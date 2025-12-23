Σπύρακι πριν το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων; Το concealer sandwich θα το κάνει παρελθόν

Όλες έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ένα σπυράκι αποφασίζει να κάνει την εμφάνισή του ακριβώς το πρωί πριν από ένα σημαντικό ραντεβού ή ένα πάρτι που περιμέναμε εβδομάδες. Η πρώτη μας αντίδραση είναι συνήθως να απλώσουμε στρώσεις ολόκληρες από make up, καταλήγοντας συχνά με ένα αποτέλεσμα που δείχνει βαρύ και καθόλου φυσικό.

Η λύση όμως δεν βρίσκεται στην ποσότητα αλλά στη στρατηγική τοποθέτηση των προϊόντων. Η τεχνική που έχει κατακλύσει τα social media και ακούει στο όνομα concealer sandwich υπόσχεται απόλυτη κάλυψη που διαρκεί όλη μέρα, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιδερμίδα λαμπερή.

Διάβασε επίσης: Όλα τα tips για κόκκινα χείλη που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση από το πρωί μέχρι το βράδυ

Ο δημιουργός αυτής της μεθόδου είναι ο διάσημος makeup artist Vincent Ford. Η φιλοσοφία του είναι απλή και αποτελεσματική καθώς προτείνει να τοποθετούμε το foundation ανάμεσα σε δύο λεπτές στρώσεις concealer. Με αυτόν τον τρόπο η ατέλεια «φυλακίζεται» ανάμεσα στα προϊόντα κάλυψης, εξασφαλίζοντας σταθερότητα που δεν μπορεί να προσφέρει η απλή εφαρμογή πάνω από το μακιγιάζ. Είναι η ιδανική λύση για περιπτώσεις ακμής ή έντονης κοκκινίλας που επιμένει να φαίνεται ακόμα και κάτω από το πιο καλυπτικό make up.

Η διαδικασία ξεκινά με την εφαρμογή ενός κρεμώδους concealer απευθείας πάνω στην ατέλεια. Το μυστικό εδώ είναι οι ταμποναριστές κινήσεις που επιτρέπουν στο προϊόν να γίνει ένα με το δέρμα και να εξουδετερώσει αμέσως τη χρωματική διαφορά. Στη συνέχεια έρχεται η σειρά του foundation το οποίο αποτελεί τη γέμιση του σάντουιτς. Επιλέγουμε ένα προϊόν με ματ τελείωμα και το πιέζουμε ελαφρά πάνω στο σημείο χωρίς να σέρνουμε το πινέλο ή τα δάχτυλά μας. Αυτό το βήμα είναι το πιο κρίσιμο καθώς αν μετακινήσουμε το πρώτο στρώμα, η κάλυψη θα χαθεί.

https://www.instagram.com/reels/C40xwRPI892/

Η ιεροτελεστία ολοκληρώνεται με μια τελευταία λεπτή στρώση concealer που «κλειδώνει» το αποτέλεσμα και χαρίζει ομοιομορφία. Για όσες επιθυμούν ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια και σιγουριά, λίγη διάφανη πούδρα στο τέλος θα σταθεροποιήσει τη δημιουργία σας για ώρες. Το concealer sandwich δεν είναι απλώς ένα τρικ ομορφιάς αλλά ένας νέος τρόπος να βλέπουμε το μακιγιάζ ως ένα εργαλείο αυτοπεποίθησης που σέβεται τη φυσική υφή της επιδερμίδας μας.

Διάβασε επίσης: Μακιγιάζ χωρίς foundation ακόμα και τον χειμώνα με την τεχνική της makeup artist της Dua Lipa

Δες κι αυτό…