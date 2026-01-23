Mad Bubble
Celeb News 23.01.2026

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα – Της έκλεψαν 22.000 ευρώ και χρυσαφικά

Πώς οι επιτήδειοι παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της άρπαξαν 22.000 ευρώ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε κατάσταση σοκ εμφανίστηκε η Εύη Δρούτσα, η οποία μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας ότι έπεσε θύμα απάτης. Άγνωστοι, που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, κατάφεραν να της αποσπάσουν συνολικά 22.000 ευρώ.

Όπως περιέγραψε, δέχθηκε τηλεφώνημα από γυναίκα που παρουσιάστηκε ως υπεύθυνη εσωτερικών βλαβών και την προειδοποίησε πως, αν δεν προχωρούσαν άμεσα σε «εργασίες», το σπίτι της θα έμενε χωρίς ρεύμα για τέσσερις ημέρες. «Μου είπε ότι εκείνη τη στιγμή έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες, αλλιώς θα βρισκόμουν στο σκοτάδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Φωτεινή Αθερίδου: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού και τη ψυχοθεραπεία

Στη συνέχεια, όπως αποκάλυψε η ίδια, οι επιτήδειοι την έπεισαν ότι προκλήθηκαν ζημιές στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της και της ζήτησαν να συγκεντρώσει όσα χρήματα και κοσμήματα είχε, τυλίγοντάς τα σε αλουμινόχαρτο. Η Εύη Δρούτσα αρνήθηκε αρχικά να αποκαλύψει το χρηματικό ποσό που διατηρούσε στο σπίτι. Ωστόσο, όπως είπε, οι δράστες συνέχισαν να της δίνουν οδηγίες, υποστηρίζοντας πως «τα χαρτονομίσματα έχουν μια ασημένια γραμμή που επηρεάζει το ρεύμα», ζητώντας της να τα τοποθετήσει όλα σε ένα πορτοφόλι και να το αφήσει κάτω από το χαλάκι της πόρτας.


Όπως κατήγγειλε, εκείνη τη στιγμή τα φώτα στο σπίτι της άρχισαν να αναβοσβήνουν, γεγονός που την πανικόβαλε ακόμη περισσότερο. «Αφού τελείωσε η διαδικασία, μου είπε να ανοίξω την πόρτα. Δεν υπήρχε τίποτα, είχαν εξαφανιστεί όλα. Μου είπαν ότι θα έρθουν σε μία ώρα. Τι να έρθει; Το φάντασμα;», δήλωσε με έντονη αγανάκτηση.

Διάβασε επίσης: Στράτος Τζώρτζογλου: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Σοφία Μαριόλα

απάτη ΕΥΗ ΔΡΟΥΤΣΑ κλοπή
