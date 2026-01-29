Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 29.01.2026

Τα 5 hair trends που θα δεις παντού το 2026

mallia_trends
Ζεστοί, πλούσιοι τόνοι και φυσικές αποχρώσεις που χαρίζουν βάθος, λάμψη και κομψή, φωτεινή εμφάνιση όλο τον χειμώνα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι εποχικές αλλαγές είναι η τέλεια αφορμή για μια ανανέωση στην εμφάνιση των μαλλιών. Ο χειμώνας φέρνει μαζί του την ανάγκη για πλούσιους, ζεστούς τόνους που φωτίζουν τις σκοτεινότερες ημέρες και προσφέρουν βάθος και ζωντάνια. Η μετάβαση από τις φωτεινές καλοκαιρινές ή φθινοπωρινές αποχρώσεις σε πιο βαθιές, κομψές επιλογές είναι ιδανική για την εποχή που θέλεις να αναδείξεις την προσωπικότητά σου μέσα από το χρώμα.

Οι χειμερινές αποχρώσεις συνδυάζουν φυσικότητα και ένταση, προσφέροντας βάθος και διάσταση. Από ζεστά κοκκινωπά μέχρι γήινα ξανθά, οι επιλογές για χειμερινή αλλαγή είναι πολλές, δημιουργώντας εντυπωσιακά αλλά ταυτόχρονα εύκολα στη συντήρηση αποτελέσματα.

kourema_mallia
https://www.instagram.com/faithlorimer/

Διάβασε επίσης: Το μανικιούρ της Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

Cherry Cola

Μια έντονη, ζεστή απόχρωση για καστανά μαλλιά που προσθέτει μοναδική λάμψη και πλούσιο βάθος. Ταιριάζει με υφές όπως δέρμα, τζιν και πλεκτά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά χαμηλής συντήρησης αποτέλεσμα για τον χειμώνα.

cherry_cola
https://www.instagram.com/transformations_bysofia/

Lived-in bronde

Ένας συνδυασμός φωτεινών και σκούρων τόνων που προσφέρει απαλή διάσταση και φυσικότητα. Ιδανικός για τη χειμερινή σεζόν, καθώς διατηρεί το φως στις άκρες ενώ ενισχύει τους βαθύτερους τόνους.

https://www.instagram.com/elizzibetholsen/?hl=en

Copper spice

Ζεστός χαλκός σε πλούσιες αποχρώσεις που ξεχωρίζει στα σκοτεινά χειμερινά looks. Προσδίδει ενέργεια και ζωντάνια στα μαλλιά, ενώ φωτίζει την επιδερμίδα κατά τη διάρκεια των κρύων ημερών.

copper_mallia
https://www.instagram.com/schwarzkopfprokw/?hl=en

Mushroom Blonde

Φυσική, γήινη ξανθιά που αντικαθιστά τα έντονα καλοκαιρινά highlights. To mushroom ξανθό είναι χαμηλής συντήρησης και ιδανικό για τον χειμώνα, ενώ μια ελαφριά holographic λάμψη προσθέτει μοντέρνο φινίρισμα.

mushroom_blonde
https://www.instagram.com/bixiecolour/?hl=en

Sun-washed sandy blonde

Ένα φυσικό ξανθό με ζεστούς τόνους που δίνει φυσική φωτεινότητα στα μαλλιά κατά τους χειμερινούς μήνες. Το αποτέλεσμα είναι απαλό, φυσικό και πλούσιο σε βάθος, ιδανικό για όσους θέλουν να συνδυάσουν λάμψη και ζεστασιά.

xantho
https://www.instagram.com/jenniferbehr/?hl=en

Διάβασε επίσης: Καταστρέφουν τα κλάμερ τα μαλλιά σου; Όσα πρέπει να γνωρίζεις

