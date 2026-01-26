Mad Bubble
Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Κλείνει το The Birth Center 3 μήνες μετά τα εγκαίνιά του

Το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσιολογικού τοκετού στην Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο αναδιοργάνωσης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μέσα από ένα βίντεο στα social media, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση έκανε γνωστό ότι το The Birth Center, το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσιολογικού τοκετού στη χώρα μας, σταματά προσωρινά τη λειτουργία του.

Στη λεζάντα του βίντεο αναφέρει: «Το The Birth Center εισέρχεται σε περίοδο διακοπής λειτουργίας, για λόγους επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων και οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Κατά το προσεχές διάστημα, οι φυσικοί τοκετοί στις εγκαταστάσεις του κέντρου δεν θα πραγματοποιούνται».

Η ίδια περιγράφει την απόφαση ως μία από τις δυσκολότερες της καριέρας της: «Μετά από τέσσερα χρόνια αφοσίωσης, σκληρής δουλειάς και πίστης σε ένα όραμα που πίστεψα πολύ, καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα. Είναι μια απόφαση που δεν ήταν εύκολη. Μέχρι πριν λίγες μέρες, ήμουν αποφασισμένη να δώσω χρόνο στο εγχείρημα για να σταθεί στα πόδια του. Δυστυχώς, αυτό δεν ήταν δυνατό λόγω εσωτερικών παραμέτρων, κάτι που με λυπεί βαθιά. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή.

Αναγνωρίζω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί σε αυτή την εξέλιξη. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τις γυναίκες που περίμεναν με χαρά να γεννήσουν στο κέντρο μας. Αυτό δεν αποτελεί αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας, η χώρα μας έχει ανάγκη από σεβασμό στον φυσιολογικό τοκετό, και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω Θα ήθελα να δοθεί η ευκαιρία να εφαρμόσω αυτό το μοντέλο μέσα σε μαιευτήριο, όπου πιστεύω ότι θα αγκαλιαστεί πιο εύκολα από την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ για την πίστη σας, την ενέργεια και τη θετική σας στάση. Η υποστήριξή σας υπήρξε καθοριστική και εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια», είπε χαρακτηριστικά η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.

https://www.instagram.com/eriettakourkouloulatsi/

