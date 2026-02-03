Mad Bubble
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette: Κυκλοφόρησε το trailer της σειράς

ryan_murphy
Μια ιστορία πάθους, φήμης και ασφυκτικής δημοσιότητας, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που συγκλόνισαν τον κόσμο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το FX έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης μίνι σειράς «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 12 Φεβρουαρίου και σηματοδοτεί την πρώτη ιστορία της νέας ανθολογίας Love Story του Ryan Murphy.

Η σειρά είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο της Elizabeth Beller «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy» και αφηγείται τη θυελλώδη, ρομαντική αλλά και τραγική σχέση του John F. Kennedy Jr. και της Carolyn Bessette, ενός από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Διάβασε επίσης: Στο φως το trailer του Ο Διάβολος φορά Prada 2

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Paul Anthony Kelly ως John F. Kennedy Jr. και τη Sarah Pidgeon ως Carolyn Bessette. Ο JFK Jr., γιος του δολοφονημένου προέδρου των ΗΠΑ, μεγάλωσε υπό το άγρυπνο βλέμμα των media και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της Αμερικής. Από την άλλη, η Carolyn Bessette υπήρξε μια δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα, με ξεχωριστό στυλ, που από πωλήτρια εξελίχθηκε σε κορυφαίο στέλεχος της Calvin Klein, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του ίδιου του σχεδιαστή.

Το trailer σκιαγραφεί τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το ζευγάρι, με έμφαση στην ασφυκτική πίεση της δημοσιότητας και των παπαράτσι, ιδιαίτερα για την Bessette. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, η Carolyn λέει στον JFK Jr.: «Υπάρχει ο δικός σου κόσμος. Και υπάρχει και ο δικός μου. Δεν είναι θέμα αν θέλω να περάσω τη ζωή μου μαζί σου. Είναι αν είμαι φτιαγμένη για να είμαι η κυρία Kennedy».

Το καστ συμπληρώνουν η Grace Gummer στον ρόλο της Caroline Kennedy, η Naomi Watts ως Jackie Kennedy Onassis, ο Alessandro Nivola ως Calvin Klein, η Leila George ως Kelly Klein, η Sydney Lemmon ως Lauren Bessette και η Constance Zimmer ως Ann Marie Messina. Σε επαναλαμβανόμενους ρόλους εμφανίζονται οι Erich Bergen και Michael Nathanson.

Το «Love Story» δημιουργήθηκε από τον Connor Hines, ενώ στην εκτελεστική παραγωγή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ryan Murphy, Nina Jacobson και Brad Simpson. Τη σκηνοθεσία του πρώτου επεισοδίου υπογράφει ο Max Winkler, με την παραγωγή να ανήκει στη 20th Television.

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με τρία επεισόδια στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση μέχρι το φινάλε της σεζόν στις 26 Μαρτίου. Η ιστορία κορυφώνεται με τον γάμο του ζευγαριού το 1996 και το τραγικό δυστύχημα του 1999, που συγκλόνισε τον κόσμο και ενίσχυσε τον μύθο της περιβόητης «κατάρας των Kennedy».

Διάβασε επίσης: Το Netflix αποκαλύπτει τα πρώτα χρόνια των Red Hot Chili Peppers μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ

