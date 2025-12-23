Το KPop Demon Hunters κυριαρχεί για ακόμη έναν μήνα στα charts 

Η μουσική της ταινίας του Netflix καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις, με το τραγούδι «Golden» των HUNTR/X να οδηγεί την κούρσα

Η ταινία «KPop Demon Hunters» συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη δυναμική της ως ένα από τα ισχυρότερα κινηματογραφικά και μουσικά φαινόμενα της χρονιάς, παραμένοντας στην κορυφή του Top Movie Songs Chart του Billboard. Η κατάταξη, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της Tunefind σε συνδυασμό με πωλήσεις και streams που καταγράφονται από τη Luminate, αποτυπώνει την έντονη απήχηση που εξακολουθεί να έχει η μουσική της παραγωγής του Netflix στο παγκόσμιο κοινό. Το «KPop Demon Hunters» καταλαμβάνει τις 6 πρώτες θέσεις του chart, ενώ συνολικά 7 από τις 8 πρώτες ανήκουν σε τραγούδια της ταινίας. Η κυριαρχία αυτή έρχεται ως συνέχεια της πρεμιέρας της ταινίας στις 20 Ιουνίου, από την οποία και μετά διατηρεί σταθερή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις της λίστας.

Στην πρώτη θέση του Νοεμβρίου βρίσκεται το τραγούδι «Golden» από τους HUNTR/X, πίσω από τους οποίους βρίσκονται οι EJAE, Audrey Nuna και REI AMI. Το τραγούδι παρέμεινε ολόκληρο τον Νοέμβριο στο νούμερο 2 του εβδομαδιαίου Billboard Hot 100, στοιχείο που εξηγεί τη σταθερή του πρωτιά στο Top Movie Songs Chart. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «Golden» συγκέντρωσε 117.9 εκατ. streams στις Ηνωμένες Πολιτείες και πούλησε 24.000 downloads μέσα στον μήνα. Οι EJAE, Audrey Nuna και REI AMI ερμήνευσαν το τραγούδι και στην παρέλαση Macy’s Thanksgiving Day Parade στις 27 Νοεμβρίου, ενισχύοντας περαιτέρω τη δημοφιλία του.

Διάβασε επίσης: Τα 25 κορυφαία albums της χρονιάς σύμφωνα με το Billboard

Μικρή μετατόπιση παρατηρείται στη λίστα με την είσοδο του τραγουδιού «For Good» από την ταινία «Wicked: For Good», το οποίο ερμηνεύουν οι Ariana Grande και Cynthia Erivo. Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 7 μετά την πρεμιέρα της ταινίας στις 21 Νοεμβρίου και, παρά το περιορισμένο διάστημα καταγραφής, σημείωσε 14.3 εκατ. streams και 8.000 downloads. Η πορεία της ταινίας αναμένεται να αποτυπωθεί πιο έντονα στην κατάταξη του Δεκεμβρίου, που θα καλύπτει τον πρώτο πλήρη μήνα κυκλοφορίας της. Η συνολική εικόνα του chart επιβεβαιώνει ότι το «KPop Demon Hunters» δεν αποτελεί απλώς κινηματογραφική επιτυχία, αλλά έναν ολοκληρωμένο μουσικό κόσμο με έντονη εμπορική και πολιτισμική απήχηση, ικανή να συνυπάρχει και να ανταγωνίζεται μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ.

Η πλήρης δεκάδα του Top Movie Songs Chart για τον Νοέμβριο 2025 διαμορφώνεται ως εξής:

«Golden» HUNTR X από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Soda Pop» Saja Boys από την ταινία «KPop Demon Hunters» «How It’s Done» HUNTR X από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Your Idol» Saja Boys από την ταινία «KPop Demon Hunters» «What It Sounds Like» HUNTR X από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Takedown» HUNTR X από την ταινία «KPop Demon Hunters» «For Good» Ariana Grande και Cynthia Erivo από την ταινία «Wicked For Good» «Free» EJAE και Andrew Choi από την ταινία «KPop Demon Hunters» «Hungry Heart» Bruce Springsteen από την ταινία «Deliver Me From Nowhere» «Lucky» Renee Rapp από την ταινία «Now You See Me Now You Don’t»

Διάβασε επίσης: Το KPop Demon Hunters είναι το Φαινόμενο της Χρονιάς για το περιοδικό TIME

Δες κι αυτό…