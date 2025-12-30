MadWalk 2025 highlights
Living 30.12.2025

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

Οδηγός για τις αγορές πριν και μετά την Πρωτοχρονιά
Οδηγός για τις αγορές πριν και μετά την Πρωτοχρονιά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αγορά κινείται σε καθαρά εορταστικό κλίμα τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, με καταναλωτές και επαγγελματίες να μπαίνουν στην τελική ευθεία ενόψει Πρωτοχρονιάς. Το ειδικό εορταστικό ωράριο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις αγορές τους, πριν από το διήμερο αργίας που ακολουθεί.

Βάσει του επίσημου προγράμματος λειτουργίας, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά ως εξής:

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

  • Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025: 09:00 – 21:00
  • Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026: Κλειστά (αργία)
  • Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026: Κλειστά

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

Οι καταναλωτές καλούνται να οργανώσουν εγκαίρως τις αγορές τους, καθώς μετά την Παραμονή Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για δύο συνεχόμενες ημέρες.

Η εμπορική κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις τελευταίες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου, με τους επαγγελματίες της αγοράς να συστήνουν στο κοινό να αποφύγει τις αγορές της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός και να εξυπηρετηθούν όλοι πιο άνετα.

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

εορταστικό ωράριο καταστήματα Πρωτοχρονιά
