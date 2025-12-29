MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Fashion 29.12.2025

Όλα τα tips για να σιδερώνεις τα βελούδινα ρούχα σου χωρίς απρόοπτα

veloudino_set
Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για το σιδέρωμα και τη σωστή φροντίδα του πιο πολυτελούς υφάσματος της γκαρνταρόμπας σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το βελούδο έχει μια σπάνια ικανότητα να δείχνει ταυτόχρονα πολυτελές, θηλυκό και διαχρονικό. Ένα βελούδινο φόρεμα, ένα κομψό σακάκι ή ακόμη και ένα παντελόνι από αυτό το ύφασμα μπορεί να απογειώσει μια εμφάνιση και να της δώσει χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά υφάσματα στη φροντίδα του, ειδικά όταν έρχεται η στιγμή του σιδερώματος.

Η υψηλή θερμοκρασία και η έντονη πίεση είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του βελούδου. Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, το πέλος του υφάσματος μπορεί να χάσει τη φυσική του υφή και να εμφανίσει ανεπιθύμητες γυαλάδες. Γι’ αυτό και το βελούδο χρειάζεται ήπιες κινήσεις, σωστή τεχνική και λίγη υπομονή ώστε να διατηρεί την πολυτελή του όψη.

gucci_veloudino_kolan
www.gucci.com

Διάβασε επίσης: Το φόρεμα με παγιέτα είναι η αγαπημένη sparkling τάση των it-girls – 5 σχέδια για να διαλέξεις

Τι πρέπει να προσέχεις πριν ξεκινήσεις

Πριν επιχειρήσεις οποιοδήποτε σιδέρωμα, δοκίμασε πάντα σε ένα μη εμφανές σημείο. Καλό είναι το ρούχο να είναι ελαφρώς υγρό ή να έχει προηγηθεί ατμός, ενώ μετά τη φροντίδα του πρέπει να κρεμαστεί αμέσως ώστε να μην ξαναδημιουργηθούν ζάρες.

Σιδέρωσε πάντα από την ανάποδη

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις σίδερο, γύρισε το ρούχο από την ανάποδη πλευρά. Τοποθέτησέ το πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια, όπως μια πετσέτα, για να προστατεύσεις το πέλος και να αποφύγεις την πίεση στις ίνες.

veloudino_forema
https://www.instagram.com/komalkapoorgrover/

Χαμηλή θερμοκρασία και ήπιες κινήσεις

Το σίδερο πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε χαμηλή θερμοκρασία, κατάλληλη για ευαίσθητα υφάσματα. Οι κινήσεις πρέπει να είναι ελαφριές και σύντομες, χωρίς να μένεις στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα.

Το προστατευτικό πανί κάνει τη διαφορά

Ένα λεπτό βαμβακερό πανί ανάμεσα στο σίδερο και το ύφασμα λειτουργεί σαν ασπίδα. Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να γυαλίσει ή να αλλοιωθεί το βελούδο και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο ατμός είναι η πιο ασφαλής λύση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ατμός είναι ο καλύτερος σύμμαχος του βελούδου. Ένας ατμοκαθαριστής ή ακόμη και ο ατμός από το μπάνιο μπορεί να χαλαρώσει τις ζάρες χωρίς να αγγίξει άμεσα το ύφασμα. Αφήστε το ρούχο να στεγνώσει φυσικά και θα επανέλθει στην αρχική του μορφή.

Διάβασε επίσης: Διάφανα φορέματα: Το απόλυτο must-have για τα γιορτινά parties

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Future Heritage: Third Annual Summit of Open House Europe Comes to Athens

Future Heritage: Third Annual Summit of Open House Europe Comes to Athens

29.12.2025
Επόμενο
Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά

Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά

29.12.2025

Δες επίσης

Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία
Life

Τα 7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι το 1ο ραντεβού στέφθηκε με επιτυχία

29.12.2025
Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά
Life

Πώς να φύγει το φούσκωμα των Χριστουγέννων πριν την Πρωτοχρονιά

29.12.2025
Red velvet βασιλόπιτα: Η συνταγή που θα απογειώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
Food

Red velvet βασιλόπιτα: Η συνταγή που θα απογειώσει το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

29.12.2025
10 tips για να παραμείνεις fit την περίοδο των γιορτών
Fitness

10 tips για να παραμείνεις fit την περίοδο των γιορτών

29.12.2025
Δεν κρατιούνται: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που στέλνουν κατευθείαν «καλή χρόνια» στον πρώην τους
Life

Δεν κρατιούνται: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που στέλνουν κατευθείαν «καλή χρόνια» στον πρώην τους

29.12.2025
H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη
Life

H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη

29.12.2025
Caviar nails: Το πολυτελές manicure που αξίζει να υιοθετήσεις για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν
Beauty

Caviar nails: Το πολυτελές manicure που αξίζει να υιοθετήσεις για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

29.12.2025
Πώς η Brigitte Bardot έκανε τις μπαλαρίνες το απόλυτο fashion statement για την πόλη
Fashion

Πώς η Brigitte Bardot έκανε τις μπαλαρίνες το απόλυτο fashion statement για την πόλη

29.12.2025
Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη – Παρουσιαστές Μουτσινάς και Σωτηροπούλου
Life

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη – Παρουσιαστές Μουτσινάς και Σωτηροπούλου

29.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού