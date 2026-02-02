Mad Bubble
Αθηνά Οικονομάκου: Η ανάρτηση για το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Μιλάνο με τον Μπρούνο Τσερέλα

Το Wome είναι ένας σύγχρονος χώρος αυτοφροντίδας και ενδυνάμωσης με επίκεντρο τη γυναίκα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε ένα νέο, δυναμικό επιχειρηματικό κεφάλαιο περνά η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην Ιταλία, σε συνεργασία με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα. Το νέο project του ζευγαριού βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και στεγάζεται στην καρδιά του Μιλάνου, με την ηθοποιό να μοιράζεται στιγμιότυπα από τον χώρο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το νέο εγχείρημα ονομάζεται Wome και πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο, ειδικά σχεδιασμένο με επίκεντρο τη γυναίκα. Το concept του Wome εστιάζει στην αυτοφροντίδα, τη χαλάρωση και την ενδυνάμωση, ενώ παράλληλα διαθέτει και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για την απασχόληση παιδιών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η Αθηνά Οικονομάκου έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Αυτό το πρότζεκτ @wome_milano σημαίνει πάρα πολλά για μένα! Δημιουργήθηκε έχοντας τις γυναίκες στο επίκεντρο και νιώθω πραγματικά περήφανη που είμαι μέρος του.

Ένιωσα τόσο όμορφα που ήμουν εδώ – να κινώ το σώμα μου, να χαλαρώνω, να φροντίζω τον εαυτό μου, να επιβραδύνω και απλώς να είμαι παρούσα. Το Wome είναι μια υπενθύμιση του πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε στον εαυτό μας χώρο, χρόνο και φροντίδα. Ένα νέο κεφάλαιο για μένα, έξω από την Ελλάδα, και ένα μήνυμα στο οποίο πιστεύω βαθιά… για τις γυναίκες και για εμάς τις ίδιες».

Παράλληλα, η ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια και τον σύντροφό της, με τον οποίο, πέρα από σχέση ζωής, τους ενώνει πλέον και μια κοινή επαγγελματική πορεία.


