Mad Bubble
Mad Bubble
Yolo 29.01.2026

Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος; Η ιστορία πίσω από τη μέρα των ερωτευμένων που λίγοι γνωρίζουν

Ο θρύλος του Βαλεντίνου και οι διαφορετικές εκδοχές του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η 14η Φεβρουαρίου έχει συνδεθεί με τον έρωτα και τη γιορτή των ζευγαριών, γνωστή ως η «Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου». Ωστόσο, η ιστορία πίσω από τον Βαλεντίνο είναι πολύ πιο περίπλοκη από τις καρδιές και τα λουλούδια που βλέπουμε σήμερα. Ποιος ήταν στ’ αλήθεια αυτός ο άγιος και πώς συνδέθηκε με τον έρωτα;

Η ζωή ενός μυστηριώδους Αγίου

Ο Άγιος Βαλεντίνος έζησε τον 3ο αιώνα και υπήρξαν τουλάχιστον δύο θρύλοι γύρω από το όνομά του, γεγονός που προκαλεί σύγχυση σχετικά με την πραγματική του ταυτότητα. Η Καθολική Εκκλησία τον τιμά ως μάρτυρα που πέθανε στη Via Flaminia της Ρώμης, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τον συμπεριέλαβε ποτέ στο επίσημο εορτολόγιό της. Ο πιο γνωστός θρύλος τον περιγράφει ως ιερωμένο που, κρυφά από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο Β’, συνέχιζε να παντρεύει ζευγάρια Χριστιανών, πράξη που θεωρούνταν παράνομη και επικίνδυνη. Όταν προσπάθησε να μεταστρέψει τον αυτοκράτορα στον Χριστιανισμό, φυλακίστηκε και τελικά εκτελέστηκε στις 14 Φεβρουαρίου. Ένας άλλος θρύλος τον συνδέει με την πόλη Terni της Ιταλίας, όπου ως επίσκοπος θα βοηθούσε τους πιστούς και αποκαθιστούσε την όραση τυφλών κοριτσιών, επηρεάζοντας την πίστη μεγάλων προσωπικοτήτων της εποχής. Και πάλι, η κατάληξη ήταν η ίδια: φυλάκιση και θάνατος.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η γιορτή του έρωτα στην ιστορία

Η σύνδεση της ημέρας με τον έρωτα προέκυψε πολύ αργότερα, τον 14ο αιώνα, όταν η έννοια της ευγενούς αγάπης άρχισε να συνδέεται με το όνομά του σε λογοτεχνικά έργα, όπως το ποίημα του Τζέφρι Τσόσερ, Το Κοινοβούλιο των Πτηνών (1382). Σήμερα, η 14η Φεβρουαρίου γιορτάζεται ως επίσημη μέρα αγάπης σε αγγλικανικές και λουθηρανικές κοινότητες.

unsplash.com

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η αντίστοιχη τιμή της αγάπης ανήκει σε άλλους Αγίους:

  • Ακύλα και Πρισκίλλα στις 13 Φεβρουαρίου, προστάτες των ερωτευμένων.
  • Άγιος Υάκινθος, που μαρτύρησε στις 3 Ιουλίου, θεωρείται ο ορθόδοξος Άγιος του έρωτα.
unsplash.com

Στην Κρήτη, τα Ανώγεια τιμούν τον Άγιο Υάκινθο με θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ ο λιτός πέτρινος ναός του βρίσκεται σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, στον Ψηλορείτη, και αποτελεί τόπο προσκυνήματος για όσους επιθυμούν να γιορτάσουν την αγάπη με σεβασμό και παράδοση. Παρά την ιστορική αμφισημία, η 14η Φεβρουαρίου εξελίχθηκε σε παγκόσμια γιορτή των ερωτευμένων, με ανθοπωλεία, δώρα, εκδηλώσεις και εμπορική εκμετάλλευση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υιοθέτησε ποτέ τον Άγιο Βαλεντίνο ως προστάτη του έρωτα, όμως η παράδοση των Αγίων Ακύλα, Πρισκίλλης και Υάκινθου υπενθυμίζει ότι η αγάπη τιμάται και μέσα από την πίστη, τη θυσία και την αφοσίωση.

unsplash.com

Κεντρική φωτογραφία: unsplash.com

Διάβασε επίσης: Ξέχνα τις καρδούλες: Αυτό είναι το viral nail trend για τον Άγιο Βαλεντίνο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Άγιος Βαλεντίνος Γιορτή σχέσεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z

Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z

29.01.2026
Επόμενο
Τι προκαλεί πραγματικά τις ημικρανίες

Τι προκαλεί πραγματικά τις ημικρανίες

29.01.2026

Δες επίσης

«Βροχή τα βέλη» με τον Στράτο Τζώρτζογλου στο θέατρο Calderone Artτ Space
City Guide

«Βροχή τα βέλη» με τον Στράτο Τζώρτζογλου στο θέατρο Calderone Artτ Space

29.01.2026
KPop Demon Hunters: Κούκλες οι Rumi, Zoey και Mira
City Guide

KPop Demon Hunters: Κούκλες οι Rumi, Zoey και Mira

29.01.2026
«Το Ψέμα του Μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ στο Σύγχρονο Θέατρο
City Guide

«Το Ψέμα του Μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ στο Σύγχρονο Θέατρο

28.01.2026
Απόκριες με άρωμα Bridgerton: Οι στολές που θα θες να αγοράσεις
City Guide

Απόκριες με άρωμα Bridgerton: Οι στολές που θα θες να αγοράσεις

28.01.2026
«Push Up» του Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ στο Θέατρο ΕΛΕΡ- Ελένη Ερήμου
City Guide

«Push Up» του Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ στο Θέατρο ΕΛΕΡ- Ελένη Ερήμου

28.01.2026
«Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ» – ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ – στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ
City Guide

«Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ» – ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ – στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ

28.01.2026
5 πράγματα που ΔΕΝ σου λέει κανείς πριν κάνεις road trip με φίλους
City Guide

5 πράγματα που ΔΕΝ σου λέει κανείς πριν κάνεις road trip με φίλους

28.01.2026
Ο Λούης Πατσαλίδης ήρθε συστημένος με το stand up comedy «ΠΛΗΝ 30», στο «Stage 7»
City Guide

Ο Λούης Πατσαλίδης ήρθε συστημένος με το stand up comedy «ΠΛΗΝ 30», στο «Stage 7»

28.01.2026
«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» του Βαγγέλη Γέττου, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη
City Guide

«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» του Βαγγέλη Γέττου, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος