Fashion 29.12.2025

Διάφανα φορέματα: Το απόλυτο must-have για τα γιορτινά parties

tom_ford_forema
Αέρινα, σέξι και διαχρονικά, τα διάφανα φορέματα κυριαρχούν στις πασαρέλες και γίνονται το απόλυτο must-have για το εορταστικό look
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται, αλλά κάθε σεζόν υπάρχουν κομμάτια που ξεχωρίζουν και επιστρέφουν με φρεσκάδα και νέα δυναμική. Αυτή τη χρονιά, τα διάφανα φορέματα κερδίζουν τις εντυπώσεις, συνδυάζοντας κομψότητα και θηλυκότητα. Ελαφριά υφάσματα, διακριτικές διαφάνειες και μοναδικές γραμμές δίνουν σε κάθε εμφάνιση μια αέρινη, πολυτελή αίσθηση, ιδανική για τις γιορτές και τις επίσημες εξόδους.

Η τάση των διάφανων φορεμάτων συνδέεται με την ιδέα της διακριτικής αισθησιακής εμφάνισης, που επιτρέπει στο layering και στα εσωτερικά κομμάτια να γίνουν κομμάτι του στυλ σου. Από κομψά midi dresses μέχρι πιο τολμηρά mini και maxi σχέδια, η επιλογή του σωστού υφάσματος και των λεπτομερειών δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην πολυτέλεια και την άνεση.

tom_ford_diafano_forema
https://www.tomfordfashion.com/

Διάβασε επίσης: Velvet revival: Τα βελούδινα παντελόνια επιστρέφουν για τα party looks

Celebrities και influencers έχουν ήδη αναδείξει τα διάφανα φορέματα σε πρωταγωνιστές του street style, αλλά και του κόκκινου χαλιού, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα trend που συνδυάζει την κομψότητα με τη σύγχρονη αισθητική.

Η φετινή σεζόν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική έκφραση μέσα από τα διάφανα φορέματα, με επιλογές που ποικίλλουν από minimal και μίνιμαλ σχεδιασμούς μέχρι εντυπωσιακές, statement λεπτομέρειες. Τα διάφανα φορέματα υπόσχονται να γίνουν τα κομμάτια-κλειδιά του γιορτινού στυλ, προσθέτοντας λάμψη και φινέτσα σε κάθε εμφάνιση.

Pink Woman

Helmi

helmi_forema_diafania

Marks & Spencers

Διάβασε επίσης: Πώς να φορέσεις τα αγαπημένα σου τακούνια στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν χωρίς πόνο

Fashion MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
