Η EJAE αγγίζει το οσκαρικό όνειρο με το Golden

Το τραγούδι «Golden» από την επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων «KPop Demon Hunters» του Netflix εξασφάλισε μία θέση στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, ωστόσο η EJAE, η ερμηνεύτρια και συνδημιουργός του κομματιού παραδέχθηκε στο Βillboard ότι η είδηση την αιφνιδίασε πλήρως.

Μιλώντας στο Billboard, η EJAE δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη «χωνέψει» τη συνολική επιτυχία του «Golden», πόσο μάλλον την οσκαρική του υποψηφιότητα. «Ούρλιαξα πολύ πιο δυνατά απ’ όσο έπρεπε», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την πρώτη της αντίδραση όταν είδε το όνομά της στη λίστα των υποψηφίων. «Ήταν πραγματικά τρελό». Η EJAE συνυπέγραψε το τραγούδι μαζί με τον Mark Sonnenblick και συμμετείχε ως μία από τις τρεις βασικές φωνές του φανταστικού συγκροτήματος HUNTR/X, δίπλα στις REI AMI και Audrey Nuna.

Διάβασε επίσης: KPop Demon Hunters: Το Golden ξεπέρασε το 1 δις προβολές στο YouTube

Νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο, η ταινία απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «Golden». Το ίδιο τραγούδι είναι επίσης υποψήφιο στα Grammy του Φεβρουαρίου για Τραγούδι της Χρονιάς, Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου ή Συγκροτήματος και Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα.

Παρά τις διακρίσεις, η EJAE παραδέχεται ότι συχνά δυσκολεύεται ακόμη να νιώσει πως «τα κατάφερε». Μετά από δέκα χρόνια εκπαίδευσης ως υποψήφια K-pop idol στη SM Entertainment και την αποχώρησή της από την εταιρεία το 2015, στράφηκε στη σύνθεση τραγουδιών, με το όνειρο κάποτε να αποκτήσει μία επιτυχία στο Billboard Hot 100. «Το ότι και τα δύο όνειρα έγιναν πραγματικότητα με έναν τόσο έμμεσο τρόπο είναι πολύ παράξενο και σχεδόν μοιραίο», είπε. «Ως παιδί στο Νιου Τζέρσεϊ με κορόιδευαν επειδή μου άρεσε η K-pop. Ήταν κάτι πολύ εξειδικευμένο τότε. Είναι απίστευτο να βλέπω πόσο έχει μεγαλώσει όλο αυτό και να είμαι μέρος μιας ταινίας που το αναδεικνύει με τόσο αυθεντικό τρόπο».

Η τελετή απονομής των Όσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien.

Διάβασε επίσης: KPop Demon Hunters: Πώς γράφτηκε το τραγούδι φαινόμενο Golden

Δες κι αυτό: