Ζώδια 26.01.2026

Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια

Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και επηρεάζει 3
Από σαφήνεια στην καριέρα μέχρι ουσιαστικές φιλίες και πρακτικά όνειρα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στις 26 Ιανουαρίου 2026, ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον Κριό, ένα γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1875! Τότε είχαν σημειωθεί ιστορικές αλλαγές όπως ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, η ένωση της Γερμανίας και της Ιταλίας και η άνθιση νέων πνευματικών και θρησκευτικών κινημάτων. Αυτή η πλανητική μετάβαση φέρνει μετασχηματισμό στις πεποιθήσεις και στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Ο Κριός ενισχύει την τόλμη, την πρωτοβουλία και τα νέα ξεκινήματα, ενώ ο Ποσειδώνας μπορεί να φέρει ασάφεια και παραπλάνηση, κάνοντας δύσκολο να διακρίνουμε με σαφήνεια τι πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε στη ζωή μας. Ας δούμε ποια ζώδια θα νιώσουν πιο έντονα τις δονήσεις αυτής της αλλαγής:

Pinterest.com

1. Δίδυμοι

Με τον Ποσειδώνα στον Κριό, οι Δίδυμοι μπαίνουν σε μια φάση σαφήνειας και δυναμικής δράσης. Τα επαγγελματικά μπλοκαρίσματα των τελευταίων ετών σιγά σιγά ξεπερνιούνται και ανοίγονται νέοι δρόμοι για επιτυχία. Οι εμπειρίες με τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο στους Ιχθύς σας δίδαξαν να εμπιστεύεστε τις ηγετικές σας ικανότητες και να διαχειρίζεστε τις ευθύνες σας με συμπόνια και σοφία. Τώρα, οι προτεραιότητες αλλάζουν και η πορεία προς την ολοκλήρωση των στόχων σας φαίνεται πιο ξεκάθαρη.
Tip: Επικεντρωθείτε στην επιμέλεια και την εργασιακή ηθική, η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει μεγάλα επαγγελματικά οφέλη.

Pinterest.com

2. Παρθένοι

Με την αποχώρηση του Ποσειδώνα από τον τομέα των σχέσεων, οι Παρθένοι πλέον βλέπουν τα πράγματα με αληθινά μάτια. Οι προηγούμενες αμφιβολίες ή παρανοήσεις στις φιλίες και τις ερωτικές σχέσεις σιγά-σιγά ξεκαθαρίζουν. Τώρα, αναζητάτε σταθερές και ουσιαστικές συνδέσεις, τόσο φιλικές όσο και ερωτικές. Ο Ποσειδώνας μπορεί να θόλωνε τα όρια τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλέον έχετε την ευκαιρία να θέσετε όρια και να προστατεύσετε τον εαυτό σας, απομακρύνοντας ανθρώπους που σας κάνουν κακό.
Tip: Επενδύστε σε σχέσεις που αντανακλούν τους στόχους και τις αξίες σας, ποιοτική παρέα πάνω από όλα.

Pinterest.com

3. Ιχθύες

Με τον Ποσειδώνα πλέον εκτός του ζωδίου σας, οι Ιχθύες αφήνουν πίσω την περίοδο των αμφιβολιών και της αβεβαιότητας. Η δημιουργικότητα παραμένει, αλλά η πρακτικότητα και ο ρεαλισμός έρχονται στο προσκήνιο. Αν είχατε χάσει το κίνητρο ή νιώθατε ότι τα σχέδιά σας ήταν θολά, τώρα η κατάσταση αλλάζει. Οι διαδικασίες σκέψης, η οργάνωση και η εκτέλεση των στόχων σας γίνονται πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες. Οι άλλοι σας βλέπουν με μεγαλύτερη εκτίμηση και εσείς αποκτάτε περισσότερη αυτοπεποίθηση στις αποφάσεις σας. Αφήστε τα όνειρα να σας εμπνεύσουν, αλλά βασιστείτε στην πρακτικότητα για να τα υλοποιήσετε.

Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

ζώδια
