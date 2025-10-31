Γιώργος Σαμπάνης – Νίκος Μακρόπουλος: Όλες οι λεπτομέρειες για τις εμφανίσεις τους στον «Βοτανικό»

Ο Γιώργος Σαμπάνης, μετά από τέσσερις συνεχόμενες επιτυχημένες σεζόν στον «Βοτανικό», συνεργάζεται με τον Νίκο Μακρόπουλο, από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου!

Ο πιο σπουδαίος δημιουργός κι ερμηνευτής της γενιάς του, Γιώργος Σαμπάνης και ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής Νίκος Μακρόπουλος, μας υποδέχονται στο αγαπημένο στέκι του «Βοτανικού» κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Μαζί τους η Φαίη Θεοχάρη, η Kianna και οι Prestige. Μια σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη, πολλά μαγικά βράδια, ένας μοναδικός χειμώνας στον «Βοτανικό»!

INFO

Βοτανικός – Ιερά Οδός 72 & Σπύρου Πάτση

Τηλέφωνα Κρατήσεων: 210 3473835, 6978000087

Οnline κρατήσεις: www.votanikos.gr

