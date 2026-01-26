Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

Το μικρό μέρος του πορτοκαλιού που οι περισσότεροι πετάνε και κρύβει φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και υγιή καρδιά

Όποιος έχει ξεφλουδίσει πορτοκάλι έχει παρατηρήσει τις λευκές, σπογγώδεις κλωστές που προσκολλώνται στη ζουμερή σάρκα. Οι περισσότεροι τις αφαιρούν και τις πετούν, πιστεύοντας ότι είναι πικρές ή άχρηστες, αλλά στην πραγματικότητα η ψίχα του πορτοκαλιού είναι απόλυτα βρώσιμη και γεμάτη θρεπτικά συστατικά.

Μικρή, λευκή και λίγο πικρή, η ψίχα (επιστημονικά γνωστή ως μεσοκάρπιο) βρίσκεται ανάμεσα στη φλούδα και τη σάρκα. Εκτός από γευστικό στοιχείο, λειτουργεί σαν προστατευτικό μαξιλάρι για τον καρπό, μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και νερό και υποστηρίζει τη δομή του φρούτου. Αυτό την καθιστά πολύτιμο μέρος του πορτοκαλιού, όχι απόβλητο.

Τι κρύβεται πίσω από την πικρή γεύση

Η ήπια πικράδα της ψίχας προέρχεται από φυσικές ενώσεις όπως φλαβονοειδή και πολυφαινόλες, που προστατεύουν τον καρπό από παράσιτα. Στους ανθρώπους, οι ίδιες ουσίες συνδέονται με οφέλη για την υγεία, υποστηρίζοντας την καρδιά και την πέψη. Η πικράδα, λοιπόν, δεν είναι σημάδι κινδύνου, αλλά ένδειξη βιοδραστικών ουσιών που έχουν σημαντική διατροφική αξία.

Θρεπτικά συστατικά και οφέλη

Η ψίχα πορτοκαλιού είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές ίνες, φλαβονοειδή όπως η εσπεριδίνη, αντιοξειδωτικά και μικρές ποσότητες βιταμίνης C. Αν και η σάρκα προσφέρει κυρίως βιταμίνη C και υγρά, η ψίχα παρέχει περισσότερες φυτικές ίνες και ορισμένα αντιοξειδωτικά ανά γραμμάριο, συμπληρώνοντας έτσι τη διατροφική αξία του φρούτου.

Η κατανάλωσή της μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του πεπτικού συστήματος, να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, να προάγει την υγεία της καρδιάς και να αυξήσει το αίσθημα κορεσμού χωρίς πρόσθετες θερμίδες. Οι φυτικές ίνες δημιουργούν αίσθημα πληρότητας και συμβάλλουν στη ρύθμιση της όρεξης, ενώ τα φλαβονοειδή προστατεύουν τα αιμοφόρα αγγεία και μειώνουν το οξειδωτικό στρες.

Μικρές παρανοήσεις και πώς να την απολαμβάνεις

Η ψίχα δεν είναι δύσπεπτη ούτε τοξική, και η πικράδα της δεν μειώνει την απορρόφηση της βιταμίνης C αλλά την συμπληρώνει. Απορρίπτοντάς την, χάνεις κυρίως φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Δεν χρειάζεται να επιλέγεις ανάμεσα στη σάρκα και την ψίχα· συνδυαστικά προσφέρουν το μέγιστο όφελος.

Συμπερασματικά, οι λευκές κλωστές μέσα στο πορτοκάλι δεν είναι περιττές. Είναι ένα πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά τμήμα του φρούτου που ενισχύει την πέψη, τη ρύθμιση του σακχάρου και την καρδιακή υγεία, ενώ προσφέρει επιπλέον φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Την επόμενη φορά που ξεφλουδίζεις ένα πορτοκάλι, αξίζει να την αφήσεις στο πιάτο σου.

