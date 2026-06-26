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Μουσικά Νέα 26.06.2026

Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για μία μοναδική συναυλία

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Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για μία μοναδική συναυλία γεμάτη επιτυχίες, συναίσθημα και δυνατές μουσικές στιγμές
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Σαμπάνης θα δώσει συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.
  • Η συναυλία αποτελεί παραγωγή της Panik Live Productions.
  • Ο καλλιτέχνης επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο συγκεκριμένο θέατρο.
  • Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας more.com.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Σαμπάνης πρωταγωνιστεί σε μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

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Έχοντας στο ενεργητικό του αμέτρητες επιτυχίες, sold out εμφανίσεις και τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας, ο Γιώργος Σαμπάνης αποτελεί τον πιο σπουδαίο ερμηνευτή και δημιουργό της γενιάς του καθώς και ένα από τα πιο ξεχωριστά και αγαπημένα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

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Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live Productions, για μια βραδιά γεμάτη μουσική και δυνατές συγκινήσεις που θα μείνει αξέχαστη!

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-giorgos-sampanis-sto-katrakeio-theatro

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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