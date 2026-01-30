Mad Bubble
«Δεν βλέπω τίποτα»: Η Dame Judi Dench απαντά στους φωτογράφους που την πιέζουν να κοιτάξει την κάμερα

judi_dench
Η Dame Judi Dench δέχτηκε αδιάκριτη πίεση από φωτογράφους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Βασιλιά Καρόλου, παρά τη μειωμένη όρασή της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η θρυλική ηθοποιός Dame Judi Dench εμφανίστηκε πρόσφατα σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, προκαλώντας κύμα θαυμασμού αλλά και έντονων αντιδράσεων για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τους φωτογράφους. Η 91χρονη βρέθηκε στο Windsor Castle για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Βασιλιά Καρόλου, Finding Harmony: Το Όραμα ενός Βασιλιά, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, τον 80χρονο ακτιβιστή David Mills.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, οι παπαράτσι ζητούν από την Dench να κοιτάξει προς τις κάμερες. Εκείνη, κρατώντας σφιχτά το χέρι του συντρόφου της, απάντησε με ήρεμο τρόπο: «Δεν βλέπω τίποτα». Η αντίδρασή της ξεσήκωσε κύμα υποστήριξης στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά των φωτογράφων ως αδιάκριτη και άκρως ασέβεια προς μια από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς της Βρετανίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Dame Judi έχει διαγνωστεί με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, μια πάθηση που εμφανίζεται κυρίως σε ηλικίες άνω των 50–60 ετών και προκαλεί σταδιακή απώλεια της όρασης. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αποκαλύπτοντας ότι πλέον δυσκολεύεται να αναγνωρίζει πρόσωπα αγαπημένων, να διαβάζει σενάρια ή να παρακολουθεί τηλεόραση. Σε μια συνέντευξή της με τον φίλο και συνεργάτη της Sir Ian McKellen, είχε σημειώσει πως «μπορώ να αναγνωρίζω μόνο το περίγραμμα των ανθρώπων που γνωρίζω καλά, αλλά δεν μπορώ να δω καθαρά κανέναν».

Παρά τις προκλήσεις, η Dench συνεχίζει να εμφανίζεται με αξιοπρέπεια και χαμόγελο, κερδίζοντας τον σεβασμό του κοινού. Η πρόσφατη εμφάνισή της στο Windsor Castle απέδειξε ξανά πόσο αγαπητή και σεβαστή είναι, όχι μόνο για το τεράστιο ταλέντο της, αλλά και για την αυθεντικότητα και την ανθρωπιά της. Οι θαυμαστές της δεν δίστασαν να εκφράσουν τη στήριξή τους στα social media, ζητώντας σεβασμό προς την ηθοποιό που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο και τη θεατρική σκηνή.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

