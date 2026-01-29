Mad Bubble
Celeb News 29.01.2026

Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες

Η παρουσία των Δούκα και Δούκισσας του Sussex στο πάρτι γενεθλίων της Kris Jenner και ο σεβασμός στη Remembrance Day
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kim Kardashian έδωσε για πρώτη φορά δημόσια τη δική της εκδοχή για τον λόγο που αφαιρέθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες της Meghan Markle και του Πρίγκιπα Harry μετά το πάρτι για τα 70α γενέθλια της Kris Jenner. Η μίλησε ανοιχτά για το ζήτημα σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast της αδελφής της Khloe Kardashian με τίτλο «Khloe in Wonder Land», επιχειρώντας να αποκαταστήσει την εικόνα γύρω από ένα θέμα που είχε προκαλέσει έντονα σχόλια. Η Kim Kardashian χαρακτήρισε το περιστατικό απολύτως αθώο και εξήγησε ότι η σχέση ανάμεσα στην Kris Jenner και τη Meghan Markle είναι μακροχρόνια και ιδιαίτερα θερμή. Όπως ανέφερε, μετά το πάρτι η οικογένεια Kardashian Jenner επεξεργαζόταν το φωτογραφικό υλικό προκειμένου να επιλέξει ποιες εικόνες θα δημοσιευθούν. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρξε αρχικά η διαβεβαίωση ότι οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Διάβασε επίσης: With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν

Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση, έγινε αντιληπτό ότι η ημέρα συνέπιπτε με τη Remembrance Day, μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα μνήμης για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία, αφιερωμένη στους πεσόντες των ενόπλων δυνάμεων. Η Kim Kardashian ανέφερε ότι υπήρξε η σκέψη πως η παρουσία εικόνων από ένα πάρτι θα μπορούσε να παρερμηνευθεί, ακόμη κι αν οι φωτογραφίες είχαν ήδη αναρτηθεί. Όπως δήλωσε, εκ των υστέρων όλοι συνειδητοποίησαν ότι το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες άξιζε. Η Kim Kardashian διευκρίνισε ότι η αφαίρεση των φωτογραφιών έγινε αποκλειστικά από σεβασμό προς τη Remembrance Day. Όπως σημείωσε, η παρουσία της Meghan Markle και του Πρίγκιπα Harry την ίδια βραδιά σε φιλανθρωπική εκδήλωση, όπως το gala του Baby2Baby, θεωρήθηκε απολύτως συμβατή με το πνεύμα της ημέρας, σε αντίθεση με εικόνες που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως καθαρά διασκεδαστικές.

Συνεχίζοντας, η Kim Kardashian παραδέχθηκε ότι η οικογένεια προσπάθησε να αντιμετωπίσει το θέμα με χιούμορ εκ των υστέρων, αναγνωρίζοντας πόσο υπερβολικές διαστάσεις πήρε δημόσια. Όπως είπε, την ενόχλησε το γεγονός ότι ένα τόσο απλό περιστατικό εξελίχθηκε σε κάτι δυσανάλογα έντονο και αρνητικό για όλους τους εμπλεκόμενους. Το πάρτι γενεθλίων της Kris Jenner πραγματοποιήθηκε σε έπαυλη στο Beverly Hills και είχε θεματική εμπνευσμένη από τον κόσμο του James Bond. Μετά την εκδήλωση, τόσο η Kris Jenner όσο και η Kim Kardashian είχαν αναρτήσει φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονταν με τη Meghan Markle και τον Πρίγκιπα Harry. Οι εικόνες αφαιρέθηκαν λίγες ώρες αργότερα, γεγονός που πυροδότησε εικασίες σχετικά με ζητήματα συγκατάθεσης.

Διάβασε επίσης: Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens

Δες κι αυτό…

