Mad Bubble
Mad Bubble
TV 28.01.2026

Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη

Ο ALPHA έδωσε μια πρώτη γεύση μέσα από ένα βίντεο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η δημοφιλής σειρά «Το Σόι σου» συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, όχι μόνο με τις καθημερινές κωμικές καταστάσεις και τις ατάκες που μένουν, αλλά και με τους απρόβλεπτους γκεστ ρόλους, που κρατούν το κοινό σε συνεχή αγωνία.

Στα επόμενα επεισόδια, η σειρά ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη, που ήδη έχει δημιουργήσει κύμα ενθουσιασμού στα social media και ανάμεσα στους φαν. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος θα κάνει ειδική εμφάνιση – έκπληξη στη σειρά, υποδυόμενος έναν ιδιαίτερο και ανατρεπτικό ρόλο, που αναμένεται να κλέψει την παράσταση.

https://www.instagram.com/ykapoutzidis/

Διάβασε επίσης: Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά

Ο ALPHA έδωσε μια πρώτη γεύση μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο οι πρωταγωνιστές της σειράς συζητούν για τον μυστηριώδη νέο χαρακτήρα, αφήνοντας μικρές αλλά εντυπωσιακές πληροφορίες για τον γκεστ ρόλο του Καπουτζίδη.

Την επιβεβαίωση της συμμετοχής του ήρθαν να δώσουν οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα, που διέρρευσαν στα social media και δείχνουν τον Γιώργο Καπουτζίδη σε σκηνές από τα επόμενα επεισόδια, ανάβοντας ακόμα περισσότερο τη φαντεσία των τηλεθεατών.

Διάβασε επίσης: Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ Ελληνικές Σειρές ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το μανικιούρ της Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

Το μανικιούρ της Hailey Bieber φέρνει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

28.01.2026
Επόμενο
Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)

Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)

28.01.2026

Δες επίσης

Το Poor Things σε Α’ τηλεοπτική προβολή – Σε αυτό το κανάλι θα το δεις
TV

Το Poor Things σε Α’ τηλεοπτική προβολή – Σε αυτό το κανάλι θα το δεις

28.01.2026
Flat Hunters: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες – Ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι
TV

Flat Hunters: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες – Ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι

28.01.2026
Ευαγγελία Μουμούρη: Ο λόγος που έμενε σε Airbnb την περίοδο των γυρισμάτων του «Ριφιφί»
TV

Ευαγγελία Μουμούρη: Ο λόγος που έμενε σε Airbnb την περίοδο των γυρισμάτων του «Ριφιφί»

28.01.2026
Δημήτρης Κίτσος: Η αποκάλυψη που έκανε για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»
TV

Δημήτρης Κίτσος: Η αποκάλυψη που έκανε για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»

28.01.2026
Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά
TV

Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά

28.01.2026
Το τελευταίο νησί: Δες το καθηλωτικό trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ
TV

Το τελευταίο νησί: Δες το καθηλωτικό trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ

28.01.2026
Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι
TV

Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι

28.01.2026
Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη
TV

Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη

27.01.2026
ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του
TV

ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος