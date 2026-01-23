Mad Bubble
Fashion 23.01.2026

Regencycore: Η Bridgerton αισθητική κατακτά τις πασαρέλες του 2026

Το Regencycore φέρνει τη ρομαντική αισθητική στην καθημερινή μόδα, εμπνευσμένο από τη σειρά Bridgerton και τις πασαρέλες του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Πιο πολύ από ποτέ, σειρές και ταινίες επηρεάζουν τον κόσμο της μόδας. Από το ροζ aesthetic που συνόδευσε την έξοδο της ταινίας Barbie της Greta Gerwig μέχρι το tenniscore trend του 2024 με το Challengers, η επιρροή των οθονών στην καθημερινή γκαρνταρόμπα είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

Στην αρχή του 2026, η τάση Regencycore αρχίζει να κυριαρχεί, εμπνευσμένη από την τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς Bridgerton, που έκανε πρεμιέρα το πρώτο μέρος της στις 29 Ιανουαρίου και ακολούθησε το δεύτερο στις 26 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας αναζητήσεις και συζητήσεις για το συγκεκριμένο στυλ.

Bridgerton

Η τάση Regencycore αντλεί έμπνευση από την αισθητική της Αγγλικής Regency περιόδου, μια εποχή πολυτέλειας για την αριστοκρατία, ανάμεσα στο 1813 και το 1827. Τα ρούχα της εποχής συνδυάζουν empire γραμμές, τετράγωνες λαιμοκόψεις και φουσκωτά μανίκια, ενώ τα βελούδινα κομμάτια, τα opera gloves και τα αξεσουάρ με πέρλες ή φτερά προσθέτουν ρομαντικό και θηλυκό ύφος. Στην εποχή μας, η σύγχρονη εκδοχή του Regencycore αναδεικνύεται μέσα από τις σεζόν της Bridgerton, συνδυάζοντας παραδοσιακές λεπτομέρειες με μοντέρνα στοιχεία.

regancycore
https://www.dior.com/

Στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η τάση ήταν εμφανής. Ο οίκος Louis Vuitton παρουσίασε φορέματα με λεπτές τιράντες, ο Jonathan Anderson για τον Dior δημιούργησε δαντελένιες δημιουργίες, ενώ ο Anthony Vaccarello για τον Saint Laurent πρότεινε όγκους και έντονο πορτοκαλί χρώμα. Η Acne Studios ανανέωσε το λουκ με κορσέδες από δαντέλα και μακριά διαφανή γάντια, ενώ Balenciaga και Prada επανερμήνευσαν τα opera gloves σε σύγχρονα silhouettes.

regancy_core
https://www.ysl.com/en-gr

Στην καθημερινότητα, τα πιο δημοφιλή κομμάτια παραμένουν τα φορέματα με empire γραμμή και babydoll σχέδια. Τα τοπ με τετράγωνη λαιμοκόψη και ο κορσές επιστρέφουν δυναμικά, συνδυασμένα με φόρεμα ή τζιν. Τα αξεσουάρ ολοκληρώνουν το look: η κορδέλα με χάντρες θυμίζει vintage τιάρες, ενώ τα σατέν Mary Janes ή τα μπαλαρίνα δίνουν την τελική πινελιά.

https://www.acnestudios.com/

Η τάση έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της σε αρκετά celebrity looks. Στο after-party του Met Gala 2025, η Hailey Bieber υιοθέτησε το Regencycore με ένα κοντό βελούδινο φόρεμα σε σύγχρονη εκδοχή, ενώ η Alexa Chung πέρσι τον Σεπτέμβριο εντυπωσίασε με φόρεμα empire waist που θύμιζε εποχή Regency.

Με την αύξηση της δημοτικότητας της Jane Austen στα social media και την επιτυχία της σειράς Bridgerton, το Regencycore φαίνεται να είναι η τάση που θα κυριαρχήσει τους επόμενους μήνες, συνδυάζοντας ρομαντισμό, θηλυκότητα και σύγχρονη αισθητική σε κάθε γκαρνταρόμπα.

