Η Jennifer Lawrence μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

Η Jennifer Lawrence εμφανίστηκε ειλικρινής και βαθιά συγκινητική μιλώντας για τη μητρότητα και την εμπειρία της επιλόχειας κατάθλιψης με αφορμή τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Die My Love», ένα ψυχολογικό θρίλερ που αφηγείται την πορεία μιας νέας μητέρας προς την ψυχική κατάρρευση. Η Jennifer Lawrence παραδέχθηκε ότι η σύνδεση με τον χαρακτήρα της υπήρξε επώδυνη, καθώς τα γυρίσματα συνέπεσαν χρονικά με τη δική της εμπειρία μητρότητας. Όπως ανέφερε, ως μητέρα δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να διαχωρίσει τις προσωπικές της αντιδράσεις από εκείνες της ηρωίδας, προσθέτοντας ότι η διαδικασία ήταν σπαρακτική. Η ίδια εξήγησε ότι είχε μόλις αποκτήσει το πρώτο της παιδί και ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με την περίοδο μετά τον τοκετό.

Η Jennifer Lawrence περιέγραψε την επιλόχειο κατάθλιψη ως μια συνταρακτική εμπειρία που απομονώνει το άτομο, σημειώνοντας ότι το αίσθημα μοναξιάς δεν εξαρτάται από τον τόπο ή τις συνθήκες, αλλά αποτελεί μια μόνιμη εσωτερική κατάσταση. Όπως δήλωσε, η έντονη αγωνία και η βαθιά θλίψη απομονώνουν τον άνθρωπο οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, προσθέτοντας ότι σε τέτοιες στιγμές νιώθει κανείς σαν ξένος μέσα στον ίδιο του τον κόσμο.

Η Jennifer Lawrence ανέφερε στους New York Times «Νομίζω ότι η επιλόχειος κατάθλιψη είναι μια σωματική εμπειρία που συμβαίνει σε όλες. Εννοώ, οι ορμόνες σου διπλασιάζονται καθημερινά στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και μόλις γεννάς πιάνουν πάτο, το ίδιο και όταν αποθηλάζεις. Με το δεύτερο παιδί μου λοιπόν ένιωθα σαν να με κυνηγούσε μια τίγρη καθημερινά. Τόσο ήταν το άγχος που είχα. Πάρα πολλές σκέψεις τρύπωναν στο μυαλό μου κι εγώ γινόμουν έρμαιό τους, είχαν τον έλεγχο. Ήταν φόβοι για το παιδί μου: έκανα εικόνα όλα τα χειρότερα σενάρια και μετά αμφισβητούσα όλα όσα έκανα. Και μετά, ενώ βρισκόμουν ήδη σε ψυχοθεραπεία, πήρα για δύο εβδομάδες ένα φάρμακο που με βοήθησε πραγματικά».

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της συγγραφέως Ariana Harwicz που κυκλοφόρησε το 2017 και επικεντρώνεται σε μια γυναίκα η οποία έρχεται αντιμέτωπη με την ψύχωση έπειτα από επιλόχειο κατάθλιψη, ενώ ο γάμος της δοκιμάζεται σκληρά από την ψυχική της κατάσταση.

Στο πλευρό της Jennifer Lawrence πρωταγωνιστεί ο Robert Pattinson στον ρόλο του συζύγου που αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως την ψυχολογική μετάβαση της συντρόφου του. Ο Robert Pattinson, ο οποίος έγινε πατέρας την προηγούμενη χρονιά, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια κατανόησης του ρόλου ενός γονέα μέσα στη σχέση αποτελεί τεράστια πρόκληση. Όπως ανέφερε, ο χαρακτήρας που υποδύεται δεν διαθέτει τα απαραίτητα εκφραστικά εργαλεία για να προσφέρει ουσιαστική στήριξη και ελπίζει ότι η σχέση θα επιστρέψει στην προηγούμενη ισορροπία της χωρίς να κατανοεί πλήρως τι έχει αλλάξει.

