Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη

Η δημοφιλής σειρά «Το Σόι σου» συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις, όχι μόνο με τις καθημερινές κωμικές καταστάσεις και τις ατάκες που μένουν, αλλά και με τους απρόβλεπτους γκεστ ρόλους, που κρατούν το κοινό σε συνεχή αγωνία.

Στα επόμενα επεισόδια, η σειρά ετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη, που ήδη έχει δημιουργήσει κύμα ενθουσιασμού στα social media και ανάμεσα στους φαν. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος θα κάνει ειδική εμφάνιση – έκπληξη στη σειρά, υποδυόμενος έναν ιδιαίτερο και ανατρεπτικό ρόλο, που αναμένεται να κλέψει την παράσταση.

Ο ALPHA έδωσε μια πρώτη γεύση μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο οι πρωταγωνιστές της σειράς συζητούν για τον μυστηριώδη νέο χαρακτήρα, αφήνοντας μικρές αλλά εντυπωσιακές πληροφορίες για τον γκεστ ρόλο του Καπουτζίδη.

Την επιβεβαίωση της συμμετοχής του ήρθαν να δώσουν οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα, που διέρρευσαν στα social media και δείχνουν τον Γιώργο Καπουτζίδη σε σκηνές από τα επόμενα επεισόδια, ανάβοντας ακόμα περισσότερο τη φαντεσία των τηλεθεατών.

