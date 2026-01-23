Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε

Ένας από τους κορυφαίους διεθνείς παραγωγούς επιλέγει να υποστηρίξει το «Dark Side of the Moon» που διεκδικεί τη Eurovision 2026
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο παγκοσμίου φήμης μουσικός παραγωγός Maejor, γνωστός για διεθνή hits και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Justin Bieber, έδειξε δημόσια τη στήριξή του στον Good Job Nicky και το τραγούδι του «Dark Side of the Moon».

Ο Maejor έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία, με επιτυχίες που έχουν φτάσει στην κορυφή των Billboards, προτάσεις για Grammy και συμμετοχή στο peak της καριέρας του Justin Bieber ως μουσικός παραγωγός και συνθέτης.

https://www.instagram.com/goodjobnicky/?hl=el

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

Το βράδυ της Πέμπτης 22/1, μέσω του Instagram, όπου τον ακολουθούν πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες, ο Maejor δημοσίευσε το τραγούδι του Good Job Nicky, γράφοντας χαρακτηριστικά: «LETS GO NICKY» και ταγκάροντας την ΕΡΤ, δείχνοντας ξεκάθαρα την υποστήριξή του.

Ο Good Job Nicky, αυτή τη στιγμή ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026, έχει επενδύσει στο «Dark Side of the Moon», ένα τραγούδι με διεθνή ήχο και παραγωγή, στο οποίο πιστεύει ακράδαντα ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στον διαγωνισμό. Η στήριξη ενός τόσο σημαντικού ονόματος της διεθνούς μουσικής σκηνής φέρνει τον Good Job Nicky στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ενισχύει τις προσδοκίες για την πορεία του στη Eurovision.

Διάβασε επίσης: Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026

Eurovision Eurovision 2026 good job nicky Justin Bieber
Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

23.01.2026
10 βιβλία που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το κινητό σου

10 βιβλία που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το κινητό σου

23.01.2026

