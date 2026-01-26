Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Η αποκάλυψη για το πρώτο της παιδί και τον γάμο που έρχεται

Μια ιδιαίτερα χαρούμενη είδηση μοιράστηκε δημόσια η Μπάγια Αντωνοπούλου, αποκαλύπτοντας πως περιμένει το πρώτο της παιδί. Η δημοσιογράφος μίλησε για πρώτη φορά στις τηλεοπτικές κάμερες για την εγκυμοσύνη της, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας για τον γάμο της, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για το 2026.

Με χιούμορ και ειλικρίνεια, η Μπάγια Αντωνοπούλου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύντροφό της, λέγοντας πως στα τέσσερα χρόνια που είναι μαζί δεν είχε υπάρξει πρόταση γάμου για μεγάλο διάστημα. «Δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό στη σχέση μας, απλώς έμαθα να μαγειρεύω», σχολίασε χαμογελώντας.

Στη συνέχεια αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πώς ήρθε τελικά η πρόταση. Όπως είπε, από νωρίς στη σχέση τους είχαν συμφωνήσει ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, όμως ο χρόνος περνούσε και η ίδια άρχισε να τον… πιέζει διακριτικά. Η πρόταση έγινε τελικά στα γενέθλιά της, σε μια στιγμή που δεν το περίμενε καθόλου, γεγονός που την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή. Η δημοσιογράφος γνωστοποίησε επίσης ότι ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, σε εκκλησία και στην Αθήνα, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή.





Υπενθυμίζεται ότι η Μπάγια Αντωνοπούλου δέχθηκε πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία σύντροφό της, Νίκο Κώτση, τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από περίπου 3,5 χρόνια σχέσης. Την ευχάριστη είδηση είχε μοιραστεί τότε και με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω ανάρτησης στο Instagram.

