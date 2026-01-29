Τι προκαλεί πραγματικά τις ημικρανίες

Η επιστήμη αναθεωρεί όσα γνωρίζαμε για τα αίτια, τα συμπτώματα και τον ρόλο του εγκεφάλου στις ημικρανίες που ταλαιπωρούν 1,2 δισ. ανθρώπους παγκοσμίως

Η κατανόηση της ημικρανίας βρίσκεται σε φάση ριζικής αναθεώρησης, καθώς η σύγχρονη έρευνα αρχίζει να ανατρέπει παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με το τι αποτελεί σύμπτωμα και τι εκλυτικό παράγοντα, αλλά και ποια εγκεφαλικά συστήματα εμπλέκονται ουσιαστικά στην εκδήλωση και την αντιμετώπισή της. Περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βιώνουν κάποια μορφή ημικρανίας, η οποία αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία αναπηρίας διεθνώς αναφέρει το BBC. Παρά τη συχνότητά της και τον έντονα επιβαρυντικό χαρακτήρα της, η ημικρανία παραμένει μία από τις λιγότερο κατανοητές νευρολογικές παθήσεις. Όπως επισημαίνει ο Gregory Dussor, καθηγητής Συμπεριφορικών και Εγκεφαλικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο Dallas, «πρόκειται πιθανότατα για μία από τις πιο ανεπαρκώς κατανοητές νευρολογικές διαταραχές γενικά».

Η επιστημονική δυσκολία στη μελέτη της ημικρανίας σχετίζεται εν μέρει με το ιστορικό της στίγμα. Από τον 18ο και τον 19ο αιώνα αντιμετωπιζόταν ως «γυναικεία ιδιοτροπία», γεγονός που οδήγησε σε δεκαετίες υποχρηματοδότησης της έρευνας. Αν και περίπου το 75% των ασθενών είναι γυναίκες, η προκατάληψη αυτή καθυστέρησε σημαντικά την επιστημονική πρόοδο. Η Teshamae Monteith, επικεφαλής της μονάδας κεφαλαλγίας στο πανεπιστήμιο του Miami, τονίζει ότι «για πολλά χρόνια η ημικρανία θεωρούνταν πάθηση υστερίας». Ακόμη και σήμερα, λίγα πανεπιστήμια διαθέτουν εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα για την ημικρανία.

Οι ειδικοί πλέον αποφεύγουν τον όρο «ημικρανίες» και μιλούν για διαταραχή ημικρανίας, περιγράφοντας τις κρίσεις ως επεισόδια μιας χρόνιας κατάστασης. Τα συμπτώματα εκτείνονται πολύ πέρα από τον πονοκέφαλο και περιλαμβάνουν ναυτία, εμέτους, ίλιγγο, φωτοφοβία, ηχοφοβία, έντονη κόπωση και διαταραχές όρασης που εμφανίζονται περίπου στο 25% των ασθενών. Σύμφωνα με τον Gregory Dussor, «η κρίση ημικρανίας είναι μια σύνθετη αλληλουχία γεγονότων που ξεκινά πολύ πριν εμφανιστεί ο πόνος». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγχρονη άποψη ότι πολλοί λεγόμενοι εκλυτικοί παράγοντες ίσως είναι στην πραγματικότητα πρώιμα συμπτώματα. Η Debbie Hay, καθηγήτρια Φαρμακολογίας στο πανεπιστήμιο του Otago, εξηγεί ότι η επιθυμία για συγκεκριμένες τροφές μπορεί να αποτελεί μέρος της αρχικής φάσης μιας κρίσης και όχι την αιτία της. Ανάλογη είναι η προσέγγιση του Peter Goadsby, καθηγητή Νευρολογίας στο πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η αυξημένη ευαισθησία στο φως ή στις οσμές συχνά προηγείται της κρίσης και δεν την προκαλεί.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει και η γενετική. Μελέτες σε διδύμους δείχνουν ότι τα κληρονομικά χαρακτηριστικά ευθύνονται για το 30% έως 60% των περιπτώσεων. Ο Dale Nyholt, γενετιστής στο πανεπιστήμιο του Queensland University of Technology, έχει εντοπίσει 123 γενετικούς δείκτες κινδύνου σε ανάλυση 100.000 ασθενών, εκτιμώντας ότι οι σχετικοί γενετικοί μηχανισμοί είναι πολύ περισσότεροι. Η παραδοσιακή θεωρία που απέδιδε την ημικρανία αποκλειστικά στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων έχει πλέον εγκαταλειφθεί. Αν και τα αγγεία συμμετέχουν στη διαδικασία, δεν θεωρούνται η βασική αιτία. Αντίθετα, το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στον εγκέφαλο και στις μήνιγγες, τη μεμβράνη που τον περιβάλλει.

Κεντρική θεωρία αποτελεί το φαινόμενο της φλοιώδους εξαπλούμενης κατάθλιψης, ένα αργό ηλεκτρικό κύμα που διατρέχει τον εγκεφαλικό φλοιό και πυροδοτεί φλεγμονή και πόνο. Ο Michael Moskowitz, καθηγητής Νευρολογίας στο πανεπιστήμιο του Harvard Medical School, αναφέρει ότι το κύμα αυτό απελευθερώνει μόρια που ενεργοποιούν τις νευρικές οδούς του πόνου. Παράλληλα, οι μήνιγγες περιέχουν ανοσοκύτταρα που όταν υπερενεργοποιούνται μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή και διέγερση των νευρικών ινών. Αυτό ενδέχεται να εξηγεί τη συσχέτιση της ημικρανίας με αλλεργίες, ορμονικές διακυμάνσεις και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Καθοριστική πρόοδος σημειώθηκε με την ανακάλυψη αυξημένων επιπέδων των πεπτιδίων CGRP στον οργανισμό ασθενών με ημικρανία. Τα μόρια αυτά ρυθμίζουν τη νευρωνική δραστηριότητα και αποτέλεσαν τη βάση για νέα φαρμακευτικά σκευάσματα. Σε μελέτη του Οκτωβρίου 2025 με περισσότερους από 570 ασθενείς, το 70% παρουσίασε μείωση της συχνότητας κρίσεων κατά 75%, ενώ το 23% δεν εμφάνισε καθόλου κρίσεις.

Η Amynah Pradhan, διευθύντρια του Κέντρου Κλινικής Φαρμακολογίας στο πανεπιστήμιο St. Louis της Ουάσιγκτον, συνοψίζει ότι «δεν υπάρχει μία και μοναδική διαδρομή προς την ημικρανία, αλλά ένας συνδυασμός μηχανισμών που διαφέρει από άτομο σε άτομο». Παρότι η επιστήμη απέχει ακόμη από μια ενιαία εξήγηση και θεραπεία, η σταδιακή αποκάλυψη των βιολογικών μηχανισμών ενισχύει την ελπίδα ότι η ημικρανία θα αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μια σύνθετη, χρόνια πάθηση ολόκληρου του οργανισμού και όχι απλώς ως ένας επίμονος πονοκέφαλος.

