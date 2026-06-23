Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 23.06.2026

Γιατί ναυάγησε η βιογραφική ταινία της Madonna; Μίλησε πρώτη φορά για όσα έγιναν

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Η πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία για τη ζωή της Madonna δεν προχώρησε ποτέ, με την ίδια να εξηγεί για πρώτη φορά όσα έγιναν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η βιογραφική ταινία της Madonna ναυάγησε λόγω διαφωνιών με τη Universal Pictures για τον προϋπολογισμό.
  • Η Madonna εργάστηκε πάνω από δύο χρόνια στο σενάριο και το project, θεωρώντας ότι η ζωή της απαιτεί μεγάλη παραγωγή.
  • Το στούντιο επιθυμούσε περιορισμένο προϋπολογισμό, κάτι που η Madonna δεν δέχτηκε για να μην αλλοιωθεί το όραμά της.
  • Η Madonna δεν αποκλείει την υλοποίηση του project στο μέλλον, αν οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, επιστρέφει στο προσκήνιο όχι μέσα από ένα νέο album ή μια περιοδεία, αλλά μέσα από μια αποκάλυψη που αφορά ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά της σχέδια που τελικά δεν είδε ποτέ το φως της μεγάλης οθόνης. Η πολυσυζητημένη βιογραφική ταινία για τη ζωή της, ένα project που είχε ανακοινωθεί με μεγάλες προσδοκίες το 2021, δεν κατάφερε ποτέ να πάρει το πράσινο φως, με τη σταρ να εξηγεί για πρώτη φορά τους λόγους πίσω από αυτό το «ναυάγιο».

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η Madonna μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία της, αποκαλύπτοντας πως η συνεργασία με τη Universal Pictures οδηγήθηκε σε αδιέξοδο λόγω διαφωνιών που σχετίζονταν κυρίως με τον προϋπολογισμό της ταινίας. Όπως τόνισε, η ίδια εργάστηκε εντατικά για περισσότερα από δύο χρόνια πάνω στο σενάριο και την ανάπτυξη του project, θεωρώντας ότι η ιστορία της ζωής της απαιτεί μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή, αντάξια της πορείας της.

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Το φιλόδοξο σχέδιο είχε ανακοινωθεί επίσημα το 2021, με τη Madonna να αναλαμβάνει όχι μόνο τον πρωταγωνιστικό ρόλο της δημιουργικής καθοδήγησης αλλά και τη σκηνοθεσία και τη συγγραφή του σεναρίου. Για την υλοποίηση του project είχαν επιστρατευτεί σημαντικά ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως η Diablo Cody και η Erin Cressida Wilson, ενώ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε επιλεγεί η Julia Garner έπειτα από μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία οντισιόν.

Παρά την αρχική δυναμική, η πορεία του project δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Οι συζητήσεις με τη Universal Pictures, όπως αποκάλυψε η ίδια η Madonna, κατέληξαν σε διαφωνίες σχετικά με το κόστος παραγωγής, με το στούντιο να επιδιώκει έναν πιο περιορισμένο προϋπολογισμό, κάτι που δεν ταίριαζε με το καλλιτεχνικό της όραμα.

Η Madonna στην Times Square με ένα secret show, φορώντας εντυπωσιακή ασημί εμφάνιση και ροζ μπότες.
https://www.instagram.com/madonna/

Η Madonna εξήγησε χαρακτηριστικά ότι η ζωή της είναι τόσο πλούσια και πολυεπίπεδη, που η απόδοσή της στη μεγάλη οθόνη απαιτεί μια παραγωγή με υψηλές απαιτήσεις. Η ίδια υπογράμμισε ότι δεν θα μπορούσε να συμβιβαστεί με μια πιο περιορισμένη εκδοχή της ιστορίας της, καθώς αυτό θα αλλοίωνε τη συνολική αφήγηση που είχε στο μυαλό της. Αυτή η διαφωνία ανάμεσα στο δημιουργικό όραμα και τους οικονομικούς περιορισμούς οδήγησε τελικά στη ρήξη με τη Universal, βάζοντας οριστικό τέλος στην κινηματογραφική μεταφορά της ζωής της, τουλάχιστον για εκείνη τη φάση.

Η Madonna στη σκηνή του Coachella με εντυπωσιακή εμφάνιση και υψωμένο το χέρι, κρατώντας μικρόφωνο.
https://www.instagram.com/madonna/

Μετά την κατάρρευση της αρχικής συμφωνίας, εξετάστηκε ακόμη και η πιθανότητα μεταφοράς της ιστορίας σε τηλεοπτική σειρά μέσω του Netflix, ωστόσο ούτε αυτό το σενάριο προχώρησε σε υλοποίηση. Παρά την απογοήτευση, η Madonna δεν αποκλείει την επιστροφή του project στο μέλλον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναδουλέψει πάνω στη βιογραφική της ταινία όταν οι συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές.

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