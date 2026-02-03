Masterchef: Ανατροπές στο Mystery Box – Ο πρώτος αρχηγός και οι 2 υποψήφιοι προς αποχώρηση

Το πρώτο Mystery Box για τη φετινή σεζόν του MasterChef προβλήθηκε χθες, 2 Φεβρουαρίου, βάζοντας τους διαγωνιζόμενους μπροστά σε μια απαιτητική αποστολή με άρωμα Ιταλίας. Τα υλικά του κουτιού είχαν επιλεγεί προσωπικά από τον Πάνο Ιωαννίδη και οι παίκτες κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα πιάτο που θα ανέδεικνυε τεχνική, φαντασία και γευστική ισορροπία. Ποιος ξεχώρισε, ποιος κατέκτησε την αρχηγία και ποιοι βρέθηκαν ένα βήμα πριν την αποχώρηση;

Το πιάτο που εντυπωσίασε περισσότερο τους κριτές ήταν η δημιουργία του Πάνου Τελάλη, με πρωταγωνιστή μια εντυπωσιακή ροζέτα μανιταριών, συνοδευόμενη από διακριτικά καψαλισμένα ντοματίνια. Η εκτέλεση και η παρουσίαση του πιάτου του χάρισαν την πρώτη θέση στη δοκιμασία, μαζί με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και το πολυπόθητο pin της αρχηγίας. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δηλώνοντας πως νιώθει έτοιμος να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Λιάγκας στο J2US με ρόλο-έκπληξη

Στη συνέχεια, ως αρχηγός πλέον, ο Πάνος κλήθηκε να πάρει την πρώτη δύσκολη απόφαση και να ορίσει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Η επιλογή του ήταν η Ιωάννα, καθώς σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των κριτών παρουσίασε τα περισσότερα τεχνικά ζητήματα στο πιάτο της. Η ίδια παραδέχτηκε πως η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, μετά τις έντονες και κυρίως αρνητικές κριτικές που δέχτηκε.





Αμέσως μετά, οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι ψήφισαν για τον δεύτερο υποψήφιο, με τον Χρήστο να συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Ο ίδιος εξέφρασε την απογοήτευσή του, τονίζοντας ότι θεωρεί πολύ νωρίς στη διοργάνωση για να φορέσει τη μαύρη ποδιά και να βρεθεί σε αυτή τη θέση.

Διάβασε επίσης: Το τελευταίο νησί: Η ημερομηνία πρεμιέρας της νέας δραματικής σειράς της ΕΡΤ

Δες κι αυτό…