατο έμβλημα αντικαταστάθηκε από μια μίνιμαλ, επίπεδη (flat) εκδοχή, εμπνευσμένη από την παραδοσιακή ζωγραφισμένη στο χέρι τεχνική των κλασικών κινουμένων σχεδίων.

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Τη μεγαλύτερη εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε η παρουσία του Tweety , που πετά δίπλα από το λογότυπο, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη και νοσταλγική πινελιά. Παράλληλα, η λέξη «Animation» μεταφέρθηκε κάτω από το λογότυπο και εμφανίζεται πλέον με μια απλή χειρόγραφη γραμματοσειρά, ακολουθώντας τη μίνιμαλ φιλοσοφία της νέας σχεδίασης.

Η αποκάλυψη του νέου logo συνοδεύτηκε από ένα ολοκαίνουργιο animated intro, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά έναν φόρο τιμής στην τέχνη του animation. Το βίντεο ξεκινά με ένα χειροποίητο σκίτσο, το οποίο σταδιακά γεμίζει με χρώμα, αποτυπώνοντας τη διαδικασία δημιουργίας ενός παραδοσιακού κινουμένου σχεδίου. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο γνωστός υδάτινος πύργος (Water Tower) της Warner Bros., αλλάζοντας συνεχώς αποχρώσεις, μέχρι που κάνει την εμφάνισή του το κλασικό χρυσό λογότυπο της εταιρείας. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το γνώριμο γυαλιστερό σήμα μεταμορφώνεται στο νέο, επίπεδο λογότυπο, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της Warner Bros. Pictures Animation στη νέα εποχή.

Η νέα ταυτότητα του στούντιο φαίνεται πως κέρδισε αμέσως το κοινό, με πολλούς χρήστες στα social media να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους. Ένας χρήστης έγραψε στο Instagram: «Αυτό είναι φωτιά. Λατρεύω τα επίπεδα χρώματα στο λογότυπο της WB. Το κάνουν να μοιάζει ακόμα πιο καρτουνίστικο».

Παράλληλα, αρκετοί παρατήρησαν ότι η παρουσία του Tweety θυμίζει έντονα την εμβληματική εμφάνιση της Tinker Bell στα λογότυπα της Disney. Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Ο Tweety είναι ο ιδανικός Tinkerbell της Warner. Είναι το τέλειο ανατρεπτικό σύμβολο που εκφράζει τη Warner».

Με τη νέα οπτική ταυτότητα, η Warner Bros. Pictures Animation δείχνει ξεκάθαρα ότι επιθυμεί να επιστρέψει στις ρίζες της κλασικής animation αισθητικής, συνδυάζοντας τη νοσταλγία με μια πιο σύγχρονη και καθαρή σχεδιαστική προσέγγιση. Αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις του κοινού, το νέο λογότυπο φαίνεται πως ξεκίνησε ήδη με το… δεξί τη νέα εποχή του ιστορικού στούντιο.