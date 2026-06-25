Beyond Borders: Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ επιστρέφει στο Καστελλόριζο

Mετατρέποντας το Καστελλόριζο σε σημείο συνάντησης δημιουργών, επαγγελματιών και κοινού από όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι το ντοκιμαντέρ δεν αποτελεί μόνο μέσο καταγραφής της πραγματικότητας, αλλά και πράξη ευθύνης συμμετοχής και βαθύτερης κατανόησης του κόσμου που μοιραζόμαστε.

H φετινή διοργάνωση επιλέγει να στρέψει το βλέμμα της σε όσα συχνά παραμένουν αθέατα: στις ανθρώπινες εμπειρίες που διαφεύγουν των κυρίαρχων αφηγήσεων, στις λεπτές αποχρώσεις της Ιστορίας και στη δύναμη που έχει το το ντοκιμαντέρ να δημιουργεί χώρο για διάλογο, κριτική σκέψη και ουσιαστική κατανόηση. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις και η αμφισβήτηση θεμελιωδών αξιών επαναπροσδιορίζουν τη συλλογική μας πραγματικότητα, το Beyond Borders παραμένει πιστό στην αποστολή του: να αναδεικνύει ιστορίες που υπερβαίνουν σύνορα, στερεότυπα και βεβαιότητες, υπερασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία έκφρασης και την ιστορική μνήμη.

Κύριος θεσμικός εταίρος του Beyond Borders είναι το ΕΚΚΟΜΕΔ, ο κρατικός φορέας που έχει ως αποστολή του την προώθηση της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η φετινή θεματική αντανακλάται και στην ίδια την πορεία του Φεστιβάλ. Αντιμέτωπο με σημαντικές οικονομικές προκλήσεις και με τη διαρκώς αυξανόμενη επισφάλεια των πολιτιστικών πόρων, το Beyond Borders κλήθηκε φέτος να επαναπροσδιορίσει τα ουσιώδη στοιχεία της ύπαρξής του. Όταν αφαιρούνται οι βεβαιότητες, οι δεδομένες χρηματοδοτήσεις και οι σταθερές του παρελθόντος, τι είναι εκείνο που παραμένει; Ποιος είναι ο πυρήνας που εξακολουθεί να δίνει νόημα και προοπτική σε έναν πολιτιστικό θεσμό;

Από αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό αντλεί έμπνευση και η φετινή οπτική ταυτότητα της διοργάνωσης, σχεδιασμένη από την Polkadot Design. Η αφαίρεση μετατρέπεται σε δημιουργική πράξη. Ο περιορισμός γίνεται γλώσσα. Το κενό δεν αντιμετωπίζεται ως έλλειμμα αλλά ως πεδίο δυνατοτήτων, ως χώρος όπου αναδεικνύονται με μεγαλύτερη καθαρότητα οι ιδέες, οι άνθρωποι και οι αξίες που συγκροτούν το Φεστιβάλ.

Όπως δηλώνει η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ: «Το κεντρικό μας ερώτημα, λειτουργεί ως αφετηρία αναστοχασμού και καλλιτεχνικής διερεύνησης. Σε συνθήκες πολύ περιορισμένων πόρων και αυξημένης επισφάλειας, επαναπροσδιορίζουμε την ουσία μας, βλέποντας την αφαίρεση ως δημιουργική δύναμη.».

Το Φεστιβάλ έλαβε φέτος 634 ταινίες από 156 χώρες (375 ταινίες μεσαίου και μεγάλου μήκους και 259 μικρού μήκους). Από τις 42 ταινίες που προκρίθηκαν να διαγωνιστούν στο φεστιβάλ, οι 35 προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή και παγκόσμια πρεμιέρα, ενώ πολλές από αυτές έχουν ταξιδέψει στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου όπως το Βερολίνο, το Λοκάρνο, το Άμστερνταμ (IDFA), η Κοπεγχάγη (CPΗ:DOX), κ.ά. Φορέας διοργάνωσης είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ), ενώ πολύτιμη είναι η συνδρομή φορέων παγκόσμιου βεληνεκούς (όπως FIPRESCI, ZDF, ARTE, RAI TV, Al Jazeera, Swiss Films, IDF Prague, κ.ά.).

Το Beyond Borders θα φιλοξενήσει και φέτος 3 διαφορετικές σκηνές προβολών: Το Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει 18 ταινίες ντοκιμαντέρ μεσαίου και μεγάλου μήκους (ανάμεσά τους 3 ελληνικές παραγωγές) και το μicro Διαγωνιστικό Τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει 24 ταινίες ντοκιμαντέρ μικρού μήκους (ανάμεσα τους 5 ελληνικές παραγωγές και συμπαραγωγές), ενώ ως τρίτη σκηνή προβολών – εκτός διαγωνιστικού προγράμματος – θα υπάρχει η σκηνή του Πανοράματος, η οποία περιλαμβάνει 14 ταινίες μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους, όπου θα φιλοξενούνται καθημερινά κινηματογραφικά αφιερώματα και ταινίες με δυνατό αποτύπωμα.

Κεντρικός άξονας του φετινού Πανοράματος είναι το αφιέρωμα στο ελβετικό ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Swiss Films, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει εννέα επιλεγμένα ελβετικά ντοκιμαντέρ από καταξιωμένους δημιουργούς, όπως οι Christian Frei , Jacqueline Zünd και Nicolas Wadimoff, ενώ φέτος πρώτη φορά, σε συνεργασία με το HEAD- Genève, θα προβληθούν και 4 μικρού μήκους ταινίες σπουδαστών της σχολής. Ένα πολυφωνικό μωσαϊκό της ελβετικής παραγωγής ταινιών ντοκιμαντέρ, που αποτυπώνει την εξέλιξη, την τόλμη και τη δημιουργική ανανέωση του είδους.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και των συνεργειών με διεθνείς φορείς πολιτισμού και έρευνας, η 11η έκδοση του Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει εκπροσώπους από ένα τιμώμενο ΜΜΕ, ένα τιμώμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα και ένα τιμώμενο κινηματογραφικό φεστιβάλ: Τιμώμενη Χώρα είναι η Ελβετία, Τιμώμενο ΜΜΕ θα είναι φέτος το Al Jazeera Documentary ( Κατάρ), καθώς και ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Alpha TV. Τιμώμενο φεστιβάλ θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του κόσμου, το Visions du Réel, ενώ Τιμώμενο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα το HEAD- Genève.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Στα δύο διαγωνιστικά τμήματα απονέμονται συνολικά 10 βραβεία:

Το Χρυσό (Grand Prix) Στεφάνι Μεγίστης (2.000 ευρώ), τo Αργυρό και Χάλκινο Στεφάνι Μεγίστης (1.500 και 750 ευρώ αντίστοιχα) με τη χορηγία της ΕΡΤ για την καλύτερη ταινία που πραγματεύεται ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, τρέχοντα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο. Το Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ, χορηγία του ΕΚΚΟΜΕΔ – Creative Greece για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη (1.000). Το Βραβείο “Οδυσσέας” (2.000), με την πρωτοβουλία και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, για το καλύτερο ντοκιμαντέρ ομογενή σκηνοθέτη. Το Βραβείο #ThisisEU της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για το ντοκιμαντέρ που προωθεί καλύτερα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και το Βραβείο FIPRESCI για την καλύτερη ταινία που επιλέγεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου. Ο Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος Φοίνικας (1.000, 750 και 500 ευρώ αντίστοιχα) με την υποστήριξη του ZDF για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία ντοκιμαντέρ από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη. Βραβευμένες και επιλεγμένες ταινίες του μicro θα προβάλλονται στo ZDF – ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα ντοκιμαντέρ.

Το Στεφάνι Μεγίστης, που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο (θήκη) το 1913 στο Καστελλόριζο και χρονολογείται από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ., απονέμεται σε πιστή χειροποίητη ρέπλικα, κάθε χρόνο, στις καλύτερες ταινίες του Κυρίως Διαγωνιστικού Τμήματος.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Την Κριτική Επιτροπή του Κυρίως Διαγωνιστικού Τμήματος συγκροτούν καταξιωμένοι επαγγελματίες από το χώρο του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών τεχνών. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Christian Frei, σκηνοθέτης και παραγωγός, με πολυετή παρουσία και αναγνώριση στην διεθνή κινηματογραφική σκηνή. Την επιτροπή συμπληρώνουν o Peter Arens, επικεφαλής του τμήματος history and science στο ZDF· ο Θανάσης Βασιλείου, σκηνοθέτης και καθηγητής κινηματογράφου, η Πίμη Φασούλα, διευθύντρια επικοινωνίας και marketing Alpha TV, καθώς και o Adel Ksiksi, υπεύθυνος σχεδιασμού και προγραμματισμού του Al Jazeera Documentary.

Την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνιστικού Τμήματος μicro συγκροτούν προσωπικότητες από το χώρο της δημοσιογραφίας και του κινηματογράφου, με πρόεδρο την Michaela Kolster, δημοσιογράφο και διευθύντρια προγράμματος του ZDF/PHOENIX. Συμμετέχουν επίσης ο Θανάσης Νεοφώτιστος, σκηνοθέτης, o Λευτέρης Φυλακτός, σκηνοθέτης και προϊστάμενος τμήματος πολιτιστικών, επιμορφωτικών & παιδικών προγραμμάτων της ΕΡΤ, ο Μarcin Kundera, σκηνοθέτης, καθώς και ο Aurélien Marsais, προγραμματιστής κινηματογραφικών φεστιβάλ.

Στην Επιτροπή FIPRESCI συμμετέχουν οι κριτικοί κινηματογράφου Paolla Casella, Nino Kovacic και Ρόμπυ Εκσιέλ.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ

Η τελετή έναρξης και λήξης της 11ης διοργάνωσης του Beyond Borders αποκτά φέτος ξεχωριστή σημασία, καθώς και οι δύο ταινίες ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν, αποτελούν έργα των ίδιων των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Φεστιβάλ.

Συγκεκριμένα, το Φεστιβάλ σηκώνει αυλαία με την ταινία Where Shadows Rest της Μαριάννας Οικονόμου, η οποία ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη του Beyond Borders Co-Production Forum, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο του θεσμού στην ανάπτυξη και υλοποίηση διεθνών συνεργασιών.

Αντίστοιχα, η 11η έκδοση θα ολοκληρωθεί με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Island Me A Film της Danae Elon, ένα κινηματογραφικό πορτρέτο με επίκεντρο το ίδιο το Καστελλόριζο, αναδεικνύοντας την ιστορία, τη μνήμη και τη μοναδική ταυτότητα του ακριτικού μας νησιού. Η ταινία αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Beyond Storytelling, με τη συμμετοχή των Danae Elon, Uri Cohen και Liselle Mei.

Με αυτόν τον τρόπο, τόσο η πρώτη και η τελευταία προβολή της 11ης διοργάνωσης αναδεικνύουν έμπρακτα τη συμβολή του Beyond Borders όχι μόνο ως τόπου προβολής, αλλά και ως χώρου δημιουργίας, συνεργασίας και παραγωγής νέων κινηματογραφικών έργων με διεθνή προσανατολισμό.

CO-PRODUCTION DEVELOPMENT FORUM & PITCHING LAB

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΚΟΜΕΔ

Φέτος, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει τη νέα πιλοτική πρωτοβουλία του, το πρώτο Co-Production Development Forum: Έλληνες δημιουργοί και παραγωγοί θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις δικτύωσης με διεθνείς commissioning editors, sales agents και εκτελεστικούς παραγωγούς από κορυφαίους οργανισμούς (ARTE, Al Jazeera, ΖDF, ΕΡΤ) υπό την καθοδήγηση του Rudy Buttignol C.M. μέσα από ένα τετραήμερο εντατικό πρόγραμμα (24-27 Αυγούστου), όπου θα αναπτύξουν τις επιλεγμένες προτάσεις τους.

Για το πρώτο έτος λειτουργίας του, ο θεσμός είναι αποκλειστικά αφιερωμένος σε ελληνικές παραγωγές ή συμπαραγωγές, υπό την αιγίδα του ΕΚΚΟΜΕΔ, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου, υπό το φως και εν αναμονή των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα φιλοξενηθούν στην Αθήνα.

Αναπόσπαστο τμήμα του Φεστιβάλ είναι και το διήμερο Audiovisual Pitching Lab, στο οποίο παρουσιάζονται διαδικτυακά 12 projects απ’ όλον τον κόσμο. Κορυφαίοι επαγγελματίες από το χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας συμβάλουν έτσι καθοριστικά στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση του μελλοντικού κινηματογραφικού γίγνεσθαι. Επικεφαλής συντονισμού (Head Moderator) είναι και φέτος η Claudia Schreiner (Documentary Campus Masterschool, Γερμανία), ενώ την Κριτική Επιτροπή αποτελούν φοιτητές και φοιτήτριες από το συνεργαζόμενο δίκτυο κινηματογραφικών σχολών του Beyond Borders: Mehmet Ferruh Kıray (Τουρκία), Alma Dumitras Bojescu (Ρουμανία) και Elise Le Floch (Γαλλία). Το project που θα επιλεγεί από την κριτική επιτροπή, θα λάβει υπηρεσίες sound post production, μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, ύψους 3.000 ευρώ, από την εταιρεία Eye of the North Studios – Sound PostProduction Services.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και στην εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη της νέας γενιάς κινηματογραφιστών, το Φεστιβάλ έχει δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό συνεργαζόμενο Δίκτυο Κινηματογραφικών Σχολών, το οποίο περιλαμβάνει μερικές από τις σημαντικότερες σχολές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Αμερικής, Αυστραλίας και Ασίας. Η σύμπραξη με τις κινηματογραφικές σχολές περιλαμβάνει ενδεικτικά τη συμμετοχή ολοκληρωμένων ταινιών στη μicro διαγωνιστική σκηνή, τη συμμετοχή σπουδαστών στην κριτική επιτροπή του Pitching Lab, τη συμμετοχή στη διεθνή ομάδα σπουδαστριών/ών κινηματογράφου με στόχο την εκμάθηση των σταδίων παραγωγής, τη συμμετοχή στις ομάδες προγραμματισμού του Φεστιβάλ, κ.ά.

Συμμετέχουν οι σχολές: Σχολή Κιν/φου & Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου, Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ, Lodz Film School (Πολωνία), National Academy of Theatre and Film Arts (Βουλγαρία), Faculty of Dramatic Arts in Belgrade (Σερβία), Beirut Film Institute (Λίβανο), Academy of Performing Arts, Sarajevo (Βοσνία), Faculty of Theatre and Film-UBB (Ρουμανία), Munich Film School (Γερμανία), Film Academy Baden-Württemberg GmbH (Γερμανία), Steve Tisch School of Film and Television, Kadir Has University και Maltepe University Communication Faculty (Τουρκία), Escuela Nacional de Cine of Venezuela (Βενεζουέλα), Australian Film Television and Radio School (Αυστραλία), Institut d’Études Scéniques Audiovisuelles et Cinématographiques (Λίβανος), Creadoc Master – University of Poitiers (Γαλλία), Baltic Film, Media and Arts School (BFM) at Tallinn University (Εσθονία) και HEAD Geneva (Ελβετία).

MASTERCLASSES

Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν masterclasses με διακεκριμένους δημιουργούς από το χώρο του ντοκιμαντέρ: Ο Christian Frei, στο masterclass του με τίτλο Magnification That Will Endure, θα μιλήσει στο κοινό για την αμοιβαία σχέση μεταξύ κινηματογράφησης και σκηνοθεσίας, για τα ρεύματα του direct και observational cinema, καθώς και για τους περιορισμούς κατά την διαδικασία παραγωγής. Το masterclass του Λευτέρη Φυλακτού με τίτλο Window, Mirror, Bridge: Finding the Intersection θα μιλήσει στο κοινό για τη σχέση μεταξύ δημιουργού και υποκειμένου πέρα από την παραδοσιακή αντικειμενική παρατήρηση, για τη διαμόρφωση ενός «Τρίτου Χώρου» όπου τέμνονται η προσωπική ματιά και η πραγματικότητα, καθώς και για τη χρήση μιας μεθοδολογικής τριάδας (το Παράθυρο, ο Καθρέφτης, η Γέφυρα) που μετατρέπει τις εσωτερικές αναζητήσεις σε συνειδητές κινηματογραφικές επιλογές. Τέλος, η Claudia Schreiner στο masterclass «German PBS & Sustainable Production: Rules, Requirements, and Practices» θα παρουσιάσει τους κανόνες χρηματοδότησης της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης (PBS) και το υποχρεωτικό πλέον πλαίσιο της βιώσιμης παραγωγής (green producing) στην Ευρώπη. Η παρουσίαση θα εμβαθύνει στη δομή της γερμανικής αγοράς , της μεγαλύτερης για ντοκιμαντέρ στην Ε.Ε. με 84 εκατομμύρια πληθυσμό, αναλύοντας τα συστήματα ARD και ZDF, τους 9 ανεξάρτητους σταθμούς τους και ένα δίκτυο 27.000 εργαζομένων που τροφοδοτεί την τηλεόραση, το streaming και το σινεμά, προσφέροντας έναν πολύτιμο οδηγό για τις ανάγκες και την προσέγγιση των κατάλληλων τηλεοπτικών σταθμών.

Παράλληλα, το Beyond Borders, αναγνωρίζοντας την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) – Creative Greece, θα φιλοξενήσει ειδική εκδήλωση ενημέρωσης στην οποία παρουσιάζονται οι θεσμικές, χρηματοδοτικές και άλλες εξελίξεις του Ελληνικού Κινηματογραφικού και Οπτικοακουστικού Τομέα σε ξένους και Έλληνες επαγγελματίες του χώρου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν ντοκιμαντέρ από παιδιά για παιδιά, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, των οποίων οι θεματικές θα αφορούν στη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την προώθηση ισότητας και τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης. Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΚΚΟΜΕΔ, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στον οπτικοακουστικό τομέα της χώρας των 2030 Sustainable Development Goals.

Παράλληλα με τις προβολές, θα υπάρξουν και 3 βιβλιοπαρουσιάσεις, όπως κάθε χρόνο με ιστορικό, λογοτεχνικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η πρώτη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τάσου Γιαπουτζή, Nostalgia and Displacment in Contemporary European Cinema, Λέκτορα Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο του Essex (εκδόσεις Palgrave Macmillan) που προσφέρει μια εκτενή διερεύνηση της σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ νοσταλγίας και μετατόπισης στον σύγχρονο ευρωπαϊκό κινηματογράφο, αναλύοντας την αισθητική και τις θεματικές διαστάσεις εμβληματικών ταινιών (όπως τα The Edge of Heaven, Tabu, Extinction, Limbo και Nostalgia) και φωτίζοντας τις πολιτισμικές, ιστορικές και συναισθηματικές διαστάσεις της κινηματογραφικής δημιουργίας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Επιπλέον θα παρουσιαστεί, για πρώτη φορά, η ελληνική επανέκδοση, (εκδόσεις ΙΔΙΣΜΕ), του βιβλίου Δυο Φορές Ξένος του Bruce Clark (επιμέλεια Ειρήνη Σαρίογλου και Αναστασία Καραστάθη), καθώς και το Χρονικό των Δέκα Ημέρων της Αγάπης Μολυβιάτη Βενέζη (εκδόσεις ΙΔΙΣΜΕ)

Το Καλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο θα οργανώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια βιβλιοδεσίας για παιδιά με τίτλο «Τσίρκο Τρελάνο». Με άξονα τις αρχές της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, το εργαστήριο μυεί τους μικρούς συμμετέχοντες στην τέχνη της παραδοσιακής βιβλιοδεσίας μέσα από τη φιλοσοφία του upcycling (δημιουργική επαναχρησιμοποίηση). Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά και υπολείμματα χαρτιού, τα παιδιά ανακαλύπτουν την αξία της χειρωνακτικής δημιουργίας, κατανοούν τον κύκλο ζωής των υλικών και μαθαίνουν πώς η οικολογική συνείδηση και η φαντασία μπορούν να δώσουν μια δεύτερη ζωή σε όσα θεωρούμε απορρίμματα. Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΚΚΟΜΕΔ, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στον οπτικοακουστικό τομέα της χώρας των 2030 Sustainable Development Goals.

Ο Σκακιστικός Όμιλος Ρόδου “Ιππότης” θα κάνει μαθήματα σκακιού για παιδιά κάθε ηλικίας, καθώς και επιδείξεις παιχνιδιού, ενώ παράλληλα, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν και να αλληλεπιδράσουν με δύο AI SenseRobot σκακιού.

Η δασκάλα παραδοσιακών χορών Χατζηφωτιάδη Λαμπρινή θα πραγματοποιήσει μαθήματα για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, διδάσκοντάς τους χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως το Καστελλόριζο, την Πόλη, τη Θράκη και τη Σύμη, τα οποία και θα παρουσιάσουν στην τελετή λήξης.

Τέλος, καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα είναι ελεύθερα προσβάσιμη η εικαστική έκθεση του γλύπτη Αλέξανδρου Ζυγούρη, στο νησί.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ 11ου BEYOND BORDERS

Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα

Bajau Laut – the Sea is our Home | Σκηνοθεσία: Joo Peter | Μαλαισία, 62’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Bugboy | Σκηνοθεσία: Λουκάς Παλαιοκρασάς | Ελλάδα, 86’, 2026 EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού | Σκηνοθεσία: Γιώργος Ηλιόπουλος | Ελλάδα, 130’, 2026 Faces of War | Σκηνοθεσία: Didier Cros | Γαλλία, 66’, 2026 | Διεθνής Πρεμιέρα Fantastique | Σκηνοθεσία: Marjolijn Prins | Βέλγιο – Γαλλία – Ολλανδία, 71’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Materia Prima | Σκηνοθεσία: Jens Schanze | Γερμανία, 89’, 2026 | Ελληνική Πρεμιέρα My Father and Qaddafi | Σκηνοθεσία: Jihan | Λιβύη – ΗΠΑ, 88’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Past Future Continuous | Σκηνοθεσία: Morteza Ahmadvand, Firouzeh Khosrovani | Ιράν – Ιταλία – Νορβηγία, 76’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Slow Death | Σκηνοθεσία: İlkay Nişancı | Τουρκία, 85’, 2026 | Ελληνική Πρεμιέρα The Illusion of a Quiet Night | Σκηνοθεσία: Olga Chernykh | Ουκρανία, 70’, 2026 | Ελληνική Πρεμιέρα The Travelers | Σκηνοθεσία: David Bingong | Καμερούν – Ισπανία, 60’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα There is Another Way | Σκηνοθεσία: Stephen Apkon | Ελβετία – ΗΠΑ, 67’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Εκτός Εαυτού | Σκηνοθεσία: Τάσος Γκολέτσος | Ελλάδα, 90’, 2025 What Remains of our Mothers’ Loves | Σκηνοθεσία: Cathy Dubois | Γαλλία, 66’, 2025 | Παγκόσμια Πρεμιέρα Yrupe | Σκηνοθεσία: Candela Sotos | Ισπανία, 79’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα All About the Money | Σκηνοθεσία: Sinéad O’Shea | Ιρλανδία, 94’, 2026 Lost for words | Σκηνοθεσία: Hannah Papacek-Harper | Γαλλία / Ηνωμένο Βασίλειο, 90’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Truth or Dare | Σκηνοθεσία: Tonislav Hristov | Βουλγαρία, 85’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα

μicro Διαγωνιστικό Τμήμα

66 Days | Σκηνοθεσία: Joude Bazzoun | Λίβανος – Ηνωμένο Βασίλειο, 23’, 2025 | Παγκόσμια Πρεμιέρα A Reconnaissance | Σκηνοθεσία: Stefan Kruse | Δανία – Γερμανία, 28’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Anatomy of a Lost Sound | Σκηνοθεσία: Zuko Garagić | Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 19’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα And the Storm Dreamed of Horses | Σκηνοθεσία: Coralie Hina Gourdon | Γαλλική Πολυνησία – Κούβα – Γαλλία, 22’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Averno | Σκηνοθεσία: Filippo Maria Pontiggia | Ιταλία, 23’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Πίσω απ’ τις Σκιές | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ποταμιανός | Ελλάδα – Κίνα, 13’, 2025 Body | Σκηνοθεσία: Saad Zuberi & Husain Qaizar | Πακιστάν, 12’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Σμύριδα, μάρμαρο και αμπέλι | Σκηνοθεσία: Ορέστης Ρούσκας | Ελλάδα, 21’, 2025 Every Time You Leave, You Are Born Again | Σκηνοθεσία: Mladen Bundalo | Βέλγιο – Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 24’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Heidi’s House | Σκηνοθεσία: Johanna Sofia Heusser | Ελβετία, 11’, 2026 | Ελληνική Πρεμιέρα How to Listen to Fountains | Σκηνοθεσία: Eva Sajanová | Σλοβακία, 10’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα In Between Dreams | Σκηνοθεσία: Aritra Biswas | Γαλλία, 14’, 2026 | Παγκόσμια Πρεμιέρα It’s Always Ever About the Conservation of the Species | Σκηνοθεσία: Eva Louisa Gemmer | Γερμανία, 30’, 2025 | Παγκόσμια Πρεμιέρα Just Come | Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνα Λιοντού | Ελλάδα – Νότια Αφρική, 21’, 2026 | Παγκόσμια Πρεμιέρα Koki, Ciao | Σκηνοθεσία: Quenton Miller | Ολλανδία, 11’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Lake Tekapo: Guardians of the Night | Σκηνοθεσία: Radomír Štefka | Τσεχία, 28’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Light | Σκηνοθεσία: Aner Etxebarria | Ισπανία, 18’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Our Homes Do Not Exist | Σκηνοθεσία: Anna Lamour | Γαλλία – Ελλάδα, 14’, 2025 Ping Pong | Σκηνοθεσία: Tianji Yu | Κίνα, 15’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Practical Italian Grammar | Σκηνοθεσία: Daniel Cortés | Κούβα – Γερμανία – Κολομβία, 12’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα The Exhibition | Σκηνοθεσία: Dáša Raimanová, Béla Váradi | Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ουγγαρία 23’, 2026 | Ελληνική Πρεμιέρα When the Chair Fell Into the Void | Σκηνοθεσία: Julia Kushnarenko | Βέλγιο – Ουγγαρία – Πορτογαλία, 24’, 2026 | Διεθνής Πρεμιέρα Why Are All My Friends Depressed? | Σκηνοθεσία: Hannah Jandl, Lea Tama Springer | Γερμανία, 25’, 2025 | Διεθνής Πρεμιέρα Mε σκισμένες κουρτίνες | Σκηνοθεσία: Βάλια Χατζηχριστοδούλου | Ελλάδα, 25’, 2026 | Παγκόσμια Πρεμιέρα

Πανόραμα (Εκτός Διαγωνισμού)

Better Not Kill the Groove | Σκηνοθεσία: Jonathan Leggett | Ελβετία, 6’, 2024 | Ελληνική Πρεμιέρα Between dogs and wolves | Σκηνοθεσία: Mathilde Sauvère, Khalissa Akadi | Ελβετία, 13’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Blame | Σκηνοθεσία: Christian Frei | Ελβετία, 122’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Genesis 2.0 | Σκηνοθεσία: Christian Frei | Ελβετία / Κίνα / Ρωσία / Νότια Κορέα / Ηνωμένες Πολιτείες, 112’, 2018 Gyaros: The Story of the Sea | Σκηνοθεσία: Mike Bekos | Ελλάδα, 25’, 2026 | (Σε συνεργασία με το WWF Ελλάς) Φως Καππαδοκίας | Σκηνοθεσία: Ειρήνη Σαρίογλου | Ελλάδα, 70’, 2025 President | Σκηνοθεσία: Marek Sulik | Σλοβακία / Τσεχία, 108’, 2024 | Ελληνική Πρεμιέρα My Homeland | Σκηνοθεσία: Tabarak Allah ABBAS | Ελβετία, 12’, 2023 | Ελληνική Πρεμιέρα Η βασίλισσα της νέας Υόρκης | Σκηνοθεσία: Valerie Kontakos | Ελλάδα / Καναδάς, 78’, 2022 Reminiscence | Σκηνοθεσία: Ira Melnichenko | Ελβετία, 26’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα War Photographer | Σκηνοθεσία: Christian Frei | Ελβετία, 96’, 2001 | (Υποψήφιο για Όσκαρ) Where We Belong | Σκηνοθεσία: Jacqueline Zünd | Ελβετία, 78’, 2019 | Ελληνική Πρεμιέρα Who is still alive | Σκηνοθεσία: Nicolas Wadimoff | Ελβετία / Γαλλία / Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, 113’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα Forty years without Giancarlo Siani | Σκηνοθεσία: Filippo Soldi | Ιταλία, 90’, 2025 | Ελληνική Πρεμιέρα

Το trailer της 11ης έκδοσης θα βρείτε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.beyondborders.gr ή να επικοινωνήσετε με το Φεστιβάλ στη διεύθυνση [email protected].

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις δράσεις και τα νέα του Beyond Borders, ακολουθώντας το Φεστιβάλ στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube και στο LinkedIn.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Κύριος Θεσμικός Εταίρος του Φεστιβάλ είναι το ΕΚΚΟΜΕΔ, ενώ η 11η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ιδρύματος Λάτση, του ZDF, της Swiss Films, της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα και της Πρεσβείας της Σλοβακίας στην Αθήνα.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2