Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Η EJAE αγγίζει το οσκαρικό όνειρο με το Golden

Η EJAE μιλά για την οσκαρική υποψηφιότητα του τραγουδιού «Golden» από την ταινία «KPop Demon Hunters» του Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το τραγούδι «Golden» από την επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων «KPop Demon Hunters» του Netflix εξασφάλισε μία θέση στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, ωστόσο η EJAE, η ερμηνεύτρια και συνδημιουργός του κομματιού παραδέχθηκε στο Βillboard ότι η είδηση την αιφνιδίασε πλήρως.

Μιλώντας στο Billboard, η EJAE δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη «χωνέψει» τη συνολική επιτυχία του «Golden», πόσο μάλλον την οσκαρική του υποψηφιότητα. «Ούρλιαξα πολύ πιο δυνατά απ’ όσο έπρεπε», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την πρώτη της αντίδραση όταν είδε το όνομά της στη λίστα των υποψηφίων. «Ήταν πραγματικά τρελό». Η EJAE συνυπέγραψε το τραγούδι μαζί με τον Mark Sonnenblick και συμμετείχε ως μία από τις τρεις βασικές φωνές του φανταστικού συγκροτήματος HUNTR/X, δίπλα στις REI AMI και Audrey Nuna.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

Νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο, η ταινία απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Golden». Το ίδιο τραγούδι είναι επίσης υποψήφιο στα Grammy του Φεβρουαρίου για Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου ή Συγκροτήματος και Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα.

ταινία Netflix

Παρά τις διακρίσεις, η EJAE παραδέχεται ότι συχνά δυσκολεύεται ακόμη να νιώσει πως «τα κατάφερε». Μετά από δέκα χρόνια εκπαίδευσης ως υποψήφια K-pop idol στη SM Entertainment και την αποχώρησή της από την εταιρεία το 2015, στράφηκε στη σύνθεση τραγουδιών, με το όνειρο κάποτε να αποκτήσει μία επιτυχία στο Billboard Hot 100. «Το ότι και τα δύο όνειρα έγιναν πραγματικότητα με έναν τόσο έμμεσο τρόπο είναι πολύ παράξενο και σχεδόν μοιραίο», είπε. «Ως παιδί στο Νιου Τζέρσεϊ με κορόιδευαν επειδή μου άρεσε η K-pop. Ήταν κάτι πολύ εξειδικευμένο τότε. Είναι απίστευτο να βλέπω πόσο έχει μεγαλώσει όλο αυτό και να είμαι μέρος μιας ταινίας που το αναδεικνύει με τόσο αυθεντικό τρόπο».

Η τελετή απονομής των Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien.

Διάβασε επίσης: KPop Demon Hunters: Πώς γράφτηκε το τραγούδι φαινόμενο Golden

Δες κι αυτό:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 EJAE Golden K-pop KPop Demon Hunters netflix Οσκαρ Όσκαρ 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Regencycore: Η Bridgerton αισθητική κατακτά τις πασαρέλες του 2026

Regencycore: Η Bridgerton αισθητική κατακτά τις πασαρέλες του 2026

23.01.2026
Επόμενο
Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά

Σαμπουάν ή conditioner που έχουν χαλάσει; Δες τα σημάδια πριν είναι αργά

23.01.2026

Δες επίσης

Η Taylor Swift, η Alanis Morissette και οι Kiss στο Songwriters Hall of Fame
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift, η Alanis Morissette και οι Kiss στο Songwriters Hall of Fame

23.01.2026
Ο Robbie Williams έτοιμος να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles
Μουσικά Νέα

Ο Robbie Williams έτοιμος να καταρρίψει το ρεκόρ των Beatles

22.01.2026
BRIT Awards 2026: Η Lola Young και η Olivia Dean κυριαρχούν στις υποψηφιότητες
Μουσικά Νέα

BRIT Awards 2026: Η Lola Young και η Olivia Dean κυριαρχούν στις υποψηφιότητες

22.01.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο viral hit «Λογαριασμός» είναι εδώ!
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Το νέο viral hit «Λογαριασμός» είναι εδώ!

22.01.2026
Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice
Μουσικά Νέα

Από Πάμε Χαβάη και Born This Way στο Ferto: Όταν ο Ακύλας τραγουδούσε Πρωτοψάλτη και Gaga και έκανε χαμό στο The Voice

22.01.2026
Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας
Μουσικά Νέα

Μελίνα Ασλανίδου: Αναβάλλει τις εμφανίσεις της λόγω προβλήματος υγείας

22.01.2026
Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»
Μουσικά Νέα

Γιάννα Τερζή: Κυκλοφορεί το καινούργιο της τραγούδι «COSMOS»

22.01.2026
Video που έγινε viral φερνει στο φως την άγνωστη κλασική παιδεία της RAYE
Μουσικά Νέα

Video που έγινε viral φερνει στο φως την άγνωστη κλασική παιδεία της RAYE

22.01.2026
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις
Μουσικά Νέα

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Grammy 2026 ξεκίνησε – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

22.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά