Όλα τα tips για να σιδερώνεις τα βελούδινα ρούχα σου χωρίς απρόοπτα

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για το σιδέρωμα και τη σωστή φροντίδα του πιο πολυτελούς υφάσματος της γκαρνταρόμπας σου

Το βελούδο έχει μια σπάνια ικανότητα να δείχνει ταυτόχρονα πολυτελές, θηλυκό και διαχρονικό. Ένα βελούδινο φόρεμα, ένα κομψό σακάκι ή ακόμη και ένα παντελόνι από αυτό το ύφασμα μπορεί να απογειώσει μια εμφάνιση και να της δώσει χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά υφάσματα στη φροντίδα του, ειδικά όταν έρχεται η στιγμή του σιδερώματος.

Η υψηλή θερμοκρασία και η έντονη πίεση είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του βελούδου. Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, το πέλος του υφάσματος μπορεί να χάσει τη φυσική του υφή και να εμφανίσει ανεπιθύμητες γυαλάδες. Γι’ αυτό και το βελούδο χρειάζεται ήπιες κινήσεις, σωστή τεχνική και λίγη υπομονή ώστε να διατηρεί την πολυτελή του όψη.

Τι πρέπει να προσέχεις πριν ξεκινήσεις

Πριν επιχειρήσεις οποιοδήποτε σιδέρωμα, δοκίμασε πάντα σε ένα μη εμφανές σημείο. Καλό είναι το ρούχο να είναι ελαφρώς υγρό ή να έχει προηγηθεί ατμός, ενώ μετά τη φροντίδα του πρέπει να κρεμαστεί αμέσως ώστε να μην ξαναδημιουργηθούν ζάρες.

Σιδέρωσε πάντα από την ανάποδη

Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις σίδερο, γύρισε το ρούχο από την ανάποδη πλευρά. Τοποθέτησέ το πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια, όπως μια πετσέτα, για να προστατεύσεις το πέλος και να αποφύγεις την πίεση στις ίνες.

Χαμηλή θερμοκρασία και ήπιες κινήσεις

Το σίδερο πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε χαμηλή θερμοκρασία, κατάλληλη για ευαίσθητα υφάσματα. Οι κινήσεις πρέπει να είναι ελαφριές και σύντομες, χωρίς να μένεις στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα.

Το προστατευτικό πανί κάνει τη διαφορά

Ένα λεπτό βαμβακερό πανί ανάμεσα στο σίδερο και το ύφασμα λειτουργεί σαν ασπίδα. Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο να γυαλίσει ή να αλλοιωθεί το βελούδο και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο ατμός είναι η πιο ασφαλής λύση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ατμός είναι ο καλύτερος σύμμαχος του βελούδου. Ένας ατμοκαθαριστής ή ακόμη και ο ατμός από το μπάνιο μπορεί να χαλαρώσει τις ζάρες χωρίς να αγγίξει άμεσα το ύφασμα. Αφήστε το ρούχο να στεγνώσει φυσικά και θα επανέλθει στην αρχική του μορφή.

