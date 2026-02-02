Mad Bubble
Celeb News 02.02.2026

Έλλη Κοκκίνου: Η on air αναφορά στον Διονύση Σχοινά και η έντονη αμηχανία της

Η τραγουδίστρια μίλησε για την πρώτη της γνωριμία με τον Φοίβο, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου η Έλλη Κοκκίνου, η οποία εμφανίστηκε στο πλατό μαζί με τον Φοίβο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η τραγουδίστρια μίλησε για την πρώτη της γνωριμία με τον γνωστό συνθέτη, κάνοντας παράλληλα αναφορά στον Διονύση Σχοινά και την Καίτη Γαρμπή.

Όπως αποκάλυψε, η πρώτη φορά που συνάντησε τον Φοίβο ήταν σε συναυλία του Δημήτρη Κόκκοτα, όπου αντάλλαξαν έναν απλό χαιρετισμό. Λίγο αργότερα, μέσω κοινών γνωστών, βρέθηκε στο στούντιο, χωρίς ωστόσο να θέλει αρχικά να αποκαλύψει ποιος ήταν ο άνθρωπος που τους έφερε σε επαφή. Όταν ο Φοίβος και η Ναταλία Γερμανού επέμειναν με χιούμορ στις ερωτήσεις, η Έλλη Κοκκίνου παραδέχτηκε τελικά ότι ο συνδετικός κρίκος ήταν ο Διονύσης Σχοινάς, σχολιάζοντας γελώντας πως προσπαθούσε όλη την ώρα να το αποφύγει.

Έλλη Κοκκίνου
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Διάβασε επίσης: Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

«Την πρώτη πρώτη φορά που τον είχα δει ήταν σε μια συναυλία του Δημήτρη Κόκκοτα και είχα πάει εγώ με παρέα και είχαμε πει ένα “γεια”. Μετά μέσω κοινών γνωστών πήγα στο στούντιο» άρχισε να λέει συγκεκριμένα η Έλλη Κοκκίνου με τον Φοίβο να τη ρωτά ποιός ήταν αυτός ο κοινός γνωστός, «Θα σου πω άλλη στιγμή», του είπε εκείνη και τότε η Ναταλία Γερμανού ρώτησε: «Γιατί; Δε κάνει να πεις ποιός ήταν ο κοινός γνωστός; «Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Μέσω της Sony Music», απάντησε η Έλλη με την παρουσιάστρια να επιμένει: «Ο κοινός γνωστός ήταν η Sony Music; Η εταιρεία;».


«Μέσω του Διονύση Σχοινά τελοσπάντων» απάντησε η τραγουδίστριαη οποία στη συνέχεια σχολίασε: «Μα τόση ώρα προσπαθώ να αποφύγω». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αργότερα, περιέγραψε: «Με φώναξε να κάνω φωνητικά σε άλμπουμ της Μαντούς και νομίζω και στης Καίτης Γαρμπή σε 1-2 τραγούδια». «Είδες; Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Τη γνώρισε ο Διονύσης στον Φοίβο, έκανε φωνητικά στην Καίτη,είναι όλα χαρούμενα», είπε η Ναταλία Γερμανού χιουμοριστικά.

Έλλη Κοκκίνου
https://www.instagram.com/ellikokkinou/

Διάβασε επίσης: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η εξομολόγηση για την άγνωστη μάχη με την υγεία της

Δες κι αυτό… 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ Καλύτερα Δε Γίνεται ΦΟΙΒΟΣ
