Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο πλευρό της Evangelia για τη Eurovision 2026 – Τραγουδούν μαζί το Parea (video)

Οι δυο καλλιτέχνες εμφανίζονται μαζί σε κοινό video στα social media λίγο πριν τον εθνικό τελικό

Σε πυρετώδεις ρυθμούς κινούνται οι προετοιμασίες των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στον ελληνικό τελικό της Eurovision, με στόχο το εισιτήριο για την Αυστρία τον ερχόμενο Μάιο. Η Evangelia επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να τραβήξει τα βλέμματα και να δώσει έξτρα ώθηση στο τραγούδι της «Parea», έχοντας στο πλευρό της τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Οι δυο τους εμφανίζονται σε βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Βρε καλώς τον στην παρέα», λέει χαμογελαστή στην αρχή του clip, με τον Νίκο Οικονομόπουλο να μπαίνει στο κάδρο και να χορεύουν μαζί στους ρυθμούς του τραγουδιού. Το βίντεο κλείνει με τον δημοφιλή τραγουδιστή να της εύχεται θερμά: «Καλή επιτυχία λουλουδάκι μου».

Υπενθυμίζεται ότι Evangelia και Νίκος Οικονομόπουλος συνεργάζονται αυτό το διάστημα στη Fantasia, γεγονός που κάνει τη μεταξύ τους χημεία ακόμα πιο εμφανή.

