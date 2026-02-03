Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 03.02.2026

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα

Η on air τοποθέτηση και το μήνυμα της παρουσιάστριας προς τις άλλες εκπομπές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Θέση για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με την Ελένη Βουλγαράκη και την προσωπική της ζωή πήρε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή Happy Day. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε δημόσια στο ζήτημα, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες.

Μερίδα τηλεθεατών αλλά και σχολιαστών της επικαιρότητας απέδωσε ευθύνες στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, θεωρώντας πως ως οικοδέσποινα της εκπομπής όφειλε να παρέμβει πιο δυναμικά, όταν τα σχόλια του συνεργάτη της πήραν πιο αιχμηρή τροπή.

https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Διάβασε επίσης: Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

Το πρωί της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου, με αφορμή τηλεφωνική παρέμβαση της Μαριάντας Πιερίδη στον αέρα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως πρόκειται για ένα λεπτό και ευαίσθητο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι άθελά τους στεναχώρησαν ένα πρόσωπο που δεν είχε καμία ευθύνη. Παράλληλα, τόνισε πως η συνέχιση της συζήτησης απλώς ενισχύει εκπομπές που αναζητούν τέτοιου είδους περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές η υπερπροβολή ενός γεγονότος το διογκώνει αντί να το αποδυναμώνει.


Λίγο αργότερα, επανήλθε με πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση, απευθυνόμενη εμμέσως και στον Δημήτρη Παπανώτα. Όπως ανέφερε, κάθε συνεργάτης φέρει την ευθύνη των λόγων του, ενώ η ίδια δέχτηκε κριτική επειδή δεν τον διέκοψε, παρά το γεγονός ότι είχε εκφράσει δημόσια τη διαφωνία της. Παράλληλα, ζήτησε από συναδέλφους στον χώρο των media να παρουσιάζουν τα θέματα με πληρότητα και να αποφεύγουν το επιλεκτικό μοντάζ αποσπασμάτων.

stamatina_tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

«Επειδή αυτά είναι ευαίσθητα θεματάκια και στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε κάτι, ας μην το συνεχίζουμε κι ας μην δίνουμε τροφή σε άλλους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι καταδεικνύουν ένα γεγονός και στην ουσία το τροφοδοτούν περισσότερο από εκείνους που το ξεκίνησαν. Είχα αποφασίσει να μην πω τίποτα, αλλά επειδή έγινε αυτή η αναφορά από την Μαριάντα θέλω να πω κάτι. Όσοι ασχολούνται με κάποια ζητήματα που άπτονται της εκπομπής, καλό είναι να παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα. Εσύ είπες αυτά που είπες και ο καθένας λογοδοτεί για τα λεγόμενά του. Εγώ κατηγορήθηκα γιατί δεν σε σταμάτησα όπως θα έπρεπε, παρόλο που είχα ξεκάθαρα αντίθετη άποψη και την εξέφρασα. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους όταν παίζουν ένα θέμα να παίζουν τα βίντεο σωστά και να μην μοντάρουν. Δεν είχαμε σκοπό να πούμε τίποτα, γιατί εχθές γεμίσαμε πολύ περιεχόμενο σε πολλές εκπομπές. Επειδή το ανέφερε η Μαριάντα όμως, δεν ήθελα να φανεί ότι υπεκφεύγω. Επί τούτου κάποιες εκπομπές δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούμε», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Διάβασε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δημήτρης Παπανώτας ελένη Βουλγαράκη ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Masterchef: Ανατροπές στο Mystery Box – Ο πρώτος αρχηγός και οι 2 υποψήφιοι προς αποχώρηση

Masterchef: Ανατροπές στο Mystery Box – Ο πρώτος αρχηγός και οι 2 υποψήφιοι προς αποχώρηση

03.02.2026
Επόμενο
Πέθανε ο ηθοποιός Gerardo Taracena του Apocalypto σε ηλικία 55 ετών

Πέθανε ο ηθοποιός Gerardo Taracena του Apocalypto σε ηλικία 55 ετών

03.02.2026

Δες επίσης

Ενοχλημένος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου
Celeb News

Ενοχλημένος ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

03.02.2026
Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»
Celeb News

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Τα επίπεδα οξυγόνου ήταν χαμηλά»

03.02.2026
Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)
Celeb News

Γενέθλια για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Η τρυφερή έκπληξη του Νίκου Συρίγου (video)

03.02.2026
Το δαχτυλίδι της Billie Eilish στα Grammys που πυροδότησε τις φήμες για αρραβώνα
Celeb News

Το δαχτυλίδι της Billie Eilish στα Grammys που πυροδότησε τις φήμες για αρραβώνα

03.02.2026
Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος
Celeb News

Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος

02.02.2026
Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple
Celeb News

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple

02.02.2026
Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της
Celeb News

Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

02.02.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα

02.02.2026
Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα
Celeb News

Ελένη Βουλγαράκη: Η ανάρτηση – απάντηση στα αιχμηρά σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα

02.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει