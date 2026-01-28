Το μανικιούρ της Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

Η Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στα νύχια της με ένα διακριτικό ροζ-μεταλλικό manicure, ιδανικό για τη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη

Με τον χειμώνα να επιμένει και τις χαμηλές θερμοκρασίες να μην λένε να φύγουν, κάθε μικρή ένδειξη ότι η άνοιξη πλησιάζει είναι ευπρόσδεκτη. Αν τα καιρικά φαινόμενα δεν συνεργάζονται, μπορούμε να φέρουμε την άνοιξη με μικρές καθημερινές πινελιές, και μία από τις πιο εύκολες και κομψές είναι το μανικιούρ, και φαίνεται πως η Hailey Bieber συμφωνεί απόλυτα.

Η Hailey εμφανίστηκε στο Instagram Stories φορώντας ένα ζεστό μαύρο μπουφάν με γούνα, ενώ το μανικιούρ της με ροζ-μεταλλική απόχρωση έδινε έντονα την αίσθηση ότι οι πιο ζεστές ημέρες πλησιάζουν, ακόμα και μέσα στο χειμωνιάτικο κρύο.

Η επιλογή της χρώματος είναι ένας διακριτικός, ανοιξιάτικος τόνος ροζ, που θυμίζει ροδόνερο με μια ελαφριά μεταλλική λάμψη. Παρότι είναι πλήρως καλυπτική, αφήνει την αίσθηση σχεδόν διαφανούς, σαν ζελεδάκι, δημιουργώντας ένα juicy αλλά κομψό και casual αποτέλεσμα. Το σχήμα των νυχιών, οβάλ, υπογραμμίζει την επιμελημένη δουλειά, δείχνοντας ότι κάθε λεπτομέρεια έχει φροντιστεί προσεκτικά.

Αν και μπορεί να θυμίζει την προηγούμενη signature τεχνική της Hailey, η νέα αυτή εκδοχή είναι πιο subtle, πιο χαλαρή, χωρίς να χάνει την κομψότητα. Είναι ακριβώς η μανικιούρ που μπορεί να γεφυρώσει τη χειμερινή ψύχρα με την άνοιξη, ακόμα και αν ο καιρός δεν μας το επιτρέπει ακόμη.

Με λίγα λόγια, η Hailey μας δείχνει πώς ένα μικρό, καλά επιλεγμένο χρώμα νυχιών μπορεί να φέρει την αισιοδοξία της άνοιξης στο καθημερινό μας στυλ, ακόμα και μέσα στο κρύο του χειμώνα.

