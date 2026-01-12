Mad Bubble
Μουσικά Νέα 12.01.2026

Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026

9 διακρίσεις για την Taylor Swift στα iHeartRadio Music Awards 2026 που βασίζονται στην απήχηση του κοινού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift αναδείχθηκε η μεγάλη πρωταγωνίστρια των υποψηφιοτήτων για τα iHeartRadio Music Awards 2026, καθώς συγκέντρωσε 9 υποψηφιότητες, οδηγώντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την κούρσα του δημοφιλούς μουσικού θεσμού. Η ανακοίνωση έγινε από την iHeartMedia, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή εμπορική και καλλιτεχνική κυριαρχία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Στη δεύτερη θέση των υποψηφιοτήτων ακολουθούν οι Alex Warren, Sabrina Carpenter και Bad Bunny, οι οποίοι συγκέντρωσαν από 8 υποψηφιότητες ο καθένας. Η Taylor Swift, η Sabrina Carpenter και ο Bad Bunny διεκδικούν το βραβείο καλλιτέχνη της χρονιάς μαζί με τους Benson Boone, Chris Brown, Jelly Roll, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen και Tate McRae, συνθέτοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.

Στην κατηγορία τραγουδιού της χρονιάς, η Taylor Swift είναι υποψήφια με το τραγούδι «The Fate of Ophelia». Αντίπαλοί της είναι τα τραγούδια «Anxiety» της Doechii, «Good News» του Shaboozey, «Love Somebody» του Morgan Wallen, «Luther» των Kendrick Lamar και SZA, «Manchild» της Sabrina Carpenter, «Mutt» του Leon Thomas, «Ordinary» του Alex Warren, «Sorry I’m Here For Someone Else» του Benson Boone και «Stargazing» του Myles Smith.

Διάβασε επίσης: O Joe Keery ξεπερνά την Taylor Swift στο Spotify μετά το φινάλε του Stranger Things

Τα iHeartRadio Music Awards αποτελούν ετήσια μουσικά βραβεία που απονέμονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και διοργανώνονται από την εταιρεία iHeartMedia, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών στη χώρα. Ο θεσμός δημιουργήθηκε το 2014 με στόχο να τιμά τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που σημείωσαν τη μεγαλύτερη απήχηση στα ραδιόφωνα και στις ψηφιακές πλατφόρμες του iHeartRadio κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Σε αντίθεση με άλλες διοργανώσεις που βασίζονται κυρίως σε ψηφοφορίες ακαδημιών ή κλειστών επιτροπών, τα iHeartRadio Music Awards στηρίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα όπως οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις, τα streams και η αλληλεπίδραση του κοινού. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η ψήφος των ακροατών, γεγονός που προσδίδει στον θεσμό έντονο χαρακτήρα λαϊκής αποδοχής και άμεσης σύνδεσης με τις μουσικές συνήθειες του κοινού.

Στο πλαίσιο των βραβείων απονέμονται διακρίσεις σε βασικές κατηγορίες όπως καλλιτέχνης της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς, άλμπουμ της χρονιάς και καλύτερος νέος καλλιτέχνης, ενώ υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες για διαφορετικά μουσικά είδη, μεταξύ των οποίων ποπ, ροκ, χιπ χοπ και κάντρι. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην παρουσία των καλλιτεχνών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνολική πολιτισμική τους επιρροή.

MTV VMAs 2025: Όσα δεν ξερεις για τον Alex Warren, τον Νο1 νέο καλλιτέχνη της χρονιάς
Η τελετή απονομής των iHeartRadio Music Awards 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Πρόκειται για τη 13η διοργάνωση του θεσμού, ο οποίος έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς δείκτες της δημοφιλίας στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Σε κοινή δήλωσή τους, ο John Sykes και ο Tom Poleman της iHeartMedia τόνισαν ότι «πρόκειται για μια ετήσια τελετή βραβείων αφιερωμένη αποκλειστικά στους θαυμαστές, που γιορτάζει τα μεγαλύτερα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που αγάπησαν μέσα από τους σταθμούς του iHeartRadio και την εφαρμογή μας όλη τη χρονιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην περσινή διοργάνωση, το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς απονεμήθηκε στους Billie Eilish και Finneas για το «Hit Me Hard and Soft», ενώ η Taylor Swift αναδείχθηκε καλλιτέχνης της χρονιάς. Παράλληλα, ειδικά τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν στις Lady Gaga, Mariah Carey και Nelly, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό τους αντίκτυπο στη μουσική βιομηχανία.

Με τις φετινές υποψηφιότητες, τα iHeartRadio Music Awards επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο τους ως καθρέφτη των μουσικών προτιμήσεων του κοινού και ως βασικό βαρόμετρο της εμπορικής επιτυχίας στη διεθνή μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Άκρως γενναιόδωρα τα φιλοδωρήματα που μοίρασε η Taylor Swift

