Η Taylor Swift, η Alanis Morissette και οι Kiss στο Songwriters Hall of Fame

Η Taylor Swift θα γίνει η δεύτερη νεότερη τραγουδοποιός που εντάσσεται ποτέ στο Songwriters Hall of Fame, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός. Η Taylor Swift είναι 36 ετών και ακολουθεί τον Stevie Wonder, ο οποίος είχε τιμηθεί σε ηλικία 33 ετών το 1983. Η διάκριση αυτή κατατάσσει την Taylor Swift ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς και αναγνωρισμένους δημιουργούς τραγουδιών διαχρονικά. Η τελετή ένταξης έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου 2026 στο ξενοδοχείο Marriott Marquis στη Νέα Υόρκη. Μαζί της θα τιμηθούν η Alanis Morissette, ο Kenny Loggins και τα μέλη του συγκροτήματος Kiss, Paul Stanley και Gene Simmons.

Το Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1969 και απαιτεί από τους υποψήφιους δημιουργούς να διαθέτουν έναν αξιόλογο κατάλογο τραγουδιών, ώστε να μπορούν να ενταχθούν 20 χρόνια μετά την πρώτη εμπορική κυκλοφορία ενός έργου τους. Η Taylor Swift, γνωστή και από το τραγούδι «Bad Blood», έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy, εκ των οποίων τα 4 στην κατηγορία άλμπουμ της χρονιάς. Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία της, με τίτλο «The Life of a Showgirl», πούλησε περισσότερα αντίτυπα από κάθε άλλο άλμπουμ στη σύγχρονη εποχή κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, σύμφωνα με το Billboard, που επικαλέστηκε στοιχεία της εταιρείας Luminate, η οποία παρακολουθεί τις πωλήσεις μουσικής.

Τον Μάιο του 2025, η Taylor Swift ανακοίνωσε ότι αγόρασε τα δικαιώματα της μουσικής της, ανακτώντας επίσημα την κυριότητα όλων των master ηχογραφήσεών της, συμπεριλαμβανομένων των 6 πρώτων άλμπουμ της. Αργότερα την ίδια χρονιά, η περιοδεία Eras, που κατέρριψε κάθε ρεκόρ, οδήγησε στη δημιουργία μιας ταινίας συναυλίας και μιας σειράς ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων, η οποία καταγράφει την επιτυχία της περιοδείας στην πλατφόρμα Disney+.

Το άλμπουμ της «The Tortured Poets Department», που κυκλοφόρησε το 2024 και έκανε ντεμπούτο στο Νο 1 του πίνακα Billboard 200, πούλησε 8 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία της Luminate.

