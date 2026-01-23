Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026

Η περιοδεία «Together Together Tour» του Harry Styles μετατρέπει τη Νέα Υόρκη στον μοναδικό σταθμό του καλλιτέχνη στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή του στη σκηνή με μια φιλόδοξη παγκόσμια περιοδεία για το 2026, ανακοινώνοντας παράλληλα μια ιστορική σειρά 30 συναυλιών στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Η ανακοίνωση έγινε στις 22 Ιανουαρίου 2026 και συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη ότι η Νέα Υόρκη θα αποτελέσει τον μοναδικό σταθμό της περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που ήδη έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στους θαυμαστές του.

Η περιοδεία φέρει τον τίτλο «Together Together Tour» και διαφοροποιείται από τα μέχρι σήμερα συναυλιακά πρότυπα του Harry Styles, καθώς αντί για μεμονωμένες εμφανίσεις σε πολλές πόλεις, ο καλλιτέχνης επιλέγει εκτεταμένες residencies σε μεγάλες μητροπόλεις. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε στάση μετατρέπεται σε ένα πολυήμερο μουσικό γεγονός, επιτρέποντας στο κοινό να βιώσει πιο ολοκληρωμένα κάθε δημιουργική περίοδο του καλλιτέχνη.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από το Άμστερνταμ, όπου ο Harry Styles θα εμφανιστεί για 6 βραδιές στο Johan Cruijff Arena από τις 16 έως τις 26 Μαΐου 2026. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Λονδίνο για άλλες 6 συναυλίες στο Wembley Stadium από τις 12 έως τις 23 Ιουνίου 2026. Το ευρωπαϊκό σκέλος θα ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Σάο Πάολο στις 17 και 18 Ιουλίου 2026 και στην Πόλη του Μεξικού στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 2026. Η περιοδεία θα συνεχιστεί στην Αυστραλία με 2 συναυλίες στη Μελβούρνη στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στο Σίδνεϊ στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2026.

Για το αμερικανικό κοινό, ωστόσο, υπάρχει μόνο μία επιλογή. Ο Harry Styles θα εγκατασταθεί στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για 30 συναυλίες, που θα πραγματοποιηθούν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο 2026. Η συγκεκριμένη residency συγκαταλέγεται ήδη στις πιο φιλόδοξες στην ιστορία του εμβληματικού χώρου και επιβεβαιώνει τον ιδιαίτερο δεσμό του Harry Styles με τη Νέα Υόρκη, μια πόλη όπου έχει σημειώσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της συναυλιακής του πορείας.

Η επιλογή της Νέας Υόρκης ως μοναδικού σταθμού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να οδηγήσει σε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για εισιτήρια. Χιλιάδες θαυμαστές από ολόκληρη τη χώρα ήδη προετοιμάζονται για ένα έντονα ανταγωνιστικό σύστημα προπώλησης, ενώ εκτιμάται ότι πολλοί θα ταξιδέψουν στο Μανχάταν αποκλειστικά για να παρακολουθήσουν μία από τις εμφανίσεις του Harry Styles.

Harry Styles
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της περιοδείας, κάθε residency θα περιλαμβάνει ειδικούς καλεσμένους προσαρμοσμένους στην εκάστοτε τοποθεσία, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του κάθε σταθμού ως μοναδικού γεγονότος. Για τους Αμερικανούς θαυμαστές, ωστόσο, το μήνυμα είναι σαφές. Όποιος θέλει να δει τον Harry Styles ζωντανά το 2026 θα πρέπει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και να εξασφαλίσει ένα από τα περιζήτητα εισιτήρια του Madison Square Garden.

Με την ανακοίνωση της «Together Together Tour», ο Harry Styles επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους ισχυρότερους και πιο καινοτόμους καλλιτέχνες της σύγχρονης ποπ σκηνής, μετατρέποντας την παγκόσμια περιοδεία του 2026 σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της δεκαετίας.

