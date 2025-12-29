MadWalk 2025 highlights
Διατροφή 29.12.2025

Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά

Μικρές αλλαγές στη διατροφή και τη ρουτίνα σου που κάνουν τη διαφορά για ένα ξεκούραστο και άνετο ξεκίνημα της νέας χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλοι θέλουν να νιώθουν άνετα και ελαφριά στα γιορτινά τους ρούχα. Μετά από μέρες γεμάτες γλυκά, πλούσια φαγητά και γιορτινές λιχουδιές, το σώμα μπορεί να νιώσει φουσκωμένο και βαρυφορτωμένο. Ευτυχώς, υπάρχουν απλές στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν να νιώσεις καλύτερα και να υποδεχτείς το νέο έτος με περισσότερη άνεση.

Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις αυστηρές δίαιτες ή να περνάς ώρες στο γυμναστήριο. Μερικές μικρές αλλαγές στις καθημερινές σου συνήθειες αρκούν για να μειώσεις το πρήξιμο, να ενεργοποιήσεις το πεπτικό σύστημα και να νιώσεις φρέσκια και ανάλαφρη για τις πρώτες στιγμές του 2026.

Διάβασε επίσης: Γιορτές χωρίς στερήσεις: Πώς να μετατρέψεις τους κουραμπιέδες από θερμιδική βόμβα, σε πρωτεϊνικό γλυκό

Ξεκίνα με καθιστό γεύμα

Κάθισε όταν τρως και μασά αργά, δίνοντας χρόνο στο σώμα να επεξεργαστεί το φαγητό. Κάθε μπουκιά που μασάς περισσότερο μπορεί να μειώσει την ποσότητα που καταναλώνεις και να αποτρέψει την κατάποση αέρα, που προκαλεί φούσκωμα.

Απόφυγε τα ανθρακούχα ποτά

Το ανθρακούχο νερό και τα αναψυκτικά προσθέτουν αέριο στο σύστημά σου, εντείνοντας την αίσθηση φουσκώματος. Προτίμησε τσάι από βότανα όπως μέντα ή τζίντζερ, που βοηθούν την πέψη και ανακουφίζουν από την κατακράτηση.

Μείωσε το αλάτι

Η μείωση του αλατιού βοηθά το σώμα να αποβάλει τα περιττά υγρά. Περιορίζοντας τα επεξεργασμένα τρόφιμα και κρατώντας το αλάτι σε περίπου 3 γραμμάρια την ημέρα, θα νιώσεις πιο ελαφριά και άνετη.

Μείωσε το άγχος

Το στρες επηρεάζει άμεσα την πέψη. Όταν το σώμα είναι σε κατάσταση άγχους, παράγει λιγότερα πεπτικά ένζυμα και ορμόνες, αυξάνοντας την πιθανότητα φουσκώματος. Χαλάρωσε, πάρε βαθιές ανάσες και δώσε χρόνο στο σώμα να επανέλθει.

Πρόσθεσε μπαχαρικά στη διατροφή σου

Ορισμένα μπαχαρικά, όπως η κανέλα, το τζίντζερ ή ο κουρκουμάς, μειώνουν τη φλεγμονή στο έντερο και βοηθούν στην καλύτερη πέψη, προσφέροντας μια φυσική ανακούφιση από το πρήξιμο.

Κάνε μια βόλτα μετά το φαγητό

Η ήπια κίνηση ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα και μειώνει τα αέρια που προκαλούν φούσκωμα. Μια σύντομη βόλτα αρκεί για να νιώσεις πιο ανάλαφρη και έτοιμη να υποδεχτείς τη νέα χρονιά.

