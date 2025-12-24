MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 24.12.2025

To trick του TikTok για smoky eye που θα ζήλευε κάθε makeup artist

hairlook_madwalk_2025
Το TikTok beauty hack χαρίζει λαμπερά, γιορτινά smoky eyes με μολύβι ματιών αντί για σκιά, ιδανικό για τις εορταστικές εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο TikTok, κάθε μικρή καινοτομία μπορεί να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες, ειδικά όταν πρόκειται για hacks που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Το τελευταίο beauty trick προέρχεται από την Αυστραλία και υπόσχεται εντυπωσιακά μάτια χωρίς την πολυπλοκότητα της σκιάς.

Η makeup artist Sabrina Walsh αποκάλυψε έναν νέο τρόπο να πετύχουμε smoky eyes χρησιμοποιώντας μολύβι ματιών αντί για σκιά. Η τεχνική είναι απλή: εφαρμόζεις το μολύβι σε άνω και κάτω βλέφαρο και στη συνέχεια το απλώνεις απαλά με ένα μικρό πινέλο για να δημιουργηθεί ομοιόμορφη βάση. Το τελικό touch δίνεται με σκούρα bronzer, που προσθέτει βάθος και ένταση στο βλέμμα. Το αποτέλεσμα είναι φυσικό, αλλά και μαγευτικά εντυπωσιακό, ιδανικό για όσες θέλουν ένα γρήγορο και κομψό μακιγιάζ.

smokey_eye_madwalk_2025

Η ίδια η Walsh παραδέχεται ότι η ιδέα προέκυψε μετά από αρκετές δοκιμές. Aρχικά προσπάθησε να χρησιμοποιήσει κραγιόν ως σκιά, αλλά η λιπαρή υφή του δυσκόλευε την εφαρμογή και τη σταθερότητα. Το μολύβι ματιών αποδείχτηκε η τέλεια λύση, που συνδυάζει ευκολία και μακρά διάρκεια.

Το beauty hack είναι προσαρμόσιμο: με τη σωστή επιλογή αποχρώσεων, λειτουργεί τόσο σε ανοιχτόχρωμες όσο και σε πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες. Για πιο ήπιο αποτέλεσμα, μπορείτε να αντικαταστήσετε το μολύβι με κρεμώδη σκιά, αν και η διάρκεια μπορεί να μειωθεί.

@bysabrinawalsh Reply to @agrayleo One of many beautiful options for brown eyes! #liplinerhack #makeuphacks #eyeshadowtutorial ♬ original sound – bysabrinawalsh


Αυτό το trick είναι ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις αλλά και για βραδινές εξόδους, προσφέροντας εντυπωσιακό αποτέλεσμα χωρίς περιττή πολυπλοκότητα. Με λίγα βήματα, το μάτι αποκτά βάθος, ένταση και μια glamorous αίσθηση που θα τραβήξει τα βλέμματα.

beauty MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
24.12.2025
24.12.2025

