Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 28.01.2026

Το μανικιούρ της Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

hailey_bieber
Η Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στα νύχια της με ένα διακριτικό ροζ-μεταλλικό manicure, ιδανικό για τη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη
Μαρία Χατζηγιάννη

Με τον χειμώνα να επιμένει και τις χαμηλές θερμοκρασίες να μην λένε να φύγουν, κάθε μικρή ένδειξη ότι η άνοιξη πλησιάζει είναι ευπρόσδεκτη. Αν τα καιρικά φαινόμενα δεν συνεργάζονται, μπορούμε να φέρουμε την άνοιξη με μικρές καθημερινές πινελιές, και μία από τις πιο εύκολες και κομψές είναι το μανικιούρ, και φαίνεται πως η Hailey Bieber συμφωνεί απόλυτα.

Η Hailey εμφανίστηκε στο Instagram Stories φορώντας ένα ζεστό μαύρο μπουφάν με γούνα, ενώ το μανικιούρ της με ροζ-μεταλλική απόχρωση έδινε έντονα την αίσθηση ότι οι πιο ζεστές ημέρες πλησιάζουν, ακόμα και μέσα στο χειμωνιάτικο κρύο.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Διάβασε επίσης: Ξέχνα τις καρδούλες: Αυτό είναι το viral nail trend για τον Άγιο Βαλεντίνο

Η επιλογή της χρώματος είναι ένας διακριτικός, ανοιξιάτικος τόνος ροζ, που θυμίζει ροδόνερο με μια ελαφριά μεταλλική λάμψη. Παρότι είναι πλήρως καλυπτική, αφήνει την αίσθηση σχεδόν διαφανούς, σαν ζελεδάκι, δημιουργώντας ένα juicy αλλά κομψό και casual αποτέλεσμα. Το σχήμα των νυχιών, οβάλ, υπογραμμίζει την επιμελημένη δουλειά, δείχνοντας ότι κάθε λεπτομέρεια έχει φροντιστεί προσεκτικά.

hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Αν και μπορεί να θυμίζει την προηγούμενη signature τεχνική της Hailey, η νέα αυτή εκδοχή είναι πιο subtle, πιο χαλαρή, χωρίς να χάνει την κομψότητα. Είναι ακριβώς η μανικιούρ που μπορεί να γεφυρώσει τη χειμερινή ψύχρα με την άνοιξη, ακόμα και αν ο καιρός δεν μας το επιτρέπει ακόμη.

Με λίγα λόγια, η Hailey μας δείχνει πώς ένα μικρό, καλά επιλεγμένο χρώμα νυχιών μπορεί να φέρει την αισιοδοξία της άνοιξης στο καθημερινό μας στυλ, ακόμα και μέσα στο κρύο του χειμώνα.

Διάβασε επίσης: To νέο μανικιούρ της Hailey Bieber έρχεται απευθείας από το 2016

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Hailey Bieber μανικιούρ νύχια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
5 πράγματα που ΔΕΝ σου λέει κανείς πριν κάνεις road trip με φίλους

5 πράγματα που ΔΕΝ σου λέει κανείς πριν κάνεις road trip με φίλους

28.01.2026
Επόμενο
Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη

Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη

28.01.2026

Δες επίσης

Τα 7 tricks που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει πιο «ακριβό»
Life

Τα 7 tricks που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει πιο «ακριβό»

28.01.2026
Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία
Life

Τα αντικείμενα που κλέβουν πιο συχνά οι επισκέπτες από τα ξενοδοχεία

28.01.2026
Η σως που θα απογειώσει κάθε ψητό σου την Τσικνοπέμπτη
Food

Η σως που θα απογειώσει κάθε ψητό σου την Τσικνοπέμπτη

28.01.2026
3 φορές ανάδρομος Ερμής το 2026 – Τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο στόχαστρο
Life

3 φορές ανάδρομος Ερμής το 2026 – Τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο στόχαστρο

28.01.2026
Η Lisa πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της NikeSKIMS
Fashion

Η Lisa πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της NikeSKIMS

28.01.2026
4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με τα jeans
Fashion

4 τρόποι να φορέσεις τα μακριά πουκάμισα με τα jeans

28.01.2026
Τέλος το 9-5: Η εταιρεία που αφήνει τους υπαλλήλους να δουλεύουν όταν «νιώθουν έτοιμοι»
Life

Τέλος το 9-5: Η εταιρεία που αφήνει τους υπαλλήλους να δουλεύουν όταν «νιώθουν έτοιμοι»

28.01.2026
Chanel Haute Couture SS26: Το παραμυθένιο ντεμπούτο του Matthieu Blazy
Fashion

Chanel Haute Couture SS26: Το παραμυθένιο ντεμπούτο του Matthieu Blazy

28.01.2026
5 πρωτότυποι τρόποι να δώσεις νέα ζωή στις μαξιλαροθήκες σου
Life

5 πρωτότυποι τρόποι να δώσεις νέα ζωή στις μαξιλαροθήκες σου

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος