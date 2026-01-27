Mad Bubble
Living 27.01.2026

Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή

Έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα χόμπι εκπαιδεύουν τον εγκέφαλο να διαχειρίζεται πίεση και απρόβλεπτες καταστάσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολλά παιδικά χόμπι δεν είναι απλώς τρόπος να περνάει η ώρα ή να ξεφεύγουν τα παιδιά από τη βαρεμάρα. Σύμφωνα με ειδικούς, ορισμένες δραστηριότητες στη νηπιακή ηλικία μπορούν να καθορίσουν το είδος του ενήλικα που θα γίνετε. Τα σωστά παιχνίδια και οι κατάλληλες ασχολίες διδάσκουν συγκέντρωση, υπομονή και αντοχή, δεξιότητες που θα φανούν ανεκτίμητες στην ενήλικη ζωή.

Ο Dr. Ryan Stevenson, συνιδρυτής και διευθυντής της Bright Heart Education, εταιρείας εξειδικευμένης διδασκαλίας για παιδιά με ειδικές ανάγκες, εξηγεί: «Τα συστήματα του εγκεφάλου που διαχειρίζονται την προσοχή και τον αυτοέλεγχο ανταποκρίνονται εξαιρετικά στις κατάλληλες κινήσεις, στο παιχνίδι και σε ορισμένα είδη παιχνιδιών. Πριν ακόμη η ζωή αρχίσει να σου στέλνει προκλήσεις, αυτές οι δραστηριότητες σε προετοιμάζουν να τις αντιμετωπίσεις». 

unsplash.com

1. Πολεμικές τέχνες και ομαδικά αθλήματα

Η ενεργητική κίνηση αποτελεί βασικό κομμάτι της ανάπτυξης ενός παιδιού. Παραδοσιακές πολεμικές τέχνες όπως το καράτε, το τάε κβον ντο και το τζούντο συνδυάζουν σύνθετες κινήσεις και αυστηρούς κανόνες, βοηθώντας στην ανάπτυξη της προσοχής, της μνήμης εργασίας και του αυτοελέγχου. Αντίστοιχα, αθλήματα με ανοιχτό περιβάλλον όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις διδάσκουν στα παιδιά να προσαρμόζονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις και να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις. Όπως λέει ο Dr. Stevenson: «Κάθε προπόνηση δίνει στον εγκέφαλο δεκάδες ευκαιρίες να κάνει ‘παύση πριν δράσει’, δηλαδή εξασκεί τη λήψη αποφάσεων και την προσαρμοστικότητα υπό πίεση».

unsplash.com

2. Επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής και παζλ

Παιδιά που ασχολούνται με σκάκι, στρατηγικά επιτραπέζια ή λογικά παζλ αναπτύσσουν δεξιότητες μνήμης, προσοχής και υπομονής, μαθαίνοντας να σκέφτονται μερικά βήματα μπροστά.Μια μελέτη έδειξε ότι 5χρονα και 6χρονα που παρακολουθούσαν μαθήματα σκακιού είχαν υψηλότερη οπτικοχωρική μνήμη από συνομηλίκους που δεν έπαιζαν, παρά το γεγονός ότι συμμετείχαν σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Ο Dr. Stevenson εξηγεί: «Μια μισάωρη παρτίδα σκάκι ή στρατηγικού παιχνιδιού μπορεί να δώσει πολύ πιο ουσιαστική εξάσκηση προσοχής από ό,τι μισή ώρα επαναλήψεων στον πολλαπλασιασμό».

unsplash.com

3. «Σοβαρά» βιντεοπαιχνίδια

Τα βιντεοπαιχνίδια συχνά έχουν κακή φήμη, αλλά ορισμένα δομημένα «σοβαρά παιχνίδια» ή ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία μπορούν να είναι εξαιρετικά επωφελή. Χρησιμοποιούμενα σε εκπαιδευτικά ή κλινικά πλαίσια, ενισχύουν τη συγκέντρωση, τη διαχείριση υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας, καθώς και τις κοινωνικές δεξιότητες. Ο Dr. Stevenson προσθέτει: «Δεν με ενδιαφέρει αν το παιδί μπορεί να μείνει ήσυχο για μία ώρα. Με ενδιαφέρει αν η εβδομάδα του δίνει στον εγκέφαλο αρκετές ευκαιρίες να κινηθεί, να σχεδιάσει, να ακούσει, να περιμένει και να προσπαθήσει ξανά. Όταν όλα αυτά υπάρχουν, η συγκέντρωση συνήθως βελτιώνεται».

unsplash.com

ΠΑΙΔΙΑ χόμπι
