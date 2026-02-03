Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η δημόσια συγγνώμη στην Ελένη Βουλγαράκη για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα

Θέση για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα σχετικά με την Ελένη Βουλγαράκη και την προσωπική της ζωή πήρε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή Happy Day. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε δημόσια στο ζήτημα, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες.

Μερίδα τηλεθεατών αλλά και σχολιαστών της επικαιρότητας απέδωσε ευθύνες στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, θεωρώντας πως ως οικοδέσποινα της εκπομπής όφειλε να παρέμβει πιο δυναμικά, όταν τα σχόλια του συνεργάτη της πήραν πιο αιχμηρή τροπή.

Το πρωί της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου, με αφορμή τηλεφωνική παρέμβαση της Μαριάντας Πιερίδη στον αέρα, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως πρόκειται για ένα λεπτό και ευαίσθητο θέμα, υπογραμμίζοντας ότι άθελά τους στεναχώρησαν ένα πρόσωπο που δεν είχε καμία ευθύνη. Παράλληλα, τόνισε πως η συνέχιση της συζήτησης απλώς ενισχύει εκπομπές που αναζητούν τέτοιου είδους περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές η υπερπροβολή ενός γεγονότος το διογκώνει αντί να το αποδυναμώνει.





Λίγο αργότερα, επανήλθε με πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση, απευθυνόμενη εμμέσως και στον Δημήτρη Παπανώτα. Όπως ανέφερε, κάθε συνεργάτης φέρει την ευθύνη των λόγων του, ενώ η ίδια δέχτηκε κριτική επειδή δεν τον διέκοψε, παρά το γεγονός ότι είχε εκφράσει δημόσια τη διαφωνία της. Παράλληλα, ζήτησε από συναδέλφους στον χώρο των media να παρουσιάζουν τα θέματα με πληρότητα και να αποφεύγουν το επιλεκτικό μοντάζ αποσπασμάτων.

«Επειδή αυτά είναι ευαίσθητα θεματάκια και στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε κάτι, ας μην το συνεχίζουμε κι ας μην δίνουμε τροφή σε άλλους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι καταδεικνύουν ένα γεγονός και στην ουσία το τροφοδοτούν περισσότερο από εκείνους που το ξεκίνησαν. Είχα αποφασίσει να μην πω τίποτα, αλλά επειδή έγινε αυτή η αναφορά από την Μαριάντα θέλω να πω κάτι. Όσοι ασχολούνται με κάποια ζητήματα που άπτονται της εκπομπής, καλό είναι να παρουσιάζουν μια συνολική εικόνα. Εσύ είπες αυτά που είπες και ο καθένας λογοδοτεί για τα λεγόμενά του. Εγώ κατηγορήθηκα γιατί δεν σε σταμάτησα όπως θα έπρεπε, παρόλο που είχα ξεκάθαρα αντίθετη άποψη και την εξέφρασα. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους όταν παίζουν ένα θέμα να παίζουν τα βίντεο σωστά και να μην μοντάρουν. Δεν είχαμε σκοπό να πούμε τίποτα, γιατί εχθές γεμίσαμε πολύ περιεχόμενο σε πολλές εκπομπές. Επειδή το ανέφερε η Μαριάντα όμως, δεν ήθελα να φανεί ότι υπεκφεύγω. Επί τούτου κάποιες εκπομπές δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούμε», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

