Μουσικά Νέα 03.02.2026

Γιώργος Σαμπάνης: Video-έκπληξη για το «Δε Μ’ Αγαπούσες» με τον Κώστα Σπυρόπουλο

sambanis
Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες» μέσα από ένα κινηματογραφικό video, με ρόλο-έκπληξη τον Κώστα Σπυρόπουλο
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει τη νέα του επιτυχία «Δε Μ’ Αγαπούσες» μέσα από ένα κινηματογραφικό video για τις ανθρώπινες σχέσεις και το κάρμα. Σε ρόλο – έκπληξη συμπρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Κώστας Σπυρόπουλος.

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», που κυκλοφορεί από την Panik Records, οπτικοποιείται με μια ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη, τη συγχώρεση, την καρμική δικαιοσύνη αλλά και τον τρόπο που οι συμπεριφορές και οι επιλογές μας επιστρέφουν σε εμάς. Τη σκηνοθεσία έκαναν ο Alex Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης – Νίκος Μακρόπουλος: Όλες οι λεπτομέρειες για τις εμφανίσεις τους στον «Βοτανικό»

Το «Δε Μ’ Αγαπούσες», ένα από τα πιο βαθιά συναισθηματικά κομμάτια που έχει γράψει κι ερμηνεύσει ο Γιώργος Σαμπάνης, μπήκε αμέσως στη λίστα των μεγάλων επιτυχιών του. Μεταξύ άλλων, εκτοξεύτηκε στο top10 του Spotify Top50 και των ραδιοφωνικών μεταδόσεων, ενώ κατέκτησε το no1 στο Shazam Viral Greece.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις του στον «Βοτανικό» με τον Νίκο Μακρόπουλο.

Βρείτε το «Δε Μ’ Αγαπούσες» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/de-m-agapouses


Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης – «Προς Το Παρόν»: Η συναρπαστική μικρού μήκους ταινία για το νέο τραγούδι του

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ μουσική
