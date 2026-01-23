Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026

Από τον εσωτερικό διάλογο στη Eurovision και τη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια εποχή όπου οι καλλιτέχνες αναζητούν όχι απλώς ένα όνομα, αλλά μια ολόκληρη ταυτότητα που να τους εκφράζει, ο Good Job Nicky ξεχωρίζει όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το βαθύτερο νόημα που κρύβεται πίσω από το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Ένα όνομα που μοιάζει απλό, σχεδόν καθημερινό, αλλά στην πραγματικότητα κουβαλά μια εσωτερική διαδρομή αυτογνωσίας, ενθάρρυνσης και προσωπικής νίκης. Ο Good Job Nicky, κατά κόσμον Νικόλας Βαρθακούρης, γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1995 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Βούλα, μέσα σε ένα έντονα καλλιτεχνικό και μουσικό περιβάλλον. Μικρότερος γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, έμαθε από νωρίς τι σημαίνει δημιουργία, έκθεση και ευθύνη. Ωστόσο, το να κουβαλάς ένα τόσο βαρύ επώνυμο δεν είναι πάντα εύκολο και ίσως ακριβώς εκεί γεννήθηκε η ανάγκη για μια ξεχωριστή, προσωπική φωνή.

Το καλλιτεχνικό όνομα Good Job Nicky δεν επιλέχθηκε τυχαία. Αντίθετα, αποτελεί μια συνειδητή απόφαση με βαθιά συναισθηματικό υπόβαθρο. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, πρόκειται για τη θετικότερη απάντηση σε έναν φανταστικό διάλογο με τον εαυτό του. Ένα εσωτερικό «μπράβο», ειπωμένο πριν έρθει οποιαδήποτε εξωτερική επιβεβαίωση. «Ήθελα να δώσω λουλούδια στον εαυτό μου πριν μου τα δώσει κάποιος άλλος. Να πω μπράβο στον εαυτό μου πριν μου το πει κάποιος άλλος», έχει δηλώσει. Σε μια βιομηχανία που συχνά βασίζεται στην αποδοχή, στα νούμερα και στις κριτικές, ο Good Job Nicky διάλεξε πρώτα να σταθεί ο ίδιος απέναντι στον καθρέφτη και να πει: είσαι έτοιμος.

Eurovision 2026: Οι special εμφανίσεις 13 υποψηφίων μέσα από την κάμερα του MAD

Το Good Job δεν είναι απλώς μια φράση επιβράβευσης. Είναι μια δήλωση ωριμότητας και θάρρους. Ένα μήνυμα ότι ο ίδιος επέλεξε να εκτεθεί, θετικά και αρνητικά, χωρίς να περιμένει πρώτα την έγκριση των άλλων. Και το Nicky, η πιο οικεία, παιδική εκδοχή του ονόματός του, έρχεται να ολοκληρώσει την εικόνα: ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να δείξει ευαλωτότητα. Αυτή η φιλοσοφία αντικατοπτρίζεται και στη μουσική του πορεία. Από το 2020, όταν το «January 8th» έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, μέχρι τα «Fo Sho», «Clouds» και «Realize», ο Good Job Nicky δείχνει ότι δεν εγκλωβίζεται σε καλούπια. Γράφει, πειραματίζεται, συνεργάζεται, ανεβαίνει στη σκηνή με αυτοπεποίθηση, αλλά και με ειλικρίνεια.

Το όνομα του μοιάζει να λειτουργεί σαν εσωτερική υπενθύμιση, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Ο ίδιος δεν έχει διστάσει να μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες που έδωσε με την υγεία του, την ψευδοδυσφαγία, τις κρίσεις πανικού και τη μεγάλη απώλεια βάρους που τον έφτασε στα 63 κιλά. Εκεί, το Good Job Nicky παύει να είναι brand και γίνεται ψυχολογικό στήριγμα, μια φράση που σε κρατά όρθιο όταν όλα μοιάζουν να καταρρέουν.

Σήμερα, καθώς διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Dark Side of the Moon», το όνομα του αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Δεν κουβαλά, όπως λέει, ένα «βάρος» λόγω του πατέρα του, αλλά μια «όμορφη ευθύνη». Και ίσως αυτή η ευθύνη συνοψίζεται τέλεια στο καλλιτεχνικό του όνομα: να συνεχίσει να λέει μπράβο στον εαυτό του, ακόμη κι όταν τα φώτα σβήνουν. Ο Good Job Nicky δεν είναι απλώς ένας ανερχόμενος pop καλλιτέχνης. Είναι το παράδειγμα μιας νέας γενιάς που μαθαίνει να επιβραβεύει πρώτα τον εαυτό της, να αγκαλιάζει τις ρίζες της χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτές και να μετατρέπει τις δυσκολίες σε ταυτότητα. Και τελικά, το όνομά του δεν είναι απλώς ένα ψευδώνυμο, είναι μια στάση ζωής.

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

