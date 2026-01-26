Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 26.01.2026

Παραμένει στη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη – Τα νεότερα για την υγεία της

Τι ανέφερε στενός φίλος και συνεργάτης της για την κατάσταση και την πορεία της ανάρρωσής της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια σοβαρή δοκιμασία με την υγείατης περνά τις τελευταίες ώρες η Σία Κοσιώνη, η οποία νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού νοσοκομείου στην Αθήνα. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο την περασμένη Πέμπτη, καθώς διαγνώστηκε με λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο. Από την πρώτη στιγμή κρίθηκε απαραίτητη η στενή ιατρική παρακολούθηση.

Για την κατάσταση της υγείας της μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (26/1) ο στενός φίλος και συνεργάτης της, Γιώργος Λεμπέσης, μεταφέροντας καθησυχαστικά νέα. Όπως ανέφερε, η Σία Κοσιώνη βρίσκεται σε σταθερή και καλή κατάσταση, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα – Της έκλεψαν 22.000 ευρώ και χρυσαφικά

Σύμφωνα με τα όσα είπε, η δημοσιογράφος βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, ξεκούρασης και αναμονής μέχρι να πάρει εξιτήριο, ενώ εμφανίζεται δυνατή και ψύχραιμη. «Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και σύντομα θα είναι ξανά στις επάλξεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος αποκάλυψε πως την είχε δει στο γραφείο την Τετάρτη, όπου φαινόταν κουρασμένη, ωστόσο όπως πάντα δεν άφηνε την κόπωση να φανεί. Την επόμενη ημέρα παρέμεινε στο σπίτι και δεν παρουσίασε το δελτίο, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται από το βράδυ της Πέμπτης προς την Παρασκευή, οπότε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.


Οι δικοί της άνθρωποι βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της, ενώ, όπως σημείωσε ο συνεργάτης της, η ίδια νιώθει ευγνωμοσύνη για τη στήριξη και την αγάπη που λαμβάνει. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ψυχραιμία και διακριτικότητα, καθώς υπάρχει και ένα μικρό παιδί που επηρεάζεται από όσα ακούγονται και γράφονται.

Διάβασε επίσης: Φωτεινή Αθερίδου: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού και τη ψυχοθεραπεία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σία Κοσιώνη ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πλευρό της Evangelia για τη Eurovision 2026 – Τραγουδούν μαζί το Parea (video)

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πλευρό της Evangelia για τη Eurovision 2026 – Τραγουδούν μαζί το Parea (video)

26.01.2026
Επόμενο
Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer

Η Dove Cameron στο ερωτικό θρίλερ 56 Days – Δες το trailer

26.01.2026

Δες επίσης

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Κλείνει το The Birth Center 3 μήνες μετά τα εγκαίνιά του
Celeb News

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Κλείνει το The Birth Center 3 μήνες μετά τα εγκαίνιά του

26.01.2026
Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Η αποκάλυψη για το πρώτο της παιδί και τον γάμο που έρχεται
Celeb News

Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Η αποκάλυψη για το πρώτο της παιδί και τον γάμο που έρχεται

26.01.2026
Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς
Celeb News

Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς

26.01.2026
Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τη μουσική εμμονή του Ben Affleck
Celeb News

Η Jennifer Garner αποκαλύπτει τη μουσική εμμονή του Ben Affleck

26.01.2026
H Scarlett Johansson και η Cate Blanchett σε καμπάνιας κατά του ΑΙ
Celeb News

H Scarlett Johansson και η Cate Blanchett σε καμπάνιας κατά του ΑΙ

26.01.2026
Ο Tony Iommi συγκεντρώνει 61.000 ευρώ για τη μάχη κατά του καρκίνου
Celeb News

Ο Tony Iommi συγκεντρώνει 61.000 ευρώ για τη μάχη κατά του καρκίνου

25.01.2026
Ούτε ένα, ούτε δύο… Πάνω από 70 τατουάζ αφιέρωσε ο Brooklyn Beckham στη Nicola Peltz
Celeb News

Ούτε ένα, ούτε δύο… Πάνω από 70 τατουάζ αφιέρωσε ο Brooklyn Beckham στη Nicola Peltz

23.01.2026
Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα – Της έκλεψαν 22.000 ευρώ και χρυσαφικά
Celeb News

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα – Της έκλεψαν 22.000 ευρώ και χρυσαφικά

23.01.2026
Ο Chris Noth αποκαλύπτει τον λόγο που χάλασε η φίλια με τη Sarah Jessica Parker
Celeb News

Ο Chris Noth αποκαλύπτει τον λόγο που χάλασε η φίλια με τη Sarah Jessica Parker

23.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος