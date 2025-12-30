Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Πώς θα κινείται η αγορά τις τελευταίες μέρες του 2025

Οδηγός για τις αγορές πριν και μετά την Πρωτοχρονιά

Η αγορά κινείται σε καθαρά εορταστικό κλίμα τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, με καταναλωτές και επαγγελματίες να μπαίνουν στην τελική ευθεία ενόψει Πρωτοχρονιάς. Το ειδικό εορταστικό ωράριο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις αγορές τους, πριν από το διήμερο αργίας που ακολουθεί.

Βάσει του επίσημου προγράμματος λειτουργίας, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά ως εξής:

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026: Κλειστά (αργία)

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026: Κλειστά

Οι καταναλωτές καλούνται να οργανώσουν εγκαίρως τις αγορές τους, καθώς μετά την Παραμονή Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για δύο συνεχόμενες ημέρες.

Η εμπορική κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις τελευταίες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου, με τους επαγγελματίες της αγοράς να συστήνουν στο κοινό να αποφύγει τις αγορές της τελευταίας στιγμής, προκειμένου να περιοριστεί ο συνωστισμός και να εξυπηρετηθούν όλοι πιο άνετα.

