Celeb News 30.12.2025

Άκρως γενναιόδωρα τα φιλοδωρήματα που μοίρασε η Taylor Swift

Υπάλληλος του Arrowhead Stadium περιγράφει τη στιγμή που έλαβε φιλοδώρημα 600 δολαρίων από την Taylor Swift μετά τον αγώνα των Kansas City Chiefs
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια αυθόρμητη πράξη γενναιοδωρίας από την Taylor Swift ανήμερα των Χριστουγέννων προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε εργαζόμενη του Arrowhead Stadium στο Κάνσας Σίτι. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα των Kansas City Chiefs και να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της Travis Kelce και, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, μοίρασε γενναιόδωρα φιλοδωρήματα σε μέλη του προσωπικού.

Μία από τις εργαζόμενες, με το όνομα Robyn, μοιράστηκε την εμπειρία της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τη στιγμή που η Taylor Swift την πλησίασε. Όπως ανέφερε, εργαζόταν στο στάδιο την ημέρα των Χριστουγέννων, ολοκληρώνοντας υποχρεώσεις της σεζόν και συνομιλώντας με συναδέλφους της, όταν είδε πρώτα τη Donna Kelce και στη συνέχεια τον Travis Kelce μαζί με την Taylor Swift να περνούν από τον χώρο.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, η Taylor Swift χαιρετούσε το προσωπικό λέγοντας «Καλά Χριστούγεννα» και ευχαριστώντας τους για τη δουλειά τους. Όταν έφτασε μπροστά της, της είπε «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που εργάζεσαι τα Χριστούγεννα, παρακαλώ πάρε αυτό». Η Robyn ανέφερε ότι τόσο η Taylor Swift όσο και ο Travis Kelce χαμογελούσαν διαρκώς και επαναλάμβαναν «Καλά Χριστούγεννα και ευχαριστούμε που εργάζεστε σήμερα».

Αφού το ζευγάρι απομακρύνθηκε, η Robyn κοίταξε τι κρατούσε στο χέρι της και διαπίστωσε ότι επρόκειτο για 600 δολάρια. Όπως έγραψε, το ποσό αυτό αντιστοιχούσε «σε ολόκληρο τον μισθό μου για 2 εβδομάδες» και ήταν το ίδιο ποσό που μόλις είχε ξοδέψει για χριστουγεννιάτικα δώρα για 8 παιδιά. «Ξέσπασα αμέσως σε κλάματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κράτησε το ένα χαρτονόμισμα ως ενθύμιο.

