Παραμένει στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη – Τα νεότερα για την υγεία της

Τι ανέφερε στενός φίλος και συνεργάτης της για την κατάσταση και την πορεία της ανάρρωσής της

Μια σοβαρή δοκιμασία με την υγείατης περνά τις τελευταίες ώρες η Σία Κοσιώνη, η οποία νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου στην Αθήνα. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο την περασμένη Πέμπτη, καθώς διαγνώστηκε με λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο. Από την πρώτη στιγμή κρίθηκε απαραίτητη η στενή ιατρική παρακολούθηση.

Για την κατάσταση της υγείας της μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (26/1) ο στενός φίλος και συνεργάτης της, Γιώργος Λεμπέσης, μεταφέροντας καθησυχαστικά νέα. Όπως ανέφερε, η Σία Κοσιώνη βρίσκεται σε σταθερή και καλή κατάσταση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα όσα είπε, η δημοσιογράφος βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, ξεκούρασης και αναμονής μέχρι να πάρει εξιτήριο, ενώ εμφανίζεται δυνατή και ψύχραιμη. «Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι ξανά στις επάλξεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως την είχε δει στο γραφείο την Τετάρτη, όπου φαινόταν κουρασμένη, ωστόσο όπως πάντα δεν άφηνε την κόπωση να φανεί. Την επόμενη ημέρα παρέμεινε στο σπίτι και δεν παρουσίασε το δελτίο, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται από το βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή, οπότε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.





Οι δικοί της άνθρωποι βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της, ενώ, όπως σημείωσε ο συνεργάτης της, η ίδια νιώθει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη και την αγάπη που λαμβάνει. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ψυχραιμία και διακριτικότητα, καθώς υπάρχει και ένα μικρό παιδί που επηρεάζεται από όσα ακούγονται και γράφονται.

