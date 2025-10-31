Γιώργος Σαμπάνης – Νίκος Μακρόπουλος: Όλες οι λεπτομέρειες για τις εμφανίσεις τους στον «Βοτανικό»

Ο Γιώργος Σαμπάνης, μετά από τέσσερις συνεχόμενες επιτυχημένες σεζόν στον «Βοτανικό», συνεργάζεται με τον Νίκο Μακρόπουλο, από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου!
Ο πιο σπουδαίος δημιουργός κι ερμηνευτής της γενιάς του, Γιώργος Σαμπάνης και ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής Νίκος Μακρόπουλος, μας υποδέχονται στο αγαπημένο στέκι του «Βοτανικού» κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ
Μαζί τους η Φαίη Θεοχάρη, η Kianna και οι Prestige. Μια σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη, πολλά μαγικά βράδια, ένας μοναδικός χειμώνας στον «Βοτανικό»!
INFO
Βοτανικός – Ιερά Οδός 72 & Σπύρου Πάτση
Τηλέφωνα Κρατήσεων: 210 3473835, 6978000087
Οnline κρατήσεις: www.votanikos.gr
Διάβασε επίσης: Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.